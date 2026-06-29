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Conheça Orlando Gill, herói do Paraguai que bancou ex-Botafogo e parou a Alemanha na Copa

Goleiro pegou dois pênaltis e garantiu classificação do Paraguai

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 20:48
Atualizado há 1 minutos
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Orlando Gill do Paraguai
Orlando Gill comemora classificação do Paraguai na Copa (Imagem: FRANCK FIFE / AFP)

O Paraguai carimbou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, nesta segunda-feira (29), com uma atuação histórica de Orlando Gill nas cobranças de pênalti. O goleiro de 26 anos foi o herói da seleção paraguaia ao segurar o empate em 1 a 1 no tempo normal e, com frieza absoluta, defender duas cobranças de pênalti na decisão que eliminou a poderosa Alemanha, de Neuer, que também pegou uma cobrança.

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    Saiba quem é Orlando Gill, algoz da Alemanha

    Orlando Gill comemora
    Orlando Gill comemorando classificação do Paraguai. (Imagem: Jewel SAMAD / AFP)

    A ascensão de Gill ao posto de titular por escolha do técnico Gustavo Alfaro foi uma das decisões mais comentadas da seleção paraguaia antes da Copa. O treinador decidiu bancar o veterano Gatito Fernández, de 38 anos, figura histórica da Albirroja e ídolo do Botafogo.

    Embora Gatito tenha sido o titular da meta durante as Eliminatórias, a comissão técnica priorizou o ritmo de jogo, já que o goleiro ex-Botafogo é reserva no Cerro Porteño. Orlando Gill vinha de boas atuações na Argentina, pelo San Lorenzo. Alfaro foi transparente sobre a troca, afirmando que precisava de alguém que estivesse competindo em alto nível para o Mundial, o que abriu caminho para o jovem arqueiro assumir a camisa 12 e a titularidade logo na estreia, contra os Estados Unidos.

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    Nascido em San Lorenzo, no Paraguai, em 11 de junho de 2000, Orlando Gill se destaca pela grande segurança nas saídas do gol pelo alto e reflexos que desafiam seu tamanho. A trajetória profissional do goleiro começou no Sportivo San Lorenzo e passou pelo Sportivo Trinidense antes de sua transferência para o futebol argentino em 2024.

    Atualmente, ele defende as cores do San Lorenzo e é um dos destaques na posição da liga argentina, com valor de mercado de aproximadamente 5,6 milhões de euros.

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    Orlando Gill se destacou na fase de grupos da Copa

    Orlando Gill, goleiro do Paraguai (Foto: Reprodução/Instagram)

    A grande atuação do goleiro contra a Alemanha não foi a única na Copa. Gill já mostrou que merecia o posto de titular desde a fase de grupos. No duelo decisivo contra a Austrália, ele foi eleito o melhor em campo após realizar cinco defesas cruciais (quatro delas dentro da área), garantindo um empate sem gols um tanto frustrante, mas fundamental para a sobrevivência paraguaia no torneio.

    Contra os alemães, a atuação foi ainda mais memorável. Gill realizou seis intervenções durante os 90 minutos, mantendo o Paraguai vivo mesmo sob constantes chegadas no ataque da seleção europeia. O goleiro conseguiu se destacar mais do que Manuel Neuer, um dos melhores goleiros do século, e pegou dois pênaltis na etapa complementar.

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