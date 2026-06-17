Kane e Tuchel elogiam mudança de postura da Inglaterra contra Croácia: 'Reação' Treinador e jogador detalham bastidores da conversa no vestiário durante o intervalo

A Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2, nesta quarta-feira (17), no AT&T Stadium, em Dallas (EUA), pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. Após a vitória, Thomas Tuchel e Harry Kane opinaram sobre a atuação da seleção inglesa para a emissora "ITV". Para o treinador, o time superou o nervosismo inicial após cobrança por comprometimento; já para o capitão, o discurso no vestiário foi o combustível para a virada tática na etapa final.

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O técnico Thomas Tuchel detalhou sua insatisfação com o recuo excessivo da Inglaterra no primeiro tempo. O comandante revelou que o excesso de cautela travou o ritmo da equipe e utilizou dados estatísticos de desarmes para ilustrar a falta de competitividade e justificar a bronca dada no intervalo.

— Uma boa reação, o primeiro tempo foi um pouco complicado para nós. Foi um pouco tenso. Nas decisões que tomamos, escolhemos ir pelo seguro e recuar. Tivemos dificuldades para encontrar qualquer ritmo e não tivemos confiança para passar pelos espaços. Vi uma estatística de 33% de duelos no chão vencidos no primeiro tempo e 73% no segundo, então, mesmo sem a bola, não fomos bons o suficiente, nem comprometidos o suficiente — analisou o treinador.

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Para corrigir a postura do elenco, o treinador alemão explicou que tentou tirar o peso do placar e o medo da derrota das costas dos atletas. Ele cobrou que o time assumisse riscos e resgatasse a identidade ofensiva trabalhada nos treinos.

— Mesmo se perdermos, isso não mudará minha percepção dos últimos 17 dias, mas vamos fazer do nosso jeito. Estávamos muito focados em proteger o resultado. Éramos uma linha de sete atrás e não defendemos. Se o resultado não for a nosso favor, queremos jogar da nossa maneira. Tentei encorajá-los a buscar o jogo — completou Tuchel.

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Thomas Tuchel concede entrevista após vitória da Inglaterra sobre a Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Kane elogia mudança de postura

O atacante Harry Kane corroborou a visão da comissão técnica e admitiu o desempenho abaixo da média na etapa inicial. O capitão destacou que o grupo recuou perigosamente, mas valorizou as orientações recebidas no vestiário como o fator determinante para a reação.

— Pensei que foi um jogo de dois tempos. No primeiro tempo, fomos bem. Fiquei muito decepcionado por sofrer gols da maneira que sofremos, achei que recuamos. O mérito é do treinador, ele nos deu um discurso no intervalo e disse que, se perdermos, perdemos do nosso jeito, e acho que vimos isso na maneira como voltamos no segundo tempo. Fomos com força total e eles não conseguiram lidar com isso — relatou o centroavante.

Kane também explicou a dificuldade para encaixar a marcação no meio-campo e como a mudança para um estilo mais agressivo na etapa complementar anulou as principais jogadas do adversário.

— Sem a bola, fomos um pouco mais agressivos. Foi difícil. Eles têm jogadores como Luka Modric recuando, e você tenta descobrir quem marcar. A intensidade que queremos é a nossa maior força e teremos que usar mais isso. A maneira como controlamos o jogo depois que passamos à frente, nunca parecíamos estar em perigo e então marcamos no contra-ataque — finalizou Kane.

Harry Kane concede entrevista após vitória da Inglaterra sobre a Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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