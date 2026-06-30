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Koeman desabafa após eliminação na Copa e não descarta saída da Holanda

Equipe deu adeus à competição após perder nos pênaltis para Marrocos

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
30/06/2026 12:29
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Ronald Koeman olhando para cima e aplaudindo a equipe
Ronald Koeman falou sobre possível saída da Holanda (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Holanda foi eliminada da Copa do Mundo na madrugada desta terça-feira (30), no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México, pela segunda fase da Copa do Mundo. Em entrevista após o jogo, o técnico Ronald Koeman tentou explicar os motivos que levaram a Laranja Mecânica à eliminação.

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    O treinador optou por um esquema diferente do que vinha utilizando. Na escalação, Ronald Koeman sacou o meio-campista Tijani Reijnders e optou por entrar com três zagueiros.

    — Decidi jogar assim porque demos espaço demais na fase de grupos. Precisávamos marcar melhor. Marrocos é uma excelente seleção, com craques. Daí, decidi isso após uma reunião com o grupo. Não me arrependo nem um pouco — disse em entrevista à rede NOS, da Holanda.

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    O comandante ainda falou sobre as cobranças de pênaltis. Ao longo do jogo, sacou De Jong e Gakpo, batedores do time. O treinador colocou Kluivert e Timber, que erraram as cobranças.

    — Fui tentando mudar o time de acordo com o pensamento em quem poderia bater os pênaltis. Perdi De Jong, perdi Gakpo... aí tentava colocar gente capacitada. Não deu, fazer o que?! — seguiu.

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    ➡️ Canadá x Marrocos: data, horário e local do duelo decisivo na Copa do Mundo

    Em uma cobrança de Rahimi, de Marrocos, o goleiro holandês Verbruggen chegou a defender, mas a bola bateu em sua perna e entrou para o gol.

    — O clima no vestiário estava dramático. Quando se veem coisas como o pênalti (cobrado por Rahimi) que passou por baixo de Verbruggen, é porque não era para ser — lamentou.

    Ronald Koeman ainda falou sobre a possibilidade de saída da seleção holandesa. O assunto, inclusive, já vinha sendo discutido antes mesmo da eliminação.

    — Isso será a partir de amanhã. Tenho as minhas ideias sobre isso, mas não me parece ser o momento certo para as dizer — finalizou.

    Gakpo se ajoelhou no chão ao comemorar o gol
    Gakpo marcou o gol da Holanda, mas não foi suficiente (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

    Holanda x Marrocos

    Holanda e Marrocos protagonizaram um jogo emocionante na segunda fase da Copa do Mundo. A partida terminou empatada por 1 a 1 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, os marroquinos levaram a melhor e venceram por 3 a 2.

    Entre frustração e euforia, a Holanda se despediu da Copa do Mundo, enquanto Marrocos avançou às oitavas de final, fase em que enfrentará o Canadá. O confronto acontecerá no próximo sábado, às 14h (de Brasília).

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