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Canadá, Coreia do Sul e mais: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (18/06)?

Veja as seleções que entram em campo nesta quinta-feira (18) e os horários das partidas

PorRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 09:30
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Raúl Jiménez conduz a bola em México x África do Sul pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
Raúl Jiménez conduz a bola em México x África do Sul pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)

A primeira rodada ficou para trás. Agora, a Copa do Mundo entra na fase em que cada resultado pode aproximar uma seleção das oitavas de final ou deixá-la à beira da eliminação. Nesta quinta-feira (18), a segunda rodada começa com quatro partidas e tem como principal atração o confronto entre México e Coreia do Sul, que vale a liderança isolada do Grupo A.

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    Tchéquia x África do Sul - 13h

    Tchéquia e África do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 13h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo A.

    O confronto coloca frente a frente duas seleções que estrearam com derrota e chegam pressionadas pela necessidade de pontuar. Os tchecos foram superados pela Coreia do Sul e precisam reagir para seguir com chances reais de classificação. A situação da África do Sul é semelhante. Derrotada pelo México na abertura do torneio, a equipe ocupa a lanterna da chave e vê o duelo como decisivo para permanecer viva na disputa.

    Suíça x Bósnia e Herzegovina - 16h

    Suíça e Bósnia e Herzegovina se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B.

    O Grupo B chega completamente aberto para a rodada. Todas as seleções somam um ponto após os empates da estreia, o que transforma o confronto em uma oportunidade para assumir a liderança da chave. A Suíça esteve perto de começar a Copa com vitória, mas sofreu o empate do Catar nos minutos finais. Já a Bósnia também deixou escapar os três pontos após abrir vantagem e ceder a igualdade na reta final da partida. Agora, as duas equipes tentam transformar o bom desempenho inicial em uma vitória que pode mudar o cenário do grupo.

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    Canadá x Catar - 19h

    Canadá e Catar se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 19h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo B.

    O duelo reúne duas seleções que mostraram poder de reação na estreia. O Canadá saiu atrás do placar, mas conseguiu buscar o empate e somar um ponto importante. O mesmo aconteceu com o Catar, que evitou a derrota nos minutos finais diante da Suíça. Com a chave completamente embolada, uma vitória pode colocar qualquer uma das equipes em posição favorável na luta por uma vaga nas oitavas de final.

    Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    México x Coreia do Sul - 22h

    México e Coreia do Sul se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 22h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo A.

    O principal jogo do dia coloca frente a frente os vencedores da rodada de abertura e vale a liderança isolada do grupo. Embalada pelo apoio de sua torcida, a seleção mexicana tenta aproveitar o fator casa para encaminhar a classificação. Do outro lado, a Coreia do Sul aposta na força de Son Heung-min e na confiança adquirida após a vitória sobre a República Tcheca. Quem vencer dará um passo importante rumo às oitavas de final e poderá terminar a rodada na ponta da chave.

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    Raúl Jiménez comemora gol em México x África do Sul pela Copa do Mundo 2026 (Foto: RODRIGO OROPEZA / AFP)
    Raúl Jiménez comemora gol em México x África do Sul pela Copa do Mundo 2026 (Foto: RODRIGO OROPEZA / AFP)

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