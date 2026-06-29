Holanda e Marrocos estão escalados para o confronto da segunda fase da Copa do Mundo
Equipes se enfrentam em partida eliminatória da competição
Holanda e Marrocos estão escalados para o confronto desta segunda-feira (29), às 22h, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México.
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No time comandado por Ronald Koeman, Micky van de Ven retorna à lateral esquerda. No setor ofensivo, Crysencio Summerville volta ao time titular, enquanto Donyell Malen inicia no banco.
Escalação da Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van Hecke e Van De Ven; Gravenberch e De Jong; Gakpo, Brobbey e Summerville.
Do outro lado, Marrocos mantém a base que vem atuando na competição, com destaque para o lateral Achraf Hakimi, o meia Brahim Díaz e o atacante Saibari.
Escalação de Marrocos: Bounou; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi, Ounahi, Brahim Díaz e El Khannouss; Saibari.
Como chegam as equipes para o confronto da Copa do Mundo
Líder do Grupo F com sete pontos, a Holanda terminou a primeira fase da Copa do Mundo invicta, empatando com o Japão na estreia (2 a 2) e vencendo Suécia (5 a 1) e Tunísia (3 a 1) na sequência. Com a campanha sólida, a Laranja Mecânica se coloca como postulante a conquistar o título mundial inédito.
Do outro lado, Marrocos conquistou os mesmos sete pontos no Grupo C ao empatar com o Brasil (1 a 1) e vencer a Escócia (1 a 0) e o Haiti (4 a 2), mas passou em segundo lugar por conta do saldo de gols inferior ao da Seleção Brasileira. A equipe africana se inspira no feito alcançado na Copa de 2022, quando eliminou Espanha e Portugal no mata-mata, para superar mais um forte adversário.
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