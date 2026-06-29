Conheça Orlando Gill, herói do Paraguai que bancou ex-Botafogo e parou a Alemanha na Copa
Goleiro pegou dois pênaltis e garantiu classificação do Paraguai
O Paraguai carimbou sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, nesta segunda-feira (29), com uma atuação histórica de Orlando Gill nas cobranças de pênalti. O goleiro de 26 anos foi o herói da seleção paraguaia ao segurar o empate em 1 a 1 no tempo normal e, com frieza absoluta, defender duas cobranças de pênalti na decisão que eliminou a poderosa Alemanha, de Neuer, que também pegou uma cobrança.
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Saiba quem é Orlando Gill, algoz da Alemanha
A ascensão de Gill ao posto de titular por escolha do técnico Gustavo Alfaro foi uma das decisões mais comentadas da seleção paraguaia antes da Copa. O treinador decidiu bancar o veterano Gatito Fernández, de 38 anos, figura histórica da Albirroja e ídolo do Botafogo.
Embora Gatito tenha sido o titular da meta durante as Eliminatórias, a comissão técnica priorizou o ritmo de jogo, já que o goleiro ex-Botafogo é reserva no Cerro Porteño. Orlando Gill vinha de boas atuações na Argentina, pelo San Lorenzo. Alfaro foi transparente sobre a troca, afirmando que precisava de alguém que estivesse competindo em alto nível para o Mundial, o que abriu caminho para o jovem arqueiro assumir a camisa 12 e a titularidade logo na estreia, contra os Estados Unidos.
Nascido em San Lorenzo, no Paraguai, em 11 de junho de 2000, Orlando Gill se destaca pela grande segurança nas saídas do gol pelo alto e reflexos que desafiam seu tamanho. A trajetória profissional do goleiro começou no Sportivo San Lorenzo e passou pelo Sportivo Trinidense antes de sua transferência para o futebol argentino em 2024.
Atualmente, ele defende as cores do San Lorenzo e é um dos destaques na posição da liga argentina, com valor de mercado de aproximadamente 5,6 milhões de euros.
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Orlando Gill se destacou na fase de grupos da Copa
A grande atuação do goleiro contra a Alemanha não foi a única na Copa. Gill já mostrou que merecia o posto de titular desde a fase de grupos. No duelo decisivo contra a Austrália, ele foi eleito o melhor em campo após realizar cinco defesas cruciais (quatro delas dentro da área), garantindo um empate sem gols um tanto frustrante, mas fundamental para a sobrevivência paraguaia no torneio.
Contra os alemães, a atuação foi ainda mais memorável. Gill realizou seis intervenções durante os 90 minutos, mantendo o Paraguai vivo mesmo sob constantes chegadas no ataque da seleção europeia. O goleiro conseguiu se destacar mais do que Manuel Neuer, um dos melhores goleiros do século, e pegou dois pênaltis na etapa complementar.
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