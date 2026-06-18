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Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (18/6)

Tchéquia, Coreia do Sul, Canadá e México são os destaques

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 09:00
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Canadá e Bósnia empataram em Toronto pela Copa do Mundo (Foto: Francois Nel/Getty Images/via
Canadá e Bósnia empataram em Toronto pela Copa do Mundo (Foto: Francois Nel/Getty Images/via)

A Copa do Mundo segue nesta quinta-feira (18) com mais quatro partidas válidas pela primeira rodada da fase de grupos. O grande destaque da programação é o confronto entre México e Coreia do Sul, que reúne duas seleções que sonham com uma vaga no mata-mata. Suíça, Bósnia e Herzegovina, Canadá, Qatar, Tchéquia e África do Sul também entram em campo.

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    Além da partida envolvendo os mexicanos, a rodada reserva confrontos importantes para a definição inicial dos grupos. A Suíça tenta confirmar o favoritismo diante da Bósnia e Herzegovina, enquanto Canadá e Qatar buscam seus primeiros pontos no torneio. República Tcheca e África do Sul abrem a programação do dia.

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    Confira os jogos da Copa do Mundo desta quinta-feira (18), com horários e onde assistir ao vivo:

    13h – Tchéquia x África do Sul – CazéTV
    16h – Suíça x Bósnia e Herzegovina – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
    19h – Canadá x Qatar – CazéTV
    22h – México x Coreia do Sul – CazéTV, Globo e Sportv

    Esmir Bajraktarevic, da Bósnia, disputa bola com Richie Laryea, do Canadá, pela Copa do Mundo 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)
    Esmir Bajraktarevic, da Bósnia, disputa bola com Richie Laryea, do Canadá, pela Copa do Mundo 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

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