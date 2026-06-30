Trio da Holanda vira alvo de ataques racistas após eliminação na Copa Federação denunciou ofensas nas redes sociais direcionadas

A Holanda usou as redes sociais para denunciar os ataques racistas sofridos pelos jogadores Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysencio Summerville após a eliminação da equipe na Copa do Mundo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O trio desperdiçou cobranças de pênalti decisivas no confronto contra o Marrocos. Nas redes sociais, é possível encontrar diversos comentários racistas nas publicações de Quinten Timber. Já Crysencio Summerville e Justin Kluivert desativaram os comentários em seus perfis.

Veja abaixo a nota completa divulgada pela Holanda

Agradecemos aos jogadores, funcionários e a todos os envolvidos pelo empenho durante esta Copa do Mundo. Expressamos também o nosso apreço aos torcedores, no estádio, em casa e em todos os lugares onde Oranje foi seguido e apoiado. O futebol une as pessoas, independentemente de origem ou origem.

continua após a publicidade

Vemos reações online em que os jogadores são condenados como racistas e discriminatórios depois de serem eliminados. Nós traçamos uma linha clara. O racismo e a discriminação não têm lugar: nem no futebol, nem online, nem na nossa sociedade.

Quinten Timber sofreu ataques racistas nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

Holanda x Marrocos

Holanda e Marrocos protagonizaram um jogo emocionante na segunda fase da Copa do Mundo. A partida terminou empatada por 1 a 1 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, os marroquinos levaram a melhor e venceram por 3 a 2.

continua após a publicidade

Entre frustração e euforia, a Holanda se despediu da Copa do Mundo, enquanto Marrocos avançou às oitavas de final, fase em que enfrentará o Canadá. O confronto acontecerá no próximo sábado, às 14h (de Brasília).

Holanda na Copa de 2026:

4 jogos 2-2-0 V-E-D 67% de aproveitamento 11 gols marcados 5 gols sofridos 6 chances claras criadas 9 chances claras cedidas 11.5 finalizações por jogo 5.5 finalizações no gol por jogo 11.8 finalizações cedidas por jogo 5.0 finalizações no gol cedidas por jogo 52% de duelos ganhos 62% de duelos aéreos ganhos 53% de posse de bola

+ Aposte em jogos do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.