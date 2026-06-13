Técnico da Escócia vê chance de 'algo especial' na Copa e torcida invade Boston; veja mais Com direito a liberação de bares até as 3h da manhã e milhares de torcedores escoceses pelas ruas, Escócia quebra jejum de 28 anos em estreia contra o Haiti

Após quase 28 anos de ausência, a seleção da Escócia se prepara para estrear na Copa do Mundo contra o Haiti neste sábado (13), às 22h (horário de Brasília), no Gillette Stadium, na região de Boston, nos Estados Unidos. O confronto é aguardado com enorme expectativa pela torcida escocesa, que, segundo estimativas da BBC, reúne entre 20 mil e 30 mil torcedores na cidade norte-americana, o que contagia o técnico Steve Clarke na busca por "algo especial" no torneio.

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— É importante respeitarmos o adversário, garantirmos que estamos devidamente preparados, e nós estamos, jogarmos o nosso melhor e avaliarmos a nossa situação (...) É ótimo estar aqui, mas também queremos fazer algo especial — afirmou Clarke em entrevista coletiva nesta sexta-feira (12).

Festa da torcida em Boston

Esse desejo não se restringe apenas ao elenco. A torcida escocesa transformou Boston em uma extensão de seu país. Segundo relatos da CBS News, membros da famosa Guarda Real Escocesa, trajando seus kilts, e torcedores lotaram os pubs locais antes da partida. A festa é tamanha que as autoridades locais aprovaram uma medida permitindo que os bares permaneçam abertos até as 3h da manhã, uma licença especial sancionada a tempo para o início do Mundial.

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🇺🇸🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Policial de Boston fazendo embaixadinhas e comemorando com escoceses.



Copa do Mundo!



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Astro e capitão, Robertson exalta torcida escocesa e vê sonho realizado na Copa

Um dos principais nomes da seleção, o lateral Andy Robertson também falou na coletiva logo após o treinador. O jogador destacou a confiança mútua entre o elenco e os torcedores, ressaltando a responsabilidade de manter viva a esperança do país.

— Acredito que conquistamos a confiança da nação e merecemos esse voto de apoio com base nos jogos que realizamos. Sabemos que temos a melhor torcida do mundo e o quanto eles esperaram por este momento. Cabe a nós proporcionar a eles uma ótima experiência — afirmou o defensor.

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Robertson acrescentou que, embora os escoceses saibam festejar independentemente do placar, o grupo tem plena consciência do peso que carrega nesta jornada, cujo grande objetivo é avançar de fase pela primeira vez na história.

— Eles provavelmente vão se divertir de qualquer maneira, mas cabe a nós tornar essa experiência ainda melhor. Conseguimos conectar o país e entusiasmar a população. Agora, precisamos manter essa conexão — completou.

O capitão não escondeu a emoção ao falar sobre o significado de liderar seu país no maior palco do futebol mundial, descrevendo o momento como o ápice de sua trajetória no esporte.

— Tive muita sorte de jogar em grandes partidas, ganhar troféus, jogar pelo maior clube do mundo, mas, para mim, jogar pelo meu país é algo ainda maior. Fazer isso em uma Copa do Mundo é a realização de um sonho. Estou muito orgulhoso e feliz por este grupo ter conseguido — afirmou Andy Robertson.

Andy Robertson durante a coletiva nesta sexta-feira (13)(Crédito: Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O confronto contra o Brasil

A Escócia enfrenta o Brasil na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O duelo ocorre no dia 24 de junho, às 19h (horário de Brasília). Historicamente, a Seleção Brasileira leva ampla vantagem em confrontos diretos e os escoceses nunca venceram a Amarelinha. Ao todo, são dez partidas disputadas, com oito vitórias do Brasil e dois empates. O último encontro entre as equipes aconteceu em 2011, com vitória brasileira por 2 a 0.

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