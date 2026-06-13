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Técnico do Haiti projeta surpresa no grupo do Brasil, mas alerta: 'Precisamos elevar o nível'; entenda

Fora da Copa desde 1974, rival da Seleção Brasileira rechaça favoritismo dos adversários e busca classificação inédita para o mata-mata

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
13/06/2026 11:03
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Sébastien Migné comandando a Seleção do Haiti durante treinos em preparação para a Copa do Mundo 2026
Sébastien Migné comandando a Seleção do Haiti durante treinos em preparação para a Copa do Mundo 2026 (Foto: Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O técnico do Haiti, Sébastien Migné, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (12), véspera da estreia da seleção contra a Escócia, que acontece neste sábado (13). Para o comandante, a partida representa muito mais do que o retorno dos haitianos após 52 anos longe da Copa do Mundo. O duelo reacende o sonho de buscar a primeira vitória do país na história do torneio e o objetivo de avançar de fase, consciente de que a equipe precisará apresentar um futebol mais competitivo.

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    • — Considerando nossos adversários, precisamos elevar nosso nível. Se quisermos fazer história, conquistar nossa primeira vitória e ter a chance de nos classificarmos, precisamos marcar gols, independentemente do adversário — afirmou o técnico da seleção.

    Mesmo com o status de o Haiti ser o adversário menos conhecido da chave e com qualidade técnica teoricamente inferior aos demais, Sébastien Migné espera que a equipe possa ser a zebra do torneio. Para isso, ele sabe que o time precisará de maior precisão no ataque para vencer as partidas.

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    — Espero que possamos ser uma das surpresas do torneio (...) Considero que o futebol é um jogo e, no final, há um perdedor e um vencedor. Se quisermos vencer partidas, precisamos marcar gols, independentemente de quem estivermos enfrentando — completou.

    Em referência à histórica seleção haitiana de 1974, que disputou o primeiro Mundial do país, o comandante afirmou que o cenário atual é diferente daquela época, mesmo com o Haiti chegando como a segunda pior seleção do torneio no papel, à frente apenas da Nova Zelândia no ranking da Fifa.

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    — Em 1974, marcamos nosso primeiro gol, mas isso foi há 52 anos (...) Hoje, a história é completamente diferente. Mais uma vez, nos classificamos 52 anos depois e agora precisamos marcar novamente para garantir a classificação para a próxima fase — declarou o treinador.

    O confronto contra o Brasil

    O Haiti enfrenta o Brasil na segunda rodada da Copa do Mundo. O duelo ocorre no dia 19 de junho, às 21h30 (horário de Brasília). Para o confronto diante da Amarelinha, Sébastien Migné reconhece que seus jogadores são menos badalados no cenário internacional, mas reforçou o desejo de construir uma trajetória marcante no torneio.

    — Talvez meus jogadores sejam menos conhecidos, mas eu digo que o que importa é o legado que deixamos (...) Esperamos que, ao final do torneio, possamos deixar nossa marca nesta competição — disse Sébastien Migné.

    Técnico do Haiti, Sébastien Migné, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (12)
    Técnico do Haiti, Sébastien Migné, durante entrevista coletiva nesta sexta-feira (12) (Foto: Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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