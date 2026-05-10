Guia completo do Lance! saiba tudo sobre a Suíça na Copa do Mundo

A Suíça não é mais apenas uma equipe defensiva e pragmática. Após campanhas sólidas nas últimas edições de Copa e Eurocopa, a "Nati" desembarca na Copa do Mundo 2026 com um elenco que mistura a experiência de veteranos históricos com a irreverência de jovens que brilham nas principais ligas da Europa.

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Para você acompanhar cada passo da Suíça na Copa do Mundo, o Lance! detalha tudo sobre a seleção nati.

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🌍 Cenário: como a Suíça chega à Copa?

A Suíça desembarca na América do Norte vivendo um dos momentos mais consistentes de sua história. Longe de ser apenas uma "zebra", a "Nati" se consolidou como uma força europeia respeitável após eliminar a França na Euro 2020 e fazer Eliminatórias seguras para 2026. O foco suíço é claro: superar o trauma das oitavas de final de 2022 e provar que o equilíbrio tático de Murat Yakin pode derrubar gigantes do futebol mundial.

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📈 Melhor campanha em Copas

A Suíça chegou às quartas de final em três ocasiões: 1934, 1938 e em 1954, quando foi o país-sede. Na era moderna, a equipe tornou-se presença constante no mata-mata (chegou às oitavas em 2014, 2018 e 2022), mas ainda busca igualar o feito histórico de ficar entre os oito melhores do mundo no formato atual do torneio.

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Suíça x Itália (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

✨ Fato curioso: a "muralha" insuperável

A Suíça detém um recorde curioso na história das Copas: em 2006, na Alemanha, a equipe foi eliminada nas oitavas de final sem ter sofrido um único gol durante todo o torneio. Foram três jogos na fase de grupos e um empate em 0 a 0 contra a Ucrânia no tempo normal e prorrogação, caindo apenas nos pênaltis. É a única seleção a ser eliminada de um Mundial com a defesa totalmente invicta.

⚡ O cara do time: Granit Xhaka

O capitão e coração da equipe. Granit Xhaka vive o auge de sua maturidade futebolística. Após passagens pelo Arsenal, Bayer Leverkusen e atualmente no Sunderland, o meio-campista é o termômetro da Suíça. Com um passe longo de precisão cirúrgica e uma liderança vocal dentro de campo, ele é quem dita o ritmo do jogo e organiza a transição entre a defesa e o ataque.

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Xhaka pela seleção suíça (Foto: Reprodução / X)

👁️ Fique de olho: Zeki Amdouni

Se a Suíça sempre foi conhecida pela defesa, Zeki Amdouni representa a nova face ofensiva do time. O jovem atacante destaca-se pela mobilidade e pela facilidade em finalizar com os dois pés. Ele é a peça que oxigena o ataque suíço, saindo da área para criar espaços e aparecendo como elemento surpresa para decidir partidas equilibradas.

👨‍🏫 Quem é o treinador da Suíça?

O arquiteto por trás da Suíça é Murat Yakin. No cargo desde agosto de 2021, o treinador de 51 anos é ex-zagueiro histórico da própria seleção, Yakin trouxe para o banco de reservas a mesma leitura de jogo que tinha em campo: montou uma equipe versátil, capaz de alternar sistemas táticos durante a partida para anular potências. Com contrato renovado após cair nas quartas da Euro 2024, ele chega ao Mundial de 2026 com o prestígio em alta e o desafio de levar a Suíça à ascensão pela primeira vez na era moderna.

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