Tabela da Copa: veja os classificados e eliminados do dia Veja quem avançou e quem ficou pelo caminho na Copa e resultados

A segunda fase da Copa do Mundo de 2026 definiu mais três classificados para as oitavas de final nesta segunda-feira (29). O dia foi marcado pela virada da Seleção Brasileira sobre o Japão e pela queda de duas potências europeias, Alemanha e Holanda, que foram eliminadas em disputas de pênaltis por Paraguai e Marrocos, respectivamente. As três classificadas se juntam ao Canadá como já garantidas na próxima fase.

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➡️ Confira a tabela de classificação da Copa do Mundo de 2026

Confira o resumo dos jogos de hoje:

Brasil 2 x 1 Japão

Bruno Guimarães e Martinelli comemoram gol do Brasil. (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O Brasil garantiu sua vaga nas oitavas de final após vencer o Japão de virada por 2 a 1 em Houston. Os japoneses abriram o placar com Sano no primeiro tempo, mas o time de Carlo Ancelotti reagiu na etapa final com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli, este último aos 50 minutos.

A partida também registrou marcas importantes: o meia Bruno Guimarães chegou à sua quarta assistência no Mundial, igualando os feitos de Zico (1982) e Tostão (1970). Fora de campo, Neymar provocou o economista Joachim Klement nas redes sociais, cobrando o "guru" que havia previsto a eliminação brasileira para os japoneses. O Brasil agora aguarda o vencedor de Costa do Marfim x Noruega.

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➡️ Neymar provoca guru que previu derrota do Brasil para Japão: 'Tentar na próxima'

Alemanha 1 (3) x (4) 1 Paraguai

Orlando Gill comemora classificação do Paraguai na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

A primeira zebra do mata-mata aconteceu em Boston, onde o Paraguai eliminou a Alemanha nos pênaltis. No tempo normal, Enciso abriu o placar para os sul-americanos e Havertz empatou para os alemães. Após uma prorrogação sem gols, os paraguaios venceram por 4 a 3 nas penalidades, com Canales convertendo a cobrança decisiva e o goleiro Orlando Gill pegando duas cobranças. Com o resultado, a equipe de Julian Nagelsmann se despede do torneio, enquanto o Paraguai espera o vencedor de França x Suécia nas oitavas.

Holanda 1 (❌) x (✅) 1 Marrocos

Em outra disputa dramática, o Marrocos desbancou a Holanda no México. A "Laranja Mecânica" saiu na frente com Cody Gakpo, mas os marroquinos buscaram o empate nos acréscimos do segundo tempo com um gol de cabeça de Diop. Após a etapa complementar sem alterações no placar, Marrocos levou a melhor nos pênaltis. A classificação histórica coloca os africanos no caminho do Canadá na próxima fase, enquanto a Holanda, apontada pelo modelo do 'guru' da Copa como a futura campeã, dá adeus à competição.

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Classificados do dia: Brasil, Paraguai e Marrocos.

Eliminados do dia: Japão, Alemanha e Holanda.

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