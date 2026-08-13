Felipe Melo analisa demissão de Zubeldía: 'Inimigo da base' Ex-jogador criticou escolhas do treinador

Durante programa do Sportv, Felipe Melo analisou a demissão de Luis Zubeldía do comando do Fluminense. O argentino estava no clube desde setembro de 2025 e não resistiu ao mau momento da equipe, que foi eliminada da Copa do Brasil pelo Vasco e empatou no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

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Na opinião do ex-jogador, a decisão da diretoria foi tomada com atraso. Felipe revelou também que, em sua casa, Zubeldía tinha o apelido de "inimigo da base" pela pouca utilização de atletas revelados em Xerém.

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— Penso que foi tarde (a demissão). O Zubeldía era chamado, carinhosamente na minha casa, de "inimigo da base". Que foi assim no São Paulo, estava sendo assim no Fluminense. E eu creio de verdade que começou a despencar para um outro lado quando deram autonomia para um treinador simplesmente virar as costas para a base do clube. Uma base rica em todos os sentidos, um clube que tem no DNA revelar grandes atletas. Isso aí, desde os primórdios do Fluminense. E acaba pagando muito por isso — iniciou Felipe Melo.

— Nos últimos tempos, ele (Zubeldía) inclusive vinha pagando pela língua, falando besteira da base: que não tem craque, não tem jogador que possa chegar aqui e ser titular e tal. Não fala português, como o Maestro (Júnior) falou, mas gosta de trazer quem fala o idioma dele. Quantos gringos eles têm no Fluminense? Muitos deles são bons, mas confesso que alguns não deveriam vestir a camisa do Fluminense. Não vou citar nomes, até por ética e por respeito — complementou o ex-jogador.

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Em relação à situação da equipe na Copa Libertadores, o comentarista ressaltou que ainda há tempo hábil para corrigir os erros. Além disso, destacou a necessidade de mudar a mentalidade do clube por meio da escolha do novo treinador.

Luis Zubeldía foi demitido do Fluminense nesta quinta-feira (13) (Foto: Lucas Merçon / Fluminense)

Saiba detalhes da demissão de Zubeldía

Luis Zubeldía não é mais técnico do Fluminense. A decisão pela demissão foi tomada na noite anterior e anunciada na manhã desta quarta-feira (13). A comissão técnica do argentino, formada pelos auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, e o preparador físico Lucas Vivas, também deixam o clube.

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A saída acontece em meio à pior sequência do Fluminense na temporada. O Tricolor chegou a sete partidas consecutivas sem vitória com o empate diante do Rivadavia. Além dos resultados, o desempenho da equipe vinha sendo alvo de críticas, principalmente pela queda de produção ofensiva.

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Com a demissão, o auxiliar permanente Marcão deve assumir o comando do Fluminense de forma interina até a chegada do próximo comandante. O Tricolor volta a campo no sábado, no Maracanã, contra o Palmeiras.

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