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Balanço do dia: Brasil avança na Copa do Mundo; Paraguai e Marrocos passam nos pênaltis

Segunda-feira (29) contou com virada, zebra e disputas de pênalti

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
30/06/2026 01:03
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Matheus Cunha, Leo Pereira, Vini Jr, Alex Sandro e outros jogadores se abraçando após gol marcado
Jogadores do Brasil se abraçam após gol da virada (Foto: Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP))

O segundo dia de mata-mata da Copa do Mundo foi realizado nesta segunda-feira (29), com virada, zebra e muita emoção. Na primeira partida, a Seleção Brasileira venceu o Japão por 2 a 1 em um jogo dramático, com gol nos acréscimos. Logo depois, o Paraguai surpreendeu ao desbancar a tetracampeã Alemanha, nos pênaltis. No encerramento, o Marrocos saiu atrás contra a Holanda, mas, após empatar no final, conseguiu avançar após emocionante disputa de penalidades.

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    Brasil vence e avança na Copa

    O Brasil venceu o Japão de virada por 2 a 1 no NRG Stadium, em Houston, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A equipe japonesa abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo com Sano, aproveitando um erro de passe do lateral Danilo.

    No segundo tempo, após mudanças do técnico Carlo Ancelotti, o Brasil cresceu. Casemiro empatou de cabeça aos 9 minutos. A pressão continuou até os acréscimos, quando Gabriel Martinelli balançou as redes aos 50 minutos para selar a vitória e a dramática virada.

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    Agora, a Seleção Brasileira aguarda o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega para conhecer seu adversário nas oitavas de final.

    Seleção Brasileira quebrou uma escrita de 24 anos nesta Copa do Mundo. (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Seleção Brasileira comemora gol na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Zebra! Paraguai elimina a Alemanha

    O Paraguai eliminou a Alemanha nos pênaltis por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, no Gillette Stadium, em Boston, decretando a primeira grande zebra do mata-mata da Copa do Mundo de 2026.

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    No primeiro tempo, o Paraguai segurou a pressão alemã e abriu o placar aos 41 minutos com Enciso, de cabeça. A Alemanha empatou logo aos 9 minutos da etapa final, quando Havertz desviou cruzamento de Wirtz. Na prorrogação, a retranca paraguaia prevaleceu e os alemães chegaram a ter um gol anulado pelo VAR por falta no goleiro Gill.

    Nas penalidades, Havertz, Woltemade e Tah desperdiçaram para a Alemanha, abrindo caminho para Canales converter a cobrança decisiva que colocou o Paraguai nas oitavas de final. Agora, os sul-americanos aguardam o vencedor do confronto entre Suécia e França.

    Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai na Copa
    Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai na Copa. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

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    Marrocos busca empate no fim e avança nos pênaltis

    Marrocos eliminou a Holanda nos pênaltis por 3 a 2, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, no Estádio BBVA, em Guadalupe, garantindo vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

    Após um primeiro tempo de pressão marroquina parado pelo goleiro Verbruggen, a Holanda abriu o placar aos 26 minutos da etapa final com Cody Gakpo. Os marroquinos não desistiram e buscaram o empate heróico nos acréscimos, aos 45 minutos, com um gol de cabeça do zagueiro Diop. Na prorrogação, Verbruggen operou mais um milagre em chute de Rahimi para manter a igualdade.

    Na disputa de pênaltis, os holandeses Kluivert, Timber e Summerville desperdiçaram suas cobranças, permitindo que Saibari convertesse o chute decisivo. Com a classificação histórica, Marrocos enfrentará o Canadá nas oitavas de final.

    Diop levanta os braços em comemoração ao gol
    Diop marcou o gol de empate da Holanda (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

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