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Técnico do Japão chama atenção com quadro branco para instruir equipe contra a Holanda

Hajime Moriyasu e sua comissão utilizaram numeração para passar informações ao campo

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 09:46
Atualizado há 2 minutos
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Técnico do Japão, Hajime Moriyasu orienta jogadores em amistoso contra a Inglaterra
Técnico do Japão, Hajime Moriyasu orienta jogadores em amistoso (Foto: Adrian Dennis/AFP)

O empate em 2 a 2 entre Japão e Holanda, além de ter sido um dos confrontos mais empolgantes da Copa do Mundo até o momento, reservou uma peculiaridade pelo lado japonês. O técnico Hajime Moriyasu chamou a atenção ao utilizar, junto com sua comissão, números em um quadro branco para alertar os jogadores. A dúvida que fica era se os números funcionavam para avisar o tempo restante ou se indicavam movimentos táticos ensaiados para instruir seus jogadores, funcionando como um recado visual de instruções aos atletas.

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    Já nos minutos finais da primeira etapa, Moriyasu chamou atenção ao erguer um quadro branco com o número "45" escrito, o que parecia sinalizar aos jogadores que o tempo regulamentar do primeiro tempo havia sido encerrado. O gesto inusitado ganhou destaque nas redes sociais e rapidamente se espalhou entre torcedores que acompanhavam a partida. 

    O método voltou a ser utilizado na etapa final, com Moriyasu e comissão frequentando a beira do gramado com um quadro branco com números desenhados à mão para informar os jogadores e passar os recados. Nos minutos finais da partida, a comissão técnica mostrou os números 2 e 3, indicando o tempo restante para o encerramento do jogo. Ao que parece, a tática funcionou e mexeu com o senso de urgência do Japão, que mostrou competitividade, organização e conseguiu arrancar o empate contra a Holanda no fim. 

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    Keito Nakamura (13) e Takefusa Kubo comemoram o primeiro gol do Japão no empate contra a Holanda (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)
    Keito Nakamura (13) e Takefusa Kubo comemoram o primeiro gol do Japão no empate contra a Holanda (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

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    Relembre os gols

    A Holanda saiu na frente com um gol de Virgil van Dijk, mas o Japão reagiu ainda antes do intervalo e igualou o marcador com Keito Nakamura. No segundo tempo, Crysencio Summerville recolocou os holandeses em vantagem, porém Daichi Kamada apareceu nos minutos finais para marcar e garantir o empate por 2 a 2 para os japoneses.  

    Com o empate, as duas equipes ficam com um ponto no grupo F, dois atrás da Suécia, que goleou a Tunísia. Na segunda rodada, a Holanda enfrenta a Suécia, no próximo sábado (20), enquanto o Japão encara os tunisianos, no domingo (21).

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