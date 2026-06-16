Senegal já jogou quantas Copas do Mundo? Senegal estreia na Copa do Mundo contra a França nesta terça-feira (16), às 16h

A seleção de Senegal irá fazer a sua estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (16), às 16h, contra a França. Apesar de nunca terem chegado até a semifinal, os senegaleses já participaram de quatro edições do torneio, contando com a edição atual, e fizeram o seu melhor resultado na estreia do país em Copas, na edição de 2002.

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Copa do Mundo de 2002

Senegal só foi estrear nas Copas do Mundo em 2002, ano em que o Brasil foi campeão. Na primeira partida da história da seleção em Copas, os senegaleses venceram a França, que era a atual campeã e líder do ranking da Fifa. Papa Bouba Diop foi o autor do único gol na partida, que representou uma das maiores zebras do torneio.

Seleção de Senegal na comemoração do gol contra a França na estreia da Copa de 2002 (Foto: Reprodução / FIFA)

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Após essa vitória histórica, os Leões da Teranga empataram com a Dinamarca em 1 a 1 e com o Uruguai em 3 a 3, com outros dois gols de Diop, maior artilheiro da história da seleção em Copas do Mundo. Invicta, a equipe se classificou para o mata-mata da competição.

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Nas oitavas de final, os senegaleses derrotaram a Suécia por 2 a 1 no "gol de ouro". Contudo, essa mesma regra foi fatal nas quartas de final contra a Turquia, outra sensação daquele campeonato. Apesar da derrota, a campanha de Senegal igualou a de Camarões em 1990 como a melhor de uma seleção africana em Copas do Mundo. Em 2010, as campanhas também foram igualadas por Gana e, em 2022, superadas pelo Marrocos.

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Outras edições de Senegal

Após a campanha histórica de 2002, Senegal só voltou à Copa do Mundo em 2018, 16 anos depois. Contudo, a equipe liderada por Sadio Mané parou na fase de grupos. A seleção somou quatro pontos e terminou em terceiro lugar, atrás de Colômbia e Japão. Com o mesmo número de pontos, gols marcados e sofridos, Senegal ficou atrás dos japoneses por conta do número de cartões amarelos.

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Em 2022, os Leões da Teranga chegaram empolgados para a competição após conquistarem o seu primeiro título da história na Copa Africana de Nações. Eles começaram o torneio segurando a seleção holandesa até os 38 minutos do segundo tempo, antes de sofrerem dois gols no final e perderem por 2 a 0.

Na sequência, Senegal venceu os outros dois confrontos da fase de grupos, contra Catar e Equador, para se classificar. Nas oitavas de final, a equipe não conseguiu igualar o feito de 2002 e perdeu a partida para a Inglaterra por 3 a 0.

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Copa do Mundo de 2026

Os senegaleses disputarão a sua terceira Copa do Mundo consecutiva, a quarta na história. Embalada por uma campanha invicta nas Eliminatórias Africanas, a seleção do país conta com Sadio Mané como principal nome da equipe e Pape Thiaw, presente no elenco de 2002, no comando técnico. A sensação do país é de que esta equipe tem qualidade suficiente para sonhar novamente com uma grande campanha.

Antes do Mundial, Senegal ficou com o vice-campeonato da Copa Africana de Nações. A seleção senegalesa venceu a final dentro de campo, mas, por ter abandonado o gramado da partida depois de um pênalti marcado a favor de Marrocos no final do jogo, ficou sem o polêmico título.

França x Senegal

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