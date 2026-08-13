Olheiro Lance!: dez treinadores sem clube que poderiam assumir o Fluminense
Tricolor demitiu o técnico Luis Zubeldía na madrugada desta quinta-feira (13)
O Fluminense anunciou a saída do técnico Luis Zubeldía nesta quinta-feira (13) e deve buscar um substituto no mercado. Pensando nisso, o Olheiro Lance! separou dez treinadores que estão sem clube e poderiam pintar no Tricolor. Confira e, ao final, escolha o seu candidato preferido!
➡️ Bastidores: demissão foi decidida pelo Fluminense na noite de quarta
Olheiro Lance!: quem poderia assumir o Fluminense?
Javier Mascherano
- Idade: 42 anos
- Nacionalidade: argentino
- Último trabalho: Inter Miami (2025-2026)
- Títulos de expressão: Major League Soccer (2025)
Marcelo Gallardo
- Idade: 50 anos
- Nacionalidade: argentino
- Último trabalho: River Plate (2024-2026)
- Títulos de expressão: Libertadores (2014 e 2018), Sul-Americana (2014) e Campeonato Argentino (2021)
Miguel Ángel Ramírez
- Idade: 41 anos
- Nacionalidade: espanhol
- Último trabalho: Malmö (2026)
- Títulos de expressão: Copa Sul-Americana (2019)
Pedro Caixinha
- Idade: 55 anos
- Nacionalidade: português
- Último trabalho: FC Juárez (2025-2026)
- Títulos de expressão: Clausura México (2015)
Ramón Díaz
- Idade: 66 anos
- Nacionalidade: argentino
- Último trabalho: Internacional (2025)
- Títulos de expressão: Libertadores (1996), Campeonato Argentino (1996, 1997, 1999, 2002, 2007 e 2014) e Campeonato Saudita (2017 e 2022)
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Ramon Menezes
- Idade: 54 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Último trabalho: Seleção Brasileira Sub-20 (2022-2025)
- Títulos de expressão: Sul-Americano Sub-20 (2023 e 2025)
Roger Machado
- Idade: 51 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Último trabalho: São Paulo (2026)
- Títulos de expressão: -
Sebastian Beccacece
- Idade: 45 anos
- Nacionalidade: argentino
- Último trabalho: Equador (2024-2026)
- Títulos de expressão: -
Sylvinho
- Idade: 52 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Último trabalho: Albânia (2023-2026)
- Títulos de expressão: -
Tite
- Idade: 65 anos
- Nacionalidade: brasileiro
- Último trabalho: Cruzeiro (2025-2026)
- Títulos de expressão: Mundial de Clubes (2012), Libertadores (2012), Campeonato Brasileiro (2011 e 2015), Copa Sul-Americana (2008), Copa do Brasil (2001) e Copa América (2019)
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Zubeldía demitido do Fluminense
O clube anunciou a saída do técnico argentino, assim como de sua comissão técnica, por meio de nota divulgada na madrugada desta quinta-feira (13). O fim de ciclo acontece após sequência ruim, com eliminação para o Vasco na Copa do Brasil e empate sem gols com o Independiente Rivadavia no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Confira:
"O Fluminense FC informa que Luis Zubeldía não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas.
O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.
O auxiliar-técnico permanente Marcão passa a dirigir o time na partida contra o Palmeiras, no próximo sábado (15/08), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro."
Com a demissão, o auxiliar permanente Marcão assume o comando do Fluminense de forma interina até a chegada do próximo comandante. Outra solução "caseira" seria o ídolo tricolor Fred, que recentemente passou a gerir a equipe sub-20 do Tricolor das Laranjeiras. Vale lembrar que Renato Gaúcho, o antecessor de Zubeldía, também continua livre no mercado.
Você escolhe: quem seria o seu nome ideal?
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