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Cristiano Ronaldo passa batido e tem números modestos na estreia de Portugal

Cristiano Ronaldo teve uma atuação extremamente apagada em estreia na Copa

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
18/06/2026 07:30
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cristiano ronaldo portugal
Cristiano Ronaldo não marcou em estreia na Copa (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Pelo Grupo K, Portugal estreou diante da RD Congo e ficou apenas no empate por 1 a 1, em uma atuação que deixou a desejar. No primeiro tempo, a equipe comandada por Roberto Martínez mostrou dificuldades para impor seu jogo e teve no gol de João Neves o único momento de alívio. Após abrir o placar, a seleção portuguesa perdeu organização e passou a sofrer em diversos setores do campo.

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    • A sensação para quem acompanhava a partida era de um Portugal acomodado após a vantagem no marcador. A RD Congo, conhecida por sua marcação em bloco baixo, característica já destacada pelo técnico português antes mesmo do confronto, conseguiu neutralizar as principais ações ofensivas dos europeus e explorar os espaços deixados pela defesa adversária.

    Os congoleses já vinham pressionando desde os primeiros minutos e foram recompensados nos acréscimos da etapa inicial. Aproveitando uma desorganização defensiva portuguesa, Wissa encontrou espaço na entrada da área e finalizou para deixar tudo igual antes do intervalo.

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    Se a expectativa era de uma postura diferente de Portugal no segundo tempo, isso também não aconteceu. Roberto Martínez promoveu mudanças, especialmente no meio-campo, em busca de mais movimentação.

    Nos minutos finais, Portugal ainda viu a RD Congo crescer na partida e pressionar em busca da vitória. Sem o brilho de seus principais jogadores, a equipe repetiu problemas já observados no amistoso contra a Nigéria. E entre um dos destaques negativos, mais uma vez Cristiano Ronaldo, que teve atuação apagada e voltou a passar em branco.

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    CR7 disputa sua sexta Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

    Cristiano Ronaldo passa em branco em estreia na sexta Copa do Mundo

    Os números de Cristiano Ronaldo ajudam a explicar por que o atacante teve uma atuação discreta no empate de Portugal com a RD Congo.

    Em 90 minutos em campo, o camisa 7 teve apenas 25 ações com a bola, um volume baixo para um jogador que costuma ser o centro das ações ofensivas da equipe. Além disso, finalizou três vezes, todas para fora, e não conseguiu exigir nenhuma defesa do goleiro adversário.

    Por outro lado, Cristiano mostrou eficiência quando participou da circulação da bola, acertando 19 dos 21 passes que tentou. Todos os dados são do Sofascore.

    Sem conseguir ser decisivo, CR7 terminou a partida sem gols, poucas participações ofensivas e com números que refletem uma atuação apagada.

    A seleção portuguesa volta a campo na próxima terça-feira (23), quando enfrenta o Uzbequistão pela segunda rodada do Grupo K, às 14h (de Brasília). Enquanto isso, a Colômbia enfrenta a RD Congo, no mesmo dia, às 23h (de Brasília).

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