Olheiro Lance!: dez treinadores sem clube que poderiam assumir o Fluminense Tricolor demitiu o técnico Luis Zubeldía na madrugada desta quinta-feira (13)

O Fluminense anunciou a saída do técnico Luis Zubeldía nesta quinta-feira (13) e deve buscar um substituto no mercado. Pensando nisso, o Olheiro Lance! separou dez treinadores que estão sem clube e poderiam pintar no Tricolor. Confira e, ao final, escolha o seu candidato preferido!

➡️ Bastidores: demissão foi decidida pelo Fluminense na noite de quarta

Olheiro Lance!: quem poderia assumir o Fluminense?

Javier Mascherano

Idade: 42 anos

Nacionalidade: argentino

Último trabalho: Inter Miami (2025-2026)

Títulos de expressão: Major League Soccer (2025)

Javier Mascherano em jogo do Inter Miami; ex-companheiro de Messi venceu título com o astro nos Estados Unidos (Foto: Kevin C. Cox / AFP)

Marcelo Gallardo

Idade: 50 anos

Nacionalidade: argentino

Último trabalho: River Plate (2024-2026)

Títulos de expressão: Libertadores (2014 e 2018), Sul-Americana (2014) e Campeonato Argentino (2021)

Marcello Gallardo comanda o River Plate em jogo da Libertadores; técnico não repetiu o sucesso na última passagem (Foto: Juan Mabromata / AFP)

Miguel Ángel Ramírez

Idade: 41 anos Nacionalidade: espanhol Último trabalho: Malmö (2026) Títulos de expressão: Copa Sul-Americana (2019)

Miguel Ángel Ramírez em seu anúncio no Internacional; treinador comandou o Colorado entre 2021 e 2022 (Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional)

Pedro Caixinha

Idade: 55 anos

Nacionalidade: português

Último trabalho: FC Juárez (2025-2026)

Títulos de expressão: Clausura México (2015)

Pedro Caixinha acompanha jogo do Santos; português comandou o Peixe durante apenas três meses em 2025 (Foto: Guilherme Dionizio / Código 19 / Folhapress)

Ramón Díaz

Idade: 66 anos

Nacionalidade: argentino

Último trabalho: Internacional (2025)

Títulos de expressão: Libertadores (1996), Campeonato Argentino (1996, 1997, 1999, 2002, 2007 e 2014) e Campeonato Saudita (2017 e 2022)

Ramón Díaz ao lado de seu filho e auxiliar, Emiliano Díaz, durante sua passagem pelo Corinthians, entre 2024 e 2025 (Foto: Anderson Lira / Código 19 / Folhapress)

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Ramon Menezes

Idade: 54 anos

Nacionalidade: brasileiro

Último trabalho: Seleção Brasileira Sub-20 (2022-2025)

Títulos de expressão: Sul-Americano Sub-20 (2023 e 2025)

Ramon Menezes comanda treino da Seleção Brasileira Sub-20 (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Roger Machado

Idade: 51 anos

Nacionalidade: brasileiro

Último trabalho: São Paulo (2026)

Títulos de expressão: -

Roger Machado à beira do campo em seu último jogo pelo São Paulo; trabalho durou somente 16 partidas (Foto: Luiz Erbes / AGIF / Folhapress)

Sebastian Beccacece

Idade: 45 anos

Nacionalidade: argentino

Último trabalho: Equador (2024-2026)

Títulos de expressão: -

Sebastian Beccacece comanda o Equador em jogo da recém-finalizada Copa do Mundo, na qual levou a seleção sul-americana até os 16 avos de final (Foto: Charly Triballeau / AFP)

Sylvinho

Idade: 52 anos

Nacionalidade: brasileiro

Último trabalho: Albânia (2023-2026)

Títulos de expressão: -

Sylvinho comanda a Albânia em jogo da Liga das Nações; depois de passagem sem sucesso pelo Corinthians, brasileiro fez ótimo trabalho na Europa (Foto: Michal Cizek / AFP)

Tite

Idade: 65 anos

Nacionalidade: brasileiro

Último trabalho: Cruzeiro (2025-2026)

Títulos de expressão: Mundial de Clubes (2012), Libertadores (2012), Campeonato Brasileiro (2011 e 2015), Copa Sul-Americana (2008), Copa do Brasil (2001) e Copa América (2019)

Tite durante partida do Cruzeiro no Mineirão; treinador multicampeão deixou a equipe em situação delicada (Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

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Zubeldía demitido do Fluminense

O clube anunciou a saída do técnico argentino, assim como de sua comissão técnica, por meio de nota divulgada na madrugada desta quinta-feira (13). O fim de ciclo acontece após sequência ruim, com eliminação para o Vasco na Copa do Brasil e empate sem gols com o Independiente Rivadavia no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Confira:

"O Fluminense FC informa que Luis Zubeldía não está mais à frente do comando técnico da equipe. Também deixam o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas.

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O clube agradece aos profissionais por toda a dedicação ao longo do trabalho e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

O auxiliar-técnico permanente Marcão passa a dirigir o time na partida contra o Palmeiras, no próximo sábado (15/08), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro."

Com a demissão, o auxiliar permanente Marcão assume o comando do Fluminense de forma interina até a chegada do próximo comandante. Outra solução "caseira" seria o ídolo tricolor Fred, que recentemente passou a gerir a equipe sub-20 do Tricolor das Laranjeiras. Vale lembrar que Renato Gaúcho, o antecessor de Zubeldía, também continua livre no mercado.

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