Copa do Mundo: saiba quem narra os jogos na CazéTV nesta quinta (18)
Canal transmite os quatro jogos do Mundial
A Copa do Mundo 2026 terá mais um dia movimentado nesta quinta-feira (18), com quatro partidas válidas pela primeira rodada da fase de grupos. A CazéTV transmite todos os confrontos do dia e já divulgou sua escala completa de narradores e comentaristas para a cobertura.
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A programação começa às 13h, com o duelo entre Tchéquia e África do Sul. Mais tarde, às 16h, a Suíça enfrenta a Bósnia e Herzegovina em um dos jogos mais aguardados da tarde. Já no período da noite, Canadá e Qatar medem forças às 19h, antes do encerramento da rodada com México e Coreia do Sul, às 22h.
O confronto entre mexicanos e sul-coreanos é apontado como um dos destaques do dia, já que ambas as seleções chegam ao torneio sonhando com uma vaga na fase mata-mata.
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Escala da CazéTV para os jogos desta quinta-feira (18)
Tchéquia x África do Sul
- Narração: Marcelo Hazan
- Comentários: Marcus Carvalho, Rafael Oliveira, Alan Gesualdi e Lucas Pedrosa
- Horário: 13h (pré-jogo às 12h)
Suíça x Bósnia e Herzegovina
- Narração: Gonçalo Luiz
- Comentários: Laura Luzzi, Gabriel Simões e Henrique Mathias
- Horário: 16h (pré-jogo às 14h30)
Canadá x Qatar
- Narração: Fernando Nardini
- Comentários: Amanda Viana, Elias e Bruno Magalhães
- Horário: 19h (pré-jogo às 18h)
México x Coreia do Sul
- Narração: Alexandre Branco
- Comentários: Fernando Campos, Lucas Pedrosa e Ju Cabral
- Horário: 22h (pré-jogo às 21h)
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Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (18)
- 13h: Tchéquia x África do Sul — CazéTV
- 16h: Suíça x Bósnia e Herzegovina — CazéTV, Globo, ge tv, SporTV, N Sports e SBT
- 19h: Canadá x Qatar — CazéTV
- 22h: México x Coreia do Sul — CazéTV, Globo e SporTV
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