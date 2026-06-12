Escócia chega com confiança para quebrar o tabu da primeira fase da Copa; entenda Fora do Mundial desde 1998, adversária da Seleção Brasileira tenta alcançar o mata-mata pela primeira vez na história

Adversário do Brasil nas Copas de 1974 e 1998 em fases de grupo, a Escócia reencontra a Seleção Brasileira, agora pelo grupo C da Copa do Mundo. A Seleção Escocesa, que ainda não participou de nenhum Mundial neste século, chega com confiança para quebrar uma escrita negativa e alcançar o mata-mata pela primeira vez em sua história.

continua após a publicidade

➡️ Guia completo do Lance! saiba tudo sobre o Canadá na Copa do Mundo 2026

Em entrevista para a emissora CBS Sports, um dos jogadores mais experientes da seleção escocesa, o meio-campista Kenny McLean, que ficou conhecido por marcar um belo gol de trás do meio de campo contra a Dinamarca, declarou estar confiante na classificação para a próxima fase.

— Acreditamos que temos uma chance real de sair da fase de grupos. Esse é o objetivo e a ambição de todos — declarou o meio-campista.

Além disso, na mesma entrevista, o jogador afirmou que só se classificar para a Copa após 28 anos não é suficiente, indicando que o objetivo da equipe é avançar no torneio.

continua após a publicidade

— É a primeira vez em 28 anos que chegamos à Copa do Mundo, então não queremos que isso seja suficiente — disse.

Kenny McLean treinando com a seleção da Escócia durante a preparação para a Copa do Mundo (Foto: Krista Jasso / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Como está a preparação da seleção para o primeiro jogo da Copa?

Assim como a Seleção Brasileira, a Escócia irá estrear na Copa do Mundo neste sábado (13). De maneira similar a Carlo Ancelotti, o técnico Steve Clarke também não tem um 11 inicial totalmente definido, com a principal dúvida sendo na posição de goleiro.

Angus Gunn, de 30 anos, não é nenhum garoto, mas vive o auge da idade de um goleiro. Porém, depois de quatro temporadas defendendo o Norwich e jogando constantemente, fez apenas um jogo nesta temporada pelo Nottingham Forest.

continua após a publicidade

Por outro lado, Craig Gordon é o jogador mais velho desta edição da Copa do Mundo, com 43 anos, e é querido pela torcida escocesa. Entretanto, conviveu com lesões recentes e fez apenas três jogos pelo Hearts na temporada.

Jogador para ficar de olho na Escócia?

Bastante contestado no Manchester United, McTominay vive um bom momento no Napoli, da Itália. O meio-campista, de 29 anos, foi o grande destaque do título do campeonato italiano da temporada 24/25 e é a grande esperança da seleção para essa Copa do Mundo. Esse protagonismo se dá muito pela sua característica de pisar bastante na área adversária, função que desenvolveu ainda mais em Nápoles, sendo um meia mais solto, com mais liberdade para atacar a área e gerar gols de forma direta. Na atual temporada europeia, McTominay tem 14 gols e três assistências em 44 partidas.

McTominay celebra gol com a camisa do Napoli (Foto: Isabella Bonotto/AFP)

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável