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Leitores do Lance! elegem a melhor e a pior estreia das gigantes na Copa

Metade delas venceu e a outra empatou

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 08:10
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Portugal de Cristiano Ronaldo empatou com RD Congo na Copa do Mundo
Portugal de Cristiano Ronaldo empatou com RD Congo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo chegou ao fim e o desempenho das maiores seleções em suas estreias chamou atenção, positiva e negativamente, até aqui. Considerando a atuação de Alemanha, Argentina, Brasil, Espanha, França, Holanda, Inglaterra e Portugal, os leitores do Lance! votaram em qual delas teve a exibição mais surpreendente e a mais decepcionante.

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  • A frustração de Cristiano Ronaldo no empate entre Portugal e a República Democrática do Congo, em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Qual foi o resultado do jogo de Portugal na Copa do Mundo?

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    Entre as seleções que venceram, a que mais surpreendeu os leitores foi a Inglaterra de Thomas Tuchel, que venceu a Croácia por 4 a 2 na última quarta-feira (17) em jogo de grande destaque de Harry Kane, que marcou dois gols. A equipe inglesa venceu a enquete com 62,5% dos votos, seguida da Argentina e Alemanha com 14,6%. Por último, a França de Kylian Mbappé contabilizou 8,3%.

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    No lado dos times que tropeçaram, o Brasil foi a maior decepção, mas com uma distância menor para o segundo colocado. O time treinado por Carlo Ancelotti, que empatou em 1 a 1 contra o Marrocos com gol de Vini Jr, somou 56,4% dos votos, seguido da Espanha com 30,8% e Portugal com 12,8%. A Holanda não recebeu votos.

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    Jogadores do Brasil conversam durante pausa para hidratação do jogo contra Marrocos
    Brasiol empatou com o Marrocos na estreia da Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

    Quem o Brasil pode enfrentar se passar da fase de grupos na Copa do Mundo

    O Brasil é um forte candidato a passar pela fase de grupos da Copa do Mundo e avançar rumo aos 16 avos de final da competição. No novo formato do Mundial, o cruzamento da Seleção Brasileira na próxima fase é com algum adversário do grupo F, que tem Suécia, Holanda, Japão e Tunísia, caso avance em primeiro ou segundo.

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    Na primeira rodada, contra Marrocos, o Brasil empatou por 1 a 1, com belo gol de Vini Jr, e viu a Escócia vencer o Haiti por 1 a 0 e tomar as rédeas do grupo C. Ainda assim, a Seleção Brasileira tem boas chances de passar em primeiro ou segundo colocado.

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    Com a primeira colocação do grupo C da Copa do Mundo, o Brasil enfrentaria o segundo colocado do grupo F. Se passar na segunda posição, pegaria o líder do mesmo grupo. Em um cenário mais improvável, em que o time comandado por Carlo Ancelotti se classifique em terceiro, o enfrentamento seria com líderes dos grupos A, E ou I. A combinação dependeria dos resultados da Seleção e dos líderes desses grupos, que têm como favoritos: México, Alemanha e França, respectivamente.

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