Senegal espera repetir feito de 2002 contra a França na Copa do Mundo Na Copa do Mundo de 2002, Senegal venceu a França por 1 a 0

Senegal e França irão se enfrentar na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (16), às 16h, pelo Grupo I da competição. A partida, contudo, não é inédita e já ocorreu em uma outra Copa do Mundo.

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Em 2002, ano em que o Brasil foi campeão, Senegal fazia sua primeira participação na história do torneio, enquanto a França era a atual campeã e líder do ranking da Fifa. Vale destacar que Senegal era uma colônia da França até 1960, quando conquistou a independência. Na partida de estreia de ambas as equipes, a seleção africana surpreendeu o mundo e venceu os franceses por 1 a 0.

Apesar de a França não contar com o lesionado Zinédine Zidane, Thierry Henry foi o artilheiro do campeonato inglês de 2001/02 e era um dos principais nomes do futebol mundial na época. Mas quem abriu o placar foi Papa Bouba Diop, ainda no primeiro tempo da partida, após aproveitar um cruzamento de El-Hadji Diouf.

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Além do gol, a comemoração também foi histórica. Após tirar a camisa, o senegalês colocou o uniforme no gramado, perto da marca do escanteio, e começou a dançar ao redor dela, sendo acompanhado pelos colegas.

Seleção de Senegal na comemoração do gol contra a França na estreia da Copa de 2002 (Foto: Reprodução / FIFA)

Com o gol sofrido, a França se lançou mais ao ataque e Senegal teve que manter a disciplina e aplicação tática defensiva para sair com a vitória. Mesmo com a pressão francesa, os africanos conseguiram segurar o resultado.

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A vitória dos senegaleses representou uma das maiores zebras da competição. Naquela Copa, a França caiu na fase de grupos como lanterna e sem nenhum gol marcado, enquanto Senegal avançou até as quartas de final. 16 anos depois, Diop comentou à revista francesa So Foot que, quatro anos antes, os jogadores assistiram à Copa pela televisão.

- No Senegal, estávamos torcendo para a França [na final contra o Brasil]. Quando eles ganharam, saímos para as ruas, comemorando. Quatro anos depois, marquei contra aquela equipe... Foi uma coisa que marcou toda a minha vida e que ninguém nunca vai esquecer no Senegal.

Como chegam Senegal e França para a Copa do Mundo?

Assