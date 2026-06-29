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Neymar provoca guru que previu derrota do Brasil para Japão: 'Tentar na próxima'

Atacante usou redes sociais para alfinetar Joachim Klement, guru que previu eliminação

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
29/06/2026 18:25
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Neymar com uniforme de treino da Seleção Brasileira durante aquecimento
Neymar durante aquecimento (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O Brasil venceu o Japão de virada por 2 a 1, nesta segunda-feira (29), e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. A Seleção saiu atrás no placar em Houston, mas buscou o resultado com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli, este último aos 50 minutos do segundo tempo. Logo após o apito final, o atacante Neymar usou as redes sociais para cobrar o economista Joachim Klement, o 'guru' que havia previsto a eliminação do Brasil no confronto da segunda fase.

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    Neymar, de amarelo, ao lado de Ederson, de roxo, na entrada de campo acompanhado de Igor Thiago e Fabinho, camisa 17
    Neymar ao lado de Ederson durante entrada da Seleção Brasileira para execução do hino nacional (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    "Sr. Joachim Klement... Favor tentar na próxima Copa 😉", escreveu o camisa 10 em seu perfil. Klement ganhou notoriedade por acertar os campeões das edições de 2014, 2018 e 2022, mas o modelo matemático dele falhou ao apontar que os japoneses eliminariam o time de Carlo Ancelotti.

    O analista utiliza variáveis como PIB per capita, tamanho da população e temperatura para basear seus palpites. Para este ano, o matemático previu que a Holanda será a grande campeã do mundo pela primeira vez.

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    Dentro de campo, o Japão abriu o placar com Sano aos 22 minutos do primeiro tempo, após erro de passe de Danilo. Na etapa final, o Brasil empatou com Casemiro, de cabeça, aos 9 minutos. A virada aconteceu no último lance da partida, quando Martinelli completou para a rede após assistência de Bruno Guimarães.

    Com a classificação assegurada, a Seleção Brasileira agora aguarda o vencedor do duelo entre Costa do Marfim e Noruega para conhecer seu adversário na próxima fase. O jogo das oitavas de final será realizado no AT&T Stadium, em Dallas, no próximo domingo (05), às 17h.

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