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Presidente do Paraguai decreta feriado após classificação na Copa

Presidente anunciou medida nas redes sociais após o jogo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 23:33
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Enciso comemorando gol com a mão erguida sobre o rosto
Enciso comemorando gol pelo Paraguai contra a Alemanha. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

A euforia pela classificação inédita do Paraguai às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 transbordou as quatro linhas e mudou a rotina dos cidadãos paraguaios. Logo após a vitória histórica sobre a Alemanha nos pênaltis, por 4 a 3, nesta segunda-feira (29), o presidente Santiago Peña utilizou suas redes sociais para anunciar que a terça-feira (30) será feriado nacional em todo o território paraguaio.

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    Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)
    Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai sobre a a Alemanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

    O anúncio foi feito de forma entusiasmada pelo mandatário em sua conta oficial no X (antigo Twitter). Com a frase "¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!", Peña celebrou a resiliência da seleção comandada por Gustavo Alfaro, que eliminou a tetracampeã mundial no Boston Stadium. Segundo o comunicado oficial divulgado pelo governo, a medida visa permitir que toda a população celebre unida uma conquista esportiva que "enche de orgulho todo o país".

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    O presidente do Paraguai pode decretar feriado legalmente?

    A decisão não foi totalmente inesperada, pois o porta-voz do governo já havia sinalizado, horas antes do confronto, que o presidente analisava a possibilidade em caso de vitória. Juridicamente, o Executivo paraguaio possui respaldo para decretar o feriado, já que a legislação do país permite ao presidente decretar até três feriados adicionais por ano. Esta foi a primeira vez que o recurso foi utilizado pelo governo vigente para fins comemorativos esportivos.

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    Alemanha deu feriado para dois países na América do Sul

    Gonzalo Plata, do Flamengo, comemora gol contra a Alemanha que garantiu classificação do Equador na Copa do Mundo
    Gonzalo Plata, do Flamengo, comemora gol contra a Alemanha que garantiu classificação do Equador na Copa do Mundo (Foto: Mauro Pimentel / AFP)

    O Paraguai não foi o único país a paralisar suas atividades após superar a Alemanha neste Mundial. Na fase de grupos, o presidente do Equador, Daniel Noboa, também havia decretado feriado nacional após a vitória por 2 a 1 sobre a mesma seleção alemã, que garantiu a vaga equatoriana no mata-mata.

    Com o país em festa e as atividades suspensas para as celebrações, a Albirroja agora se prepara para enfrentar o vencedor de França e Suécia nas oitavas de final, jogo que ocorrerá nesta terça-feira (30), às 18h.

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