Espanha vive maior seca de gols de sua história na Copa do Mundo
La Roja passou em branco na estreia diante de Cabo Verde
A estreia da Espanha na Copa do Mundo de 2026 terminou com frustração em Atlanta na última segunda-feira (15). Favorita diante de Cabo Verde, a equipe de Luis de la Fuente não saiu do 0 a 0 e ampliou para 289 minutos a seca de gols em Mundiais, a maior da história da La Roja.
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Dominante, com 74% de posse de bola, a Espanha esbarrou na defesa bem organizada de Cabo Verde. Quando conseguiu criar, parou nas mãos do goleiro Vozinha ou na trave — com Ferran Torres. O empate sem gols escancarou a falta de pontaria que já havia custado caro no Mundial de 2022.
Seca em Copa do Mundo
A última vez que os espanhóis comemoraram um gol em Copas foi em 1º de dezembro daquele ano, quando Álvaro Morata abriu o placar aos 11 minutos contra o Japão. Na ocasião, a Espanha acabou derrotada por 2 a 1. Desde então, foram 120 minutos em branco diante de Marrocos, com eliminação nos pênaltis após três cobranças desperdiçadas nas oitavas de final de 2022, alémn dos 90 minutos contra Cabo Verde.
Com o placar zerado até os 62 minutos em Atlanta, a atual campeã da Eurocopa superou o antigo recorde negativo. A marca anterior era do intervalo entre 1934 e 1950. Depois do gol de Luis Regueiro contra a Itália, aos 30 do primeiro tempo das quartas de final em 1934, a Espanha ficou o restante daquela partida, a prorrogação, o jogo desempate contra os italianos e mais 81 minutos contra os Estados Unidos em 1950 sem balançar as redes, conforme levantamento feito pelo "Marca".
Basora encerrou o jejum aos 81 minutos, em vitória por 3 a 1. A segunda pior sequência havia sido entre 2002 e 2006, com 245 minutos sem gol até Xabi Alonso marcar contra a Ucrânia.
A Espanha nunca passou as duas primeiras rodadas de uma Copa do Mundo sem fazer gols. Para evitar que o tabu vire crise, a seleção busca uma vitória contra a Arábia Saudita na próxima rodada, no domingo (21), às 13h (de Brasília).
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