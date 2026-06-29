logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Holanda e Marrocos estão escalados para o confronto da segunda fase da Copa do Mundo

Equipes se enfrentam em partida eliminatória da competição

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
29/06/2026 20:53
Favorite o Lance! no Google
Memphis olhando para câmera em jogo da Holanda
Memphis começa no banco contra Marrocos (Foto: Juan Mabromata /AFP)

Holanda e Marrocos estão escalados para o confronto desta segunda-feira (29), às 22h, pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada no Estádio BBVA, em Guadalupe, no México.

continua após a publicidade
  • Jogadores da Holanda comemoram gol marcado

    Após 32 anos, Holanda volta a encarar Marrocos em Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 dia
  • Holanda e Marrocos se enfrentam pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026

    Holanda x Marrocos: horário e onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Onde Assistir
    Há 1 dia

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    No time comandado por Ronald Koeman, Micky van de Ven retorna à lateral esquerda. No setor ofensivo, Crysencio Summerville volta ao time titular, enquanto Donyell Malen inicia no banco.

    Escalação da Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Dijk, Aké, Van Hecke e Van De Ven; Gravenberch e De Jong; Gakpo, Brobbey e Summerville.

    Do outro lado, Marrocos mantém a base que vem atuando na competição, com destaque para o lateral Achraf Hakimi, o meia Brahim Díaz e o atacante Saibari.

    continua após a publicidade

    Escalação de Marrocos: Bounou; Hakimi, Diop, Riad e Mazraoui; Bouaddi, Ounahi, Brahim Díaz e El Khannouss; Saibari.

    Achraf Hakimi corre em direção à bola
    Achraf Hakimi é um dos destaques de Marrocos (Foto: Kevin C. Cox / Getty Images North America / AFP)

    Como chegam as equipes para o confronto da Copa do Mundo

    Líder do Grupo F com sete pontos, a Holanda terminou a primeira fase da Copa do Mundo invicta, empatando com o Japão na estreia (2 a 2) e vencendo Suécia (5 a 1) e Tunísia (3 a 1) na sequência. Com a campanha sólida, a Laranja Mecânica se coloca como postulante a conquistar o título mundial inédito.

    Do outro lado, Marrocos conquistou os mesmos sete pontos no Grupo C ao empatar com o Brasil (1 a 1) e vencer a Escócia (1 a 0) e o Haiti (4 a 2), mas passou em segundo lugar por conta do saldo de gols inferior ao da Seleção Brasileira. A equipe africana se inspira no feito alcançado na Copa de 2022, quando eliminou Espanha e Portugal no mata-mata, para superar mais um forte adversário.

    continua após a publicidade

    💰 MELHOR PALPITE: Aposte na vitória dos Países Baixos @2.10 contra Marrocos
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Gustavo Gómez, do Palmeiras, antes de jogo da Copa do Mundo
    Copa do MundoAlemanha x Paraguai: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do MundoHá 2 minutos
    alemanha paraguai copa do mundo
    Copa do Mundo 2026Paraguai elimina Alemanha e tira primeiro adversário doHá 7 minutos
    Com gols de Bellingham e Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 pela Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Bellingham exalta Kane após recorde na Copa: 'Melhor jogador da história'Há 8 minutos
    Neuer durante o jogo entre Alemanha e Paraguai
    Apostas Copa do MundoAlemanha está fora da Copa e brasileiros não perdoam: 'Acabaram'Há 11 minutos
    Orlando Gill do Paraguai
    Copa do Mundo 2026Conheça Orlando Gill, herói do Paraguai que bancou ex-Botafogo e parou a Alemanha na CopaHá 16 minutos
    Maurício, do Palmeiras, comemorando após converter penalidade em Manuel Neuer, da Alemanha, na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Maurício, do Palmeiras, faz história com Paraguai e agita a web: 'Vivi pra ver'Há 19 minutos

    Mais LANCE!

    Web vai à loucura com atuação de goleiro do Paraguai: 'Apoteótico'
    alemanha paraguai copa do mundo
    Nos pênaltis, Paraguai elimina a Alemanha e avança às oitavas na Copa
    França e Suécia se enfrentam pela fase de 16-avos de final da Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
    França x Suécia: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    logo da Globo e Casimiro Miguel, dono da Cazé TV
    Casimiro sugere filmes para Globo exibir durante Holanda x Marrocos
    Marcelo Bielsa durante partida do Uruguai contra a Espanha na Copa do Mundo. (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Bielsa deve sair do Uruguai após queda na Copa; dirigente nega crise no elenco
    Capa do Lance! com Gabriel Martinelli comemorando o gol que marcou contra o Japão
    Saudade? Lance! faz capa da virada histórica do Brasil sobre o Japão na Copa
    Bukayo Saka e Declan Rice deixam o gramado após Inglaterra 4x2 Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Richard Pelham/Getty Images/AFP)
    Mesmo com problemas, Inglaterra terá retorno de astro no mata-mata
    Neuer durante o jogo entre Alemanha e Paraguai
    Manuel Neuer vira assunto em Alemanha x Paraguai: 'Bem acabado'
    Hajime Moriyasu é treinador do Japão na Copa do Mundo de 2026
    Japoneses reagem após eliminação para o Brasil: 'Obrigado'
    Danilo admite erro no gol do Japão e exalta resiliência do Brasil após virada
    Martinelli comemora gol do Brasil na Copa do Mundo
    Argentinos reagem à classificação do Brasil na Copa do Mundo: 'Não podia'
    Lucas Paquetá, do Flamengo, em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo. (Foto: Molly Darlington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Paquetá deixa estádio sem mancar após susto em classificação do Brasil
    Um torcedor brasileiro, com camisa amarela, ajuda um torcedor japonês, de camisa branca, a recolher o lixo após o jogo da Copa do Mundo
    Copa do Mundo: brasileiros e japoneses se unem para limpar estádio