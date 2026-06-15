logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Resultados do dia: veja os placares do 4° dia da Copa do Mundo

Alemanha e Suécia são destaques após goleadas sobre Curaçao e Tunísia, respectivamente

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 01:30
Favorite o Lance! no Google
Alemanha atropelou Curaçao na estreia na Copa do Mundo, vencendo por 7 x 1
Alemanha atropelou Curaçao na estreia na Copa do Mundo, vencendo por 7 x 1 (Foto: Lars Baron/Getty Images via AFP)

O quarto dia da Copa do Mundo foi marcado pelas goleadas por 7 a 1 da Alemanha sobre Curaçao em jogo válido pela 1ª rodada do Grupo E e a de 5 a 1 da Suécia sobre a Túnisia, no Grupo F. Além dos jogos com placares elásticos, outros dois jogos completaram o domingo (14).

continua após a publicidade
  • Yasin Ayari não comemora gol da Suécia sobre a Tunísia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

    ‘Lei do ex’? Autor de gols da Suécia na Copa poderia representar a Tunísia; entenda

    Copa do Mundo
    Há 27 minutos
  • A Suécia venceu a Tunísia por 3 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

    Balanço do Grupo F: Suécia goleia Tunísia, e Holanda e Japão empatam na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 10 minutos
  • Jogadores da Alemanha comemoram gol marcado sobre Curaçao, na Copa do Mundo

    Balanço do Grupo E: Alemanha faz novo 7 a 1, e Costa do Marfim vence na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 3 horas

    • ➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

    Alemanha 7 x 1 Curaçao - Grupo E

    No jogo de abertura do quarto dia da Copa do Mundo, a Alemanha atropelou a estreante Curaçao com uma vitória por 7 a 1 sobre o modesto rival. A equipe de Julian Nagelsmann repetiu o placar aplicado no triunfo sobre o Brasil na semifinal do Mundial de 2014 com gols de Kai Havertz (2), Nmecha, Schlotterbeck, Musiala, Brown e Undav.

    continua após a publicidade
    Jogadores da Alemanha comemora gol contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Foto por PAUL ELLIS / AFP)
    Jogadores da Alemanha comemora gol contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Foto por PAUL ELLIS / AFP)

    Holanda 2x2 Japão - Grupo F

    Em um grande jogo válido pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo, Holanda e Japão ficaram no empate por 2 a 2 no Estádio de Dallas. A Laranja Mecânica chegou a ficar à frente do placar em duas oportunidades, mas a equipe asiática mostrou um forte poder de reação para buscar a igualdade, com gols marcados por Van Dijk e Summerville para os holandeses, enquanto Nakamura e Kamada balançaram as redes para os japoneses.

    Keito Nakamura (13) e Takefusa Kubo comemoram o primeiro gol do Japão no empate contra a Holanda (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)
    Keito Nakamura e Takefusa Kubo comemoram o primeiro gol do Japão no empate contra a Holanda (Foto: Charlotte Wilson/Getty Images/AFP)

    Costa do Marfim 1x0 Equador - Grupo E

    No segundo jogo da chave, Costa do Marfim e Equador fizeram um jogo muito equilibrado. Na etapa inicial, os sul-americanos desperdiçaram uma chance clara com Enner Valencia nos minutos iniciais e carimbaram o travessão duas vezes. No segundo tempo os marfinenses melhoraram e, aos 45 minutos, Singo arrancou do campo de defesa ao ataque, tocou para Amad Diallo, que entrou na etapa final, e o atacante do Manchester United finalizou de perna esquerda para abrir o placar e impedir o primeiro 0 a 0 da Copa do Mundo.

    continua após a publicidade
    Diallo celebra gol da Costa do Marfim, enquanto jogadores do Equador lamentam derrota na Copa do Mundo
    Diallo celebra gol da Costa do Marfim, enquanto jogadores do Equador lamentam derrota na Copa do Mundo (Foto: Charly Triballeau/AFP)

    Suécia 5x1 Tunísia - Grupo F

    No último jogo do domingo (14) da Copa do Mundo, a Suécia venceu a Tunísia por 5 a 1 no Estádio Gigante de Acero, em Monterrey, no México. Os Suecos marcaram com Yasin Ayari, duas vezes, Alexander Isak, Viktor Györkeres e Mattias Svanberg. O único gol da Tunísia foi marcado por Omar Rekik.

    A Suécia venceu a Tunísia por 3 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
    A Suécia venceu a Tunísia por 3 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    A Suécia venceu a Tunísia por 3 a 1 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
    Copa do MundoBalanço do Grupo F: Suécia goleia Tunísia, e Holanda e Japão empatam na Copa do MundoHá 37 minutos
    Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução AUF)
    Copa do MundoTécnico do Uruguai explica lesão de Arrascaeta e contradiz Flamengo: 'Um erro'Há 1 hora
    Thierry Henry e Zlatan Ibrahimovic na estreia dos EUA na Copa do Mundo (Reprodução)
    LutasIbrahimovic troca estreia da Suécia na Copa pelo UFC Casa BrancaHá 1 hora
    Yasin Ayari não comemora gol da Suécia sobre a Tunísia na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)
    Copa do Mundo'Lei do ex'? Autor de gols da Suécia na Copa poderia representar a Tunísia; entendaHá 1 hora
    Fora de CampoRomário manda recado a Fernanda Gentil após polêmica ao vivo: 'Simplesmente'Há 2 horas
    Endrick no empate da Seleção Brasileira contra Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Fora de CampoEndrick desabafa com Neymar após não entrar em Brasil x Marrocos: 'Se pudesse'Há 2 horas

    Mais LANCE!

    Carlo Ancelotti com as mãos na cintura durante o amistoso entre Brasil e Panamá, no Maracanã
    Ancelotti muda postura em publicação após empate entre Brasil e Marrocos: 'Primeiro passo'
    Plata em Equador x Costa do Marfim (MAURO PIMENTEL / AFP)
    Do Flamengo e Atlético-MG: como foram os 'brasileiros' do Equador na estreia na Copa?
    Torcedores do Japão limpam o estádio em Dallas (Reprodução)
    Torcedores do Japão limpam o estádio após empate na Copa
    Minda em Equador x Costa do Marfim (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)
    Jogo de Plata na Copa do Mundo repercute entre torcedores do Flamengo: 'Apenas'
    Jogadores da Alemanha comemoram gol marcado sobre Curaçao, na Copa do Mundo
    Balanço do Grupo E: Alemanha faz novo 7 a 1, e Costa do Marfim vence na Copa do Mundo
    Bélgica e Egito se enfrentam pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo (Arte: Lance!)
    Bélgica x Egito: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Irã x Nova Zelândia: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Por que a Alemanha fez uma camisa em homenagem ao Flamengo em 2014?
    O meia alemão Felix Nmecha autografa a camisa de um pequeno fã em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    Jogadores de Alemanha e Curaçao oram após goleada na Copa
    Seleção da Tunísia na Copa de 1978 (Foto: Divulgação/Fifa)
    Qual foi a primeira seleção africana a vencer em uma Copa do Mundo?
    Espanha e Cabo Verde fazem o primeiro jogo do Grupo H da Copa do Mundo (Arte: Lance!)
    Espanha x Cabo Verde: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    Valencia em ação em Equador x Costa do Marfim na Copa do Mundo
    Gol perdido por Enner Valencia em estreia na Copa do Mundo viraliza: 'Inacreditável'
    Ismael Saibari abriu o placar em Brasil x Marrocos
    Autor do gol contra Brasil na Copa, Saibari chega a acordo com gigante alemão