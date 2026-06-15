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Pascoal perde a paciência com dupla da Seleção Brasileira: 'Aberração'

Brasil empatou com Marrocos na primeira rodada da Copa do Mundo

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 07:40
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Pascoal criticou dupla da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
Pascoal criticou dupla da Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

A Seleção Brasileira estreou na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá na noite deste sábado (13). O empate por 1 a 1 diante do Marrocos irritou o jornalista Osvaldo Pascoal, que perdeu a paciência com jogadores da Seleção Brasileira.

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    • No Equipe F, o jornalista criticou a improvisação de Ibañez na lateral-direita, além das atuações de Casemiro e Raphinha.

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    - Parece que nós entramos em um jogo em que desconhecíamos o adversário. Era um desconhecido. Passa mais por individualidade do que arrumação tática - começou o jornalista.

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    - É uma aberração o coitado do Ibañez de lateral-direito. É uma aberração o Casemiro no meio-campo. É uma aberração não tirar o Raphinha. Não pode tirar o Raphinha? Alguém vai ter coragem de tirar ele? - completou Pascoal após duelo da Seleção Brasileira.

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    Qual o próximo jogo da Seleção Brasileira

    A Seleção Brasileira tem seu próximo compromisso definido na Copa do Mundo de 2026. Os comandados de Carlo Ancelotti voltam a campo na sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Haiti, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C. A partida acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos.

    A seleção haitiana retorna à Copa do Mundo após um longo período distante. Sua última, e única participação no torneio aconteceu em 1974. Desde então, os Granadeiros aguardaram por mais de cinco décadas para voltar ao Mundial.

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    Vini Jr. e Casemiro no treino da Seleção Brasileira
    Vini Jr. e Casemiro no treino da Seleção Brasileira (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

    A equipe é considerada uma das mais frágeis tecnicamente da competição, sendo também o
    grande 'azarão' do grupo do Brasil, que ainda conta com Marrocos e Haiti. Entre os principais destaques do plantel haitiano estão o meio-campista Jean-Ricner Bellegarde, do Wolverhampton, e o atacante Wilson Isidor, do Sunderland.

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