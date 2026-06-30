Trio da Holanda vira alvo de ataques racistas após eliminação na Copa
Federação denunciou ofensas nas redes sociais direcionadas
A Holanda usou as redes sociais para denunciar os ataques racistas sofridos pelos jogadores Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysencio Summerville após a eliminação da equipe na Copa do Mundo.
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O trio desperdiçou cobranças de pênalti decisivas no confronto contra o Marrocos. Nas redes sociais, é possível encontrar diversos comentários racistas nas publicações de Quinten Timber. Já Crysencio Summerville e Justin Kluivert desativaram os comentários em seus perfis.
Veja abaixo a nota completa divulgada pela Holanda
Agradecemos aos jogadores, funcionários e a todos os envolvidos pelo empenho durante esta Copa do Mundo. Expressamos também o nosso apreço aos torcedores, no estádio, em casa e em todos os lugares onde Oranje foi seguido e apoiado. O futebol une as pessoas, independentemente de origem ou origem.
Vemos reações online em que os jogadores são condenados como racistas e discriminatórios depois de serem eliminados. Nós traçamos uma linha clara. O racismo e a discriminação não têm lugar: nem no futebol, nem online, nem na nossa sociedade.
Holanda x Marrocos
Holanda e Marrocos protagonizaram um jogo emocionante na segunda fase da Copa do Mundo. A partida terminou empatada por 1 a 1 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, os marroquinos levaram a melhor e venceram por 3 a 2.
Entre frustração e euforia, a Holanda se despediu da Copa do Mundo, enquanto Marrocos avançou às oitavas de final, fase em que enfrentará o Canadá. O confronto acontecerá no próximo sábado, às 14h (de Brasília).
Holanda na Copa de 2026:
- 4 jogos
- 2-2-0 V-E-D
- 67% de aproveitamento
- 11 gols marcados
- 5 gols sofridos
- 6 chances claras criadas
- 9 chances claras cedidas
- 11.5 finalizações por jogo
- 5.5 finalizações no gol por jogo
- 11.8 finalizações cedidas por jogo
- 5.0 finalizações no gol cedidas por jogo
- 52% de duelos ganhos
- 62% de duelos aéreos ganhos
- 53% de posse de bola
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