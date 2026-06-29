Presidente do Paraguai decreta feriado após classificação na Copa
Presidente anunciou medida nas redes sociais após o jogo
A euforia pela classificação inédita do Paraguai às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 transbordou as quatro linhas e mudou a rotina dos cidadãos paraguaios. Logo após a vitória histórica sobre a Alemanha nos pênaltis, por 4 a 3, nesta segunda-feira (29), o presidente Santiago Peña utilizou suas redes sociais para anunciar que a terça-feira (30) será feriado nacional em todo o território paraguaio.
‘Marecia passar’: Gustavo Gómez, capitão do Paraguai, analisa classificação na Copa
Qual o próximo adversário do ‘Paraguai brasileiro’ na Copa do Mundo?
Conheça Orlando Gill, herói do Paraguai que barrou ex-Botafogo e parou a Alemanha na Copa
➡️ Neymar provoca guru que previu derrota do Brasil para Japão: 'Tentar na próxima'
"O Paraguai nunca se rende"
O anúncio foi feito de forma entusiasmada pelo mandatário em sua conta oficial no X (antigo Twitter). Com a frase "¡PARAGUAY NUNCA SE RINDE! ¡¡FERIADO CARAJO!!", Peña celebrou a resiliência da seleção comandada por Gustavo Alfaro, que eliminou a tetracampeã mundial no Boston Stadium. Segundo o comunicado oficial divulgado pelo governo, a medida visa permitir que toda a população celebre unida uma conquista esportiva que "enche de orgulho todo o país".
¡Gigante Paraguay! 🇵🇾— Santiago Peña (@SantiPenap) June 30, 2026
Hoy celebra todo un país. Celebra la victoria de una selección que representa lo más profundo de nuestra identidad: la garra, la fe y la fuerza de un pueblo que nunca se rinde.
Gracias, Albirroja, por regalarnos esta alegría inmensa y por volver a unir a… pic.twitter.com/TNDU8wtctL
➡️ Conheça Orlando Gill, herói do Paraguai que bancou ex-Botafogo e parou a Alemanha na Copa
O presidente do Paraguai pode decretar feriado legalmente?
A decisão não foi totalmente inesperada, pois o porta-voz do governo já havia sinalizado, horas antes do confronto, que o presidente analisava a possibilidade em caso de vitória. Juridicamente, o Executivo paraguaio possui respaldo para decretar o feriado, já que a legislação do país permite ao presidente decretar até três feriados adicionais por ano. Esta foi a primeira vez que o recurso foi utilizado pelo governo vigente para fins comemorativos esportivos.
Alemanha deu feriado para dois países na América do Sul
O Paraguai não foi o único país a paralisar suas atividades após superar a Alemanha neste Mundial. Na fase de grupos, o presidente do Equador, Daniel Noboa, também havia decretado feriado nacional após a vitória por 2 a 1 sobre a mesma seleção alemã, que garantiu a vaga equatoriana no mata-mata.
Com o país em festa e as atividades suspensas para as celebrações, a Albirroja agora se prepara para enfrentar o vencedor de França e Suécia nas oitavas de final, jogo que ocorrerá nesta terça-feira (30), às 18h.
💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.