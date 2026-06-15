Resultados do dia: veja os placares do 4° dia da Copa do Mundo
Alemanha e Suécia são destaques após goleadas sobre Curaçao e Tunísia, respectivamente
O quarto dia da Copa do Mundo foi marcado pelas goleadas por 7 a 1 da Alemanha sobre Curaçao em jogo válido pela 1ª rodada do Grupo E e a de 5 a 1 da Suécia sobre a Túnisia, no Grupo F. Além dos jogos com placares elásticos, outros dois jogos completaram o domingo (14).
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Balanço do Grupo F: Suécia goleia Tunísia, e Holanda e Japão empatam na Copa do Mundo
Balanço do Grupo E: Alemanha faz novo 7 a 1, e Costa do Marfim vence na Copa do Mundo
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Alemanha 7 x 1 Curaçao - Grupo E
No jogo de abertura do quarto dia da Copa do Mundo, a Alemanha atropelou a estreante Curaçao com uma vitória por 7 a 1 sobre o modesto rival. A equipe de Julian Nagelsmann repetiu o placar aplicado no triunfo sobre o Brasil na semifinal do Mundial de 2014 com gols de Kai Havertz (2), Nmecha, Schlotterbeck, Musiala, Brown e Undav.
Holanda 2x2 Japão - Grupo F
Em um grande jogo válido pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo, Holanda e Japão ficaram no empate por 2 a 2 no Estádio de Dallas. A Laranja Mecânica chegou a ficar à frente do placar em duas oportunidades, mas a equipe asiática mostrou um forte poder de reação para buscar a igualdade, com gols marcados por Van Dijk e Summerville para os holandeses, enquanto Nakamura e Kamada balançaram as redes para os japoneses.
Costa do Marfim 1x0 Equador - Grupo E
No segundo jogo da chave, Costa do Marfim e Equador fizeram um jogo muito equilibrado. Na etapa inicial, os sul-americanos desperdiçaram uma chance clara com Enner Valencia nos minutos iniciais e carimbaram o travessão duas vezes. No segundo tempo os marfinenses melhoraram e, aos 45 minutos, Singo arrancou do campo de defesa ao ataque, tocou para Amad Diallo, que entrou na etapa final, e o atacante do Manchester United finalizou de perna esquerda para abrir o placar e impedir o primeiro 0 a 0 da Copa do Mundo.
Suécia 5x1 Tunísia - Grupo F
No último jogo do domingo (14) da Copa do Mundo, a Suécia venceu a Tunísia por 5 a 1 no Estádio Gigante de Acero, em Monterrey, no México. Os Suecos marcaram com Yasin Ayari, duas vezes, Alexander Isak, Viktor Györkeres e Mattias Svanberg. O único gol da Tunísia foi marcado por Omar Rekik.
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