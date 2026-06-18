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França espalha talento pela Copa e lidera ranking de jogadores em outras seleções

76 jogadores nascidos na França defendem outras 12 seleções neste Mundial

PorThiago BragaSão Paulo (SP)
18/06/2026 07:00
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Luca, filho do astro Zinedine Zidane, defende a Argélia contra a Argentina (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
Luca, filho do astro Zinedine Zidane, defende a Argélia contra a Argentina (Photo by JUAN MABROMATA / AFP)
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A França entrou na Copa do Mundo com uma das seleções mais fortes do torneio e favorita ao título. Ao mesmo tempo, espalhou jogadores por quase todos os continentes. Nenhum outro país exportou tantos atletas para outras equipes que disputam o Mundial do Canadá, México e Estados Unidos. Entre os convocados da competição, 76 jogadores nascidos na França vestem camisas diferentes da azul tradicional dos franceses.

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    • É um número que transforma a França em uma espécie de potência dupla. Ela disputa a Copa com sua própria seleção e, de certa forma, também participa dela por meio dos atletas que decidiram representar as origens familiares. A lista atravessa fronteiras e continentes. Da Argélia ao Haiti. Do Senegal ao Marrocos. Da Tunísia à República Democrática do Congo. Nenhum outro país exerce tamanho impacto humano sobre a competição.

    A Argélia lidera o ranking com 13 franceses de nascimento. O Haiti aparece logo atrás, com 12. A República Democrática do Congo conta com 11. O Senegal tem 10. Costa do Marfim, Tunísia e Marrocos também carregam forte influência do sistema de formação francês.

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    A explicação começa muito antes desta Copa, passa pela história colonial francesa, pelas ondas migratórias do século XX e desemboca nos campos de várzea, nos centros de treinamento e nos bairros periféricos das grandes cidades.

    Mahrez no aquecimento de Argélia x Nigéria, pela Copa Africana de Nações
    O atacante Mahrez é um dos 13 jogadores da seleção da Argélia nascidos na França (Foto: Sebastien Bozon/AFP)

    Quando a França enfrenta a própria diáspora

    A Argélia conta com nomes como o ponta direita Riyad Mahrez, ex-Manchester City e atualmente no Al-Ahli, o lateral-esquerdo Rayan Aït-Nouri, outro destaque do City, o atacante Amine Gouiri, do Olympique de Marselha, os volantes Nabil Bentaleb, do Lille, e Ismaël Bennacer, emprestado pelo Milan ao Dínamo de Zagreb, e o meia Houssem Aouar, do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. O Senegal reúne o goleiro Édouard Mendy, ex-Chelsea e hoje no Al-Ahli, o zagueiro Kalidou Koulibaly, também ex-Chelsea e atual Al-Hilal, o atacante Iliman Ndiaye, do Everton, e o zagueiro Moussa Niakhaté, do Lyon.

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    A República Democrática do Congo, surpresa da primeira rodada ao empatar em 1 a 1 com Portugal, também tem jogadores nascidos na França e que estão na elite do futebol europeu, como os atacantes Yoane Wissa, do Newcastle, e Cédric Bakambu, do Bétis. O Haiti voltou ao Mundial carregando uma forte influência francesa em praticamente todos os setores do campo.

    Enquanto outros países dependem da descoberta ocasional de talentos, a França construiu uma máquina permanente de produção de jogadores. Muitos jovens crescem dentro da estrutura do futebol francês, defendem seleções de base da França e sonham com uma vaga na seleção principal. Em determinado momento da carreira, porém, precisam fazer uma escolha. A concorrência é tão brutal que vários enxergam um caminho mais viável nas seleções de seus pais ou avós.

    Para alguns, representar o país de origem dos pais sempre foi um objetivo natural. Para outros, a escolha surge quando percebem que dificilmente encontrarão espaço numa seleção francesa repleta de estrelas.

    A Argélia talvez seja o exemplo mais emblemático. Estrelas como Mahrez e Aït-Nouri nasceram na França. Metade do elenco foi formado dentro do futebol francês. Todos acabaram construindo suas trajetórias internacionais com outra camisa.

    Entre os muitos jogadores nascidos na França que defendem outras bandeiras nesta Copa do Mundo, poucos carregam um sobrenome tão pesado quanto Luca Zidane. Titular da Argélia na partida contra a Argentina, o goleiro de 28 anos entrou em campo levando consigo uma história que atravessa gerações e fronteiras.

    Filho de Zinedine Zidane, um dos maiores jogadores da história da França e herói da seleção francesa campeã mundial em 1998, Luca cresceu longe do país que agora representa. Nascido em Marselha, passou praticamente toda a infância e a formação no Real Madrid, onde chegou aos seis anos e percorreu cada etapa até estrear pela equipe principal em 2018.

    Também vestiu as cores da França nas categorias de base e conquistou o Europeu Sub-17 em 2015. Ainda assim, quando chegou a hora da escolha definitiva, preferiu seguir um caminho diferente. A decisão não nasceu de uma questão esportiva, mas de um vínculo familiar cultivado desde cedo.

    Descendente de argelinos por parte de pai, Luca escolheu defender a Argélia pela memória do avô e pelas raízes preservadas dentro de casa. Enquanto Zinedine se transformou em um dos maiores ídolos da história dos Bleus, o filho escolheu escrever a própria trajetória vestindo as cores do país que ajudou a moldar a identidade da família muito antes da fama chegar ao sobrenome Zidane.

