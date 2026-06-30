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Trio da Holanda vira alvo de ataques racistas após eliminação na Copa

Federação denunciou ofensas nas redes sociais direcionadas

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
30/06/2026 18:32
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Summerville lamenta pênalti perdido
Crysencio Summerville foi um dos atletas que sofreram ataques (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

A Holanda usou as redes sociais para denunciar os ataques racistas sofridos pelos jogadores Justin Kluivert, Quinten Timber e Crysencio Summerville após a eliminação da equipe na Copa do Mundo.

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    O trio desperdiçou cobranças de pênalti decisivas no confronto contra o Marrocos. Nas redes sociais, é possível encontrar diversos comentários racistas nas publicações de Quinten Timber. Já Crysencio Summerville e Justin Kluivert desativaram os comentários em seus perfis.

    Veja abaixo a nota completa divulgada pela Holanda 

    Agradecemos aos jogadores, funcionários e a todos os envolvidos pelo empenho durante esta Copa do Mundo. Expressamos também o nosso apreço aos torcedores, no estádio, em casa e em todos os lugares onde Oranje foi seguido e apoiado. O futebol une as pessoas, independentemente de origem ou origem.

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    Vemos reações online em que os jogadores são condenados como racistas e discriminatórios depois de serem eliminados. Nós traçamos uma linha clara. O racismo e a discriminação não têm lugar: nem no futebol, nem online, nem na nossa sociedade.

    Perfil do atleta Quinten Timber
    Quinten Timber sofreu ataques racistas nas redes sociais (Foto: Reprodução/Instagram)

    Holanda x Marrocos

    Holanda e Marrocos protagonizaram um jogo emocionante na segunda fase da Copa do Mundo. A partida terminou empatada por 1 a 1 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, os marroquinos levaram a melhor e venceram por 3 a 2.

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    Entre frustração e euforia, a Holanda se despediu da Copa do Mundo, enquanto Marrocos avançou às oitavas de final, fase em que enfrentará o Canadá. O confronto acontecerá no próximo sábado, às 14h (de Brasília).

    Holanda na Copa de 2026:

    1. 4 jogos
    2. 2-2-0 V-E-D
    3. 67% de aproveitamento
    4. 11 gols marcados
    5. 5 gols sofridos
    6. 6 chances claras criadas
    7. 9 chances claras cedidas
    8. 11.5 finalizações por jogo
    9. 5.5 finalizações no gol por jogo
    10. 11.8 finalizações cedidas por jogo
    11. 5.0 finalizações no gol cedidas por jogo
    12. 52% de duelos ganhos
    13. 62% de duelos aéreos ganhos
    14. 53% de posse de bola

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