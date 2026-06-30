Técnico da Holanda pede demissão após eliminação na Copa do Mundo Koeman estava no comando da seleção desde 2023, em sua segunda passagem pelo cargo

Ronald Koeman não é mais técnico da Holanda. O comandante de 63 anos anunciou nas redes sociais que deixou o cargo após a eliminação na segunda fase da Copa do Mundo diante de Marrocos, em partida decidida nos pênaltis, na madrugada desta terça-feira (30).

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— Quero agradecer a todos os jogadores com quem me foi permitido trabalhar. Sua dedicação, caráter e confiança me motivaram todos os dias. Obrigado também à minha equipe, à KNVB (Federação), a todo o pessoal por trás das câmaras e aos clubes onde me foi autorizado a trabalhar. Mas, acima de tudo, obrigado aos torcedores. Pelo seu apoio, especialmente nos momentos difíceis. Foi uma enorme honra poder representar a Holanda como treinador — disse o treinador.

Ainda durante a fase de grupos, a imprensa holandesa já discutia o futuro de Koeman no comando da equipe. O treinador tinha contrato apenas até o fim do ano, com renovação incerta.

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Campanha na Copa do Mundo

A Holanda encerrou sua participação na Copa do Mundo de 2026 com duas vitórias e dois empates em quatro jogos, alcançando 67% de aproveitamento. A seleção marcou 11 gols e sofreu cinco, além de registrar média de 11,5 finalizações por partida, sendo 5,5 no alvo. A equipe criou seis chances claras durante a competição.

Defensivamente, os holandeses cederam nove chances claras aos adversários e permitiram média de 11,8 finalizações por jogo, com cinco delas na direção do gol. A equipe teve 53% de posse de bola, venceu 52% dos duelos disputados e levou a melhor em 62% das disputas aéreas.

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➡️ Nos pênaltis, Marrocos vence a Holanda e avança às oitavas de final da Copa do Mundo

Na partida que resultou na eliminação para Marrocos, Koeman promoveu mudanças na escalação. O treinador tirou o meio-campista Tijjani Reijnders e optou por uma formação com três zagueiros, reforçando o setor defensivo.

A intenção era dar mais segurança à equipe diante de um adversário considerado perigoso ofensivamente. Na prática, porém, a alteração não surtiu efeito. A Holanda teve dificuldades para controlar o jogo e foi dominada durante boa parte da partida.

O time terminou o confronto com apenas 30% de posse de bola, criou apenas uma grande chance e finalizou seis vezes. Marrocos, por outro lado, registrou seis grandes oportunidades e 11 finalizações.

Ronald Koeman chegou à Holanda em 2023 para substituir Louis van Gaal. O treinador também havia comandado a seleção entre 2018 e 2020, período em que esteve à frente da equipe em 20 jogos. Como jogador, disputou 78 partidas pela Laranja Mecânica e integrou o elenco campeão da Eurocopa de 1988.

Holanda com Ronald Koeman (nas duas passagens)

64 jogos 35V | 16E | 13D 63% de aproveitamento 148 gols marcados (2.3 p/ jogo) 66 gols sofridos (1.0 p/ jogo) 20 jogos sem sofrer gol (31%) 2.8 grandes chances p/ jogo 47% de conversão em grandes chances 1.2 grandes chances cedidas p/ jogo 6.4 finalizações p/ marcar 8.9 finalizações p/ sofrer gol 57.3% de posse de bola

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Holanda cai para Marrocos nos pênaltis e amplia jejum pelo título mundial (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

Veja abaixo o texto divulgado por Ronald Koeman

Ontem à noite tomei a decisão de terminar o meu período como treinador da seleção nacional dos Países Baixos.

Olhando para trás na minha carreira, sinto-me especialmente orgulhoso e grato. Tive o privilégio de trabalhar no Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton, FC Barcelona e claro dois períodos com a seleção holandesa. Clubes e pessoas que me moldaram e me deram memórias que guardarei para o resto da minha vida.

É por isso que dói que o meu período com a Holanda esteja a terminar assim. Todos nós sonhávamos com uma Copa do Mundo onde faríamos história. Isso não aconteceu. Ninguém está mais desapontado com isso do que eu. Como treinador nacional, você tem essa responsabilidade. Sempre senti isso e sempre sentirei isso.

Nos últimos anos, também me fizeram perceber que existem coisas mais importantes do que o futebol. Futebol tem sido minha vida, mas saúde não tem preço. Quando alguém que você ama muito trava uma batalha difícil, sua perspectiva muda. A minha esposa Bartina tem-me apoiado todos os dias, apesar do seu próprio processo de doença, e encorajado-me a completar o meu trabalho como treinador nacional. Isso testemunha uma força incrível. Estou-lhe mais grato por isso do que alguma vez posso expressar em palavras.

Quero agradecer a todos os jogadores com quem me foi permitido trabalhar. Sua dedicação, caráter e confiança me motivaram todos os dias. Obrigado também à minha equipe, ao KNVB, a todo o pessoal por trás das câmaras e aos clubes onde me foi autorizado a trabalhar. Mas, acima de tudo, obrigado aos apoiantes. Pelo seu apoio, especialmente nos momentos difíceis. Foi uma enorme honra poder representar a Holanda como treinador nacional.

Eu digo adeus com sentimentos confusos. Claro que eu teria preferido terminar meu período com um título de Copa do Mundo com Orange. Esse sonho infelizmente permaneceu por realizar. Mas, acima de tudo, o orgulho prevalece. Orgulhoso de tudo que o futebol me trouxe, das pessoas que conheci, e do fato de ter sido permitido fazer da minha maior paixão a minha profissão.

Obrigado por todos esses anos de confiança, crítica, apoio, decepções, sucessos e muito mais.

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