    - É uma honra jogar pela Argélia. A decisão final foi minha, mas conversei com minha família, meus pais, meus irmãos, meu avô. Meu pai ficou feliz, ele sabia que era algo que eu queria fazer. Poder jogar uma Copa do Mundo é o sonho de qualquer criança - disse o goleiro em entrevista ao The Athletic.

    Zidane foi assistir ao filho na estreia contra a Argentina, mas viu Luca passar por maus momentos: ele jogou com uma máscara facial para proteger uma fratura na mandíbula e falhou nos dois primeiros gols de Lionel Messi na vitória argentina sobre a Argélia por 3 a 0.

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    No Senegal, jogadores como Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Pape Gueye, Iliman Ndiaye e outros integrantes do elenco nasceram em cidades francesas. Ainda assim, carregam no uniforme as cores do país de suas famílias.

    arte lance
    Franceses que jogam por outras seleções (Arte/Lance!)

    O caso do Haiti chama ainda mais atenção. Ausente de Copas do Mundo durante mais de meio século, o país caribenho voltou ao torneio apoiado fortemente na diáspora francesa. Quando o Haiti enfrentar o Brasil, haverá em campo uma equipe construída parcialmente a milhares de quilômetros de Porto Príncipe. Doze jogadores do elenco nasceram na França. Entre eles, dois que jogaram a última Premier League: o meia Jean-Ricner Bellegarde, do Wolverhampton, e o atacante Wilson Isidor, do Sunderland. O artilheiro Duckens Nazon, do Esteghlal, do Irã, e o veterano goleiro Johny Placide, do Bastiais, da França, também nasceram em território francês.

    Bellegarde, camisa 10 do Haiti, é um dos 12 atletas do país nascidos na França (Foto Buda Mendes/ AFP)

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    Wilson Isidor representa bem esse movimento. Nascido em Rennes, formado no futebol francês e atualmente atuando na Inglaterra, ele passou a defender o Haiti recentemente. Em poucos meses tornou-se uma das principais referências ofensivas da equipe.

    Jean-Ricner Bellegarde segue caminho semelhante. Nascido em Colombes, nos arredores de Paris, foi formado dentro do sistema francês e hoje é peça importante do meio-campo haitiano.

    O fenômeno não se restringe ao Caribe nem ao continente africano. Aymeric Laporte nasceu na França e atua pela Espanha. Karim Boudiaf representa o Catar.

    Paris, a capital mundial da formação

    A geografia do futebol moderno raramente respeita fronteiras. Nenhum lugar simboliza melhor essa transformação do que a região de Île-de-France, onde fica Paris.

    Ali vivem mais de 12 milhões de pessoas. A área concentra cerca de um quinto da população francesa e abriga uma parcela expressiva dos imigrantes do país. É também um dos ambientes mais férteis do planeta para a formação de jogadores. Os grandes clubes observam atentamente o que acontece nos bairros periféricos da capital.

    Em muitos deles, o futebol é jogado em espaços reduzidos, cercados por grades, conhecidos popularmente como "gaiolas". São partidas rápidas, intensas e improvisadas. O tipo de ambiente que exige criatividade, velocidade de raciocínio e técnica refinada.

    A influência desses bairros ultrapassou as fronteiras francesas há muito tempo. A região possui cerca de 1.100 clubes filiados às federações locais. A quantidade de campos, competições e observadores cria uma rede quase ininterrupta de identificação de talentos. A França investe na formação sabendo que nem todos permanecerão disponíveis para sua seleção principal.

    A Fifa permite que atletas escolham representar a nação dos pais ou avós, desde que cumpram os critérios de elegibilidade. Muitos passam pelas seleções de base francesas antes de exercer esse direito.

    Desiré Doué e Guéla Doué se abraçam após amistoso entre França e Costa do Marfim
    Os irmãos Desiré Doué e Guéla Doué se abraçam após amistoso entre França e Costa do Marfim (Foto: Franck Fife/AFP)

    Irmãos em seleções diferentes

    Poucas histórias ilustram melhor essa realidade do que a dos irmãos Doué. Filhos de pai marfinense e mãe francesa, cresceram juntos, treinaram juntos e deram os primeiros passos no futebol praticamente lado a lado. Hoje seguem caminhos diferentes. Guéla Doué representa a Costa do Marfim. Désiré Doué veste a camisa da França.

    Quando a França entra em campo, ela enfrenta adversários que carregam parte de sua própria história. Enfrenta atletas formados nos mesmos centros de treinamento, moldados pelos mesmos métodos e revelados pelos mesmos olheiros. É uma influência que aparece em praticamente todos os grupos do torneio.

    Se todos os 76 jogadores nascidos na França que atuam por outros países formassem uma única equipe, ela reuniria atletas de Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A e Ligue 1. Haveria goleiros experientes como Édouard Mendy, defensores como Koulibaly e Aït-Nouri, meio-campistas como Aouar e Bentaleb e atacantes como Mahrez, Gouiri, Wissa e Banza.

    O futebol francês produz estrelas para si mesmo. Produz também para boa parte do restante do mundo. Talvez seja essa a imagem mais fiel da globalização do esporte.

    A França continua sendo uma candidata ao título. Mas sua presença na Copa de 2026 não pode ser medida apenas pelos jogadores que vestem azul. Ela está espalhada por dezenas de uniformes diferentes.

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