Uzbequistão x Colômbia: veja os melhores momentos do jogo do grupo K da Copa do Mundo Já nos acréscimos, os colombianos ampliaram a vantagem

Uzbequistão e Colômbia foram responsáveis pelo encerramento da rodada de abertura nesta fase de grupos da Copa do Mundo, na última quarta-feira (17). Com direito a bola na rede no último lance, a partida contou com quatro gols. Os colombianos venceram 3 a 1.

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Luis Díaz foi escolhido como craque do jogo pelos espectadores presentes. O atacante colombiano deu a assistência para o primeiro gol do jogo e, posteriormente, balançou as redes para deixar a Colômbia a frente do placar após de levar um gol.

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Luis Díaz foi o grande nome na vitória da Colômbia diante do Uzbequistão (Foto: Reuters/Eloisa Sanchez/Folhapress).

Jogo entre Uzbequistão e Colômbia na Copa do Mundo

A Colômbia fez um primeiro tempo superior ao Uzbequistão. A equipe criou boas chances com Luis Díaz, Jhon Arias e Luis Suárez, enquanto o time asiático pouco ameaçou. O gol da equipe sul-americana saiu aos 40 minutos, quando Luis Díaz fez um passe preciso em bola aérea para Muñoz, que se infiltrou na área e finalizou, abrindo o placar.

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A etapa complementar foi movimentada. Aos 15 minutos, Shomurodov finalizou com força, o goleiro Vargas não conseguiu fazer a defesa, e Fayzullaev aproveitou o rebote para completar para o gol, marcando o primeiro gol da história do Uzbequistão em Copas do Mundo. A comemoração, porém, durou pouco. A Colômbia aproveitou uma recuperação de bola no meio-campo, Luis Díaz finalizou sem muita força, mas contou com uma falha do goleiro Yusupov, que aceitou o chute e recolocou a equipe sul-americana em vantagem no placar. O gol que definiu a vitória aconteceu já nos acréscimos, quando Campaz, ex-Grêmio, aproveitou o cruzamento e mandou para o gol.

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