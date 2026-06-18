Copa do Mundo: saiba quem narra os jogos na CazéTV nesta quinta (18) Canal transmite os quatro jogos do Mundial

A Copa do Mundo 2026 terá mais um dia movimentado nesta quinta-feira (18), com quatro partidas válidas pela primeira rodada da fase de grupos. A CazéTV transmite todos os confrontos do dia e já divulgou sua escala completa de narradores e comentaristas para a cobertura.

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A programação começa às 13h, com o duelo entre Tchéquia e África do Sul. Mais tarde, às 16h, a Suíça enfrenta a Bósnia e Herzegovina em um dos jogos mais aguardados da tarde. Já no período da noite, Canadá e Qatar medem forças às 19h, antes do encerramento da rodada com México e Coreia do Sul, às 22h.

O confronto entre mexicanos e sul-coreanos é apontado como um dos destaques do dia, já que ambas as seleções chegam ao torneio sonhando com uma vaga na fase mata-mata.

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Escala da CazéTV para os jogos desta quinta-feira (18)

Tchéquia x África do Sul

Narração: Marcelo Hazan

Comentários: Marcus Carvalho, Rafael Oliveira, Alan Gesualdi e Lucas Pedrosa

Horário: 13h (pré-jogo às 12h)

Suíça x Bósnia e Herzegovina

Narração: Gonçalo Luiz

Comentários: Laura Luzzi, Gabriel Simões e Henrique Mathias

Horário: 16h (pré-jogo às 14h30)

Canadá x Qatar

Narração: Fernando Nardini

Comentários: Amanda Viana, Elias e Bruno Magalhães

Horário: 19h (pré-jogo às 18h)

México x Coreia do Sul

Narração: Alexandre Branco

Comentários: Fernando Campos, Lucas Pedrosa e Ju Cabral

Horário: 22h (pré-jogo às 21h)

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Esmir Bajraktarevic, da Bósnia, disputa bola com Richie Laryea, do Canadá, pela Copa do Mundo 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

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Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (18)

13h: Tchéquia x África do Sul — CazéTV

Tchéquia x África do Sul — CazéTV 16h: Suíça x Bósnia e Herzegovina — CazéTV, Globo, ge tv, SporTV, N Sports e SBT

Suíça x Bósnia e Herzegovina — CazéTV, Globo, ge tv, SporTV, N Sports e SBT 19h: Canadá x Qatar — CazéTV

Canadá x Qatar — CazéTV 22h: México x Coreia do Sul — CazéTV, Globo e SporTV

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