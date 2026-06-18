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Irmã de Cristiano Ronaldo curte crítica a companheiro de seleção após tropeço de Portugal

Kátia Aveiro movimentou as redes ao interagir com um conteúdo questionando a atuação de Bruno Fernandes na estreia portuguesa

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
18/06/2026 09:55
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Cristiano Ronaldo e Flamengo ainda não cruzaram seus caminhos (Foto: Jonathan Nackstrand/AFP)
Cristiano Ronaldo não teve grande atuação na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jonathan Nackstrand/AFP)

As críticas à seleção de Portugal após o empate por 1 a 1 com a RD Congo, na estreia da Copa do Mundo de 2026, continuam a repercutir dentro e fora das quatro linhas. Depois de Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva serem alvos de comentários negativos nas redes sociais, foi a vez de Bruno Fernandes entrar no centro da discussão — e com a participação indireta de um membro da família do camisa 7.

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    Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, chamou atenção ao curtir uma publicação de uma página brasileira no Instagram que criticava o desempenho do meia do Manchester United durante a partida, comparando com a atuação de Raphinha, na estreia da Seleção Brasileira contra Marrocos.

    O gesto da cantora portuguesa rapidamente repercutiu entre os internautas, que interpretaram a interação como uma concordância com as críticas dirigidas ao companheiro de CR7.

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    A página responsável pelo conteúdo chegou a destacar publicamente que a irmã de Cristiano Ronaldo havia curtido a postagem, ampliando ainda mais a repercussão do caso.

    Irmã de Cristiano Ronaldo curtiu post criticando Bruno Fernandes (Foto: Instagram/Na Canela)

    Outras polêmicas da irmã de Cristiano Ronaldo

    A nova controvérsia não é um fato isolado. Ao longo dos últimos anos, Kátia Aveiro acumulou episódios que geraram debate nas redes sociais e na imprensa esportiva.

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    Um dos casos mais conhecidos ocorreu durante a Copa do Mundo de 2022, quando Cristiano Ronaldo foi deixado no banco de reservas por Fernando Santos. Na ocasião, Kátia criticou duramente os torcedores portugueses que apoiaram a decisão do treinador e sugeriu que o craque deixasse a seleção, classificando parte deles como "hipócritas" e "miseráveis".

    Ela também se tornou alvo de críticas durante a pandemia de Covid-19 após declarações questionando vacinas e classificando a pandemia como uma "fraude", posicionamento que gerou forte repercussão em Portugal. Isso aconteceu após o irmão ter testado positivo para a doença.

    Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo
    Katia e o irmão, Cristiano Ronaldo (Foto: Reprodução/Instagram)

    Outra característica recorrente de Kátia é a defesa pública do irmão em momentos de turbulência. Ela saiu em defesa de Cristiano Ronaldo durante os conflitos com o Manchester United em 2022, criticou ataques recebidos pelo jogador em diferentes ocasiões e voltou a protegê-lo quando sua ausência em eventos públicos gerou questionamentos.

    Agora, ao curtir uma publicação crítica sobre Bruno Fernandes em meio ao momento delicado da seleção portuguesa, Kátia Aveiro adiciona mais um capítulo à longa lista de manifestações que costumam gerar repercussão sempre que envolvem Cristiano Ronaldo e o ambiente da seleção nacional.

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