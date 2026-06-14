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Técnico do Marrocos lamenta empate com o Brasil: Desapontados

Mohamed Ouahbi não escondeu a frustração com o 1 a 1

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 00:30
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O técnico do Marrocos, Mohamed Ouahbi, orienta a equipe no empate com o Brasil (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
O técnico do Marrocos, Mohamed Ouahbi, orienta a equipe no empate com o Brasil (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Para o técnico do Marrocos, o empate em 1 a 1 com o Brasil, neste sábado, na estreia da Copa do Mundo, teve sabor de frustração em Nova Jersey. Não apenas para Mohamed Ouahbi, mas para seus comandados também:

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    – Jogamos uma boa partida. Queríamos ter vencido, mas assim é o futebol. Continuaremos a trabalhar no que deixamos a desejar hoje para estarmos prontos contra a Escócia. Falei com os jogadores e senti que estão desapontados, porque queriam ganhar – disse o técnico, logo após o jogo.

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    No Estádio Nova York/Nova Jersey, Marrocos - semifinalista da última Copa - dominou a etapa inicial, abrindo o placar com um belo gol de Saibiri, aproveitando falha da defesa brasileira. O empate da seleção dirigida por Carlo Ancelotti veio ainda no primeiro tempo, em um golaço e bela jogada individual de Vini Jr.

    Ouahbi gostou, principalmente, do desempenho de seus meias na estreia da Copa do Mundo:

    – O meu meio-campo não são apenas os jogadores que estão no meio. Não há dois ou três. Temos o Bilal, o Saibari, o Brahim. Isso nos permitiu ter mais controle. O que aprecio são os princípios que trabalhamos desde o primeiro dia. Acreditamos nisso e na personalidade dos jogadores. Eles ousaram jogar e ousaram ir adiante e sair com a bola sob a pressão.

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    Marrocos invicto há 30 jogos

    Com o empate deste sábado, Marrocos está há 30 jogos invicto. Ao lado da Espanha, é a maior invencibilidade entre todas as 48 seleções do Mundial.

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    O técnico do Marrocos, Mohamed Ouahbi, orienta a equipe no empate com o Brasil (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
    O técnico do Marrocos, Mohamed Ouahbi, orienta a equipe no empate com o Brasil (Foto: Jewel SAMAD / AFP)
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