logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Senegal já jogou quantas Copas do Mundo?

Senegal estreia na Copa do Mundo contra a França nesta terça-feira (16), às 16h

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
16/06/2026 13:41
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Sadio Mané comemora gol marcado na semifinal da Copa Africana de Nações Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)
Sadio Mané comemora gol marcado na semifinal da Copa Africana de Nações Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)

A seleção de Senegal irá fazer a sua estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (16), às 16h, contra a França. Apesar de nunca terem chegado até a semifinal, os senegaleses já participaram de quatro edições do torneio, contando com a edição atual, e fizeram o seu melhor resultado na estreia do país em Copas, na edição de 2002.

continua após a publicidade
  • Sadio Mané comemora gol de Senegal contra o Egito, na Copa Africana de Nações

    Conheça Sadio Mané, a referência e símbolo de Senegal na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Lance!

    Guia completo do Lance! saiba tudo sobre o Senegal na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 3 semanas
  • Papa Bouba Diop - Fulham

    Quem é o maior artilheiro da seleção do Senegal na história das Copas do Mundo?

    Lancepédia
    Há 2 meses

    • ➡️França x Senegal: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo

    Copa do Mundo de 2002

    Senegal só foi estrear nas Copas do Mundo em 2002, ano em que o Brasil foi campeão. Na primeira partida da história da seleção em Copas, os senegaleses venceram a França, que era a atual campeã e líder do ranking da Fifa. Papa Bouba Diop foi o autor do único gol na partida, que representou uma das maiores zebras do torneio.

    Seleção de Senegal na comemoração do gol contra a França na estreia da Copa de 2002 (Foto: Reprodução / FIFA)
    Seleção de Senegal na comemoração do gol contra a França na estreia da Copa de 2002 (Foto: Reprodução / FIFA)

    ➡️Senegal espera repetir feito de 2002 contra a França na Copa do Mundo

    Após essa vitória histórica, os Leões da Teranga empataram com a Dinamarca em 1 a 1 e com o Uruguai em 3 a 3, com outros dois gols de Diop, maior artilheiro da história da seleção em Copas do Mundo. Invicta, a equipe se classificou para o mata-mata da competição.

    continua após a publicidade

    Nas oitavas de final, os senegaleses derrotaram a Suécia por 2 a 1 no "gol de ouro". Contudo, essa mesma regra foi fatal nas quartas de final contra a Turquia, outra sensação daquele campeonato. Apesar da derrota, a campanha de Senegal igualou a de Camarões em 1990 como a melhor de uma seleção africana em Copas do Mundo. Em 2010, as campanhas também foram igualadas por Gana e, em 2022, superadas pelo Marrocos.

    ➡️Marrocos já jogou quantas Copas do Mundo?

    Outras edições de Senegal

    Após a campanha histórica de 2002, Senegal só voltou à Copa do Mundo em 2018, 16 anos depois. Contudo, a equipe liderada por Sadio Mané parou na fase de grupos. A seleção somou quatro pontos e terminou em terceiro lugar, atrás de Colômbia e Japão. Com o mesmo número de pontos, gols marcados e sofridos, Senegal ficou atrás dos japoneses por conta do número de cartões amarelos.

    continua após a publicidade

    Em 2022, os Leões da Teranga chegaram empolgados para a competição após conquistarem o seu primeiro título da história na Copa Africana de Nações. Eles começaram o torneio segurando a seleção holandesa até os 38 minutos do segundo tempo, antes de sofrerem dois gols no final e perderem por 2 a 0.

    Na sequência, Senegal venceu os outros dois confrontos da fase de grupos, contra Catar e Equador, para se classificar. Nas oitavas de final, a equipe não conseguiu igualar o feito de 2002 e perdeu a partida para a Inglaterra por 3 a 0.

    ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Copa do Mundo de 2026

    Os senegaleses disputarão a sua terceira Copa do Mundo consecutiva, a quarta na história. Embalada por uma campanha invicta nas Eliminatórias Africanas, a seleção do país conta com Sadio Mané como principal nome da equipe e Pape Thiaw, presente no elenco de 2002, no comando técnico. A sensação do país é de que esta equipe tem qualidade suficiente para sonhar novamente com uma grande campanha.

    Antes do Mundial, Senegal ficou com o vice-campeonato da Copa Africana de Nações. A seleção senegalesa venceu a final dentro de campo, mas, por ter abandonado o gramado da partida depois de um pênalti marcado a favor de Marrocos no final do jogo, ficou sem o polêmico título.

    França x Senegal
    🔥 MELHOR PALPITE: Aposte em Dembélé para marcar a qualquer altura em França x Senegal com Golden Boost @3.00
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Neymar trabalhou no campo nesta terça-feira
    Seleção BrasileiraNeymar treina em campo e volta à Seleção fica mais próximaHá 22 minutos
    Endrick não entrou na partida de estreia da Seleção Brasileira contra o Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Fora de CampoZico manda recado a Ancelotti sobre Endrick na Copa: 'Sempre atento'Há 1 hora
    olise bayern
    Copa do MundoOlise na Copa: o craque francês que poderia defender outras quatro seleçõesHá 1 hora
    Neymar mantém expectativa de estreia na Copa do Mundo (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Copa do MundoBalanço do Dia: Neymar evolui; Espanha, Bélgica e Uruguai tropeçam na CopaHá 1 hora
    Sadio Mané comemora gol de Senegal contra o Egito, na Copa Africana de Nações
    Copa do MundoConheça Sadio Mané, a referência e símbolo de Senegal na Copa do MundoHá 1 hora
    Alemanha e ÁUstira em 1982
    Copa do MundoJogo da Vergonha: como a Argélia fez a Fifa mudar regra na Copa do MundoHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Seleção senegalesa na Copa do Mundo de 2002 (Foto: AFP)
    Senegal espera repetir feito de 2002 contra a França na Copa do Mundo
    Haiti, próximo adversário do Brasil no Grupo C
    Próximo adversário do Brasil se torna a pior seleção da Copa; entenda
    Tim Payne (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
    Jogador da Copa do Mundo que viralizou nas redes vai disputar a Sul-Americana
    Harry Maguire
    Zagueiro da Inglaterra revela frustração ao ficar fora da Copa: 'Constrangedor'
    Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva comemoram gol pela seleção portuguesa (Foto: Sergei Gapon/AFP)
    Às vésperas de estreia na Copa, Portugal participa de Media Day; veja vídeo
    Trevoh Chalobah - Chelsea
    Convocado: Chalobah herda vaga de Livramento na Inglaterra
    Atacante possivelmente não jogará a fase de grupos da Copa (Foto: Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Vampeta detona convocação de Neymar para Copa do Mundo: 'Tira sonho'
    Haaland Noruega (Foto: Reprodução Instagram Haaland)
    Astro da Noruega, Haaland vale dez vezes mais que toda a seleção do Iraque
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Haiti será o 50º adversário diferente do Brasil em Copas do Mundo
    Wilton Pereira Sampaio é o primeiro árbitro brasileiro a comandar abertura de Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
    Wilton pode se tornar árbitro brasileiro com mais jogos em Copas do Mundo
    Massis na Copa do Mundo
    Presidente do São Paulo participa de agenda CBF durante Copa do Mundo
    Jogo da Seleção Brasileira chegou a atrasar mais de quatro minutos para começar (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Brasil x Haiti: arbitragem é definida com comissão 100% europeia
    Douglas Santos durante treino da Seleção Brasileira nos Estadps Unidos
    Douglas Santos: 'O primeiro pensamento é vencer o Haiti, mas sem soberba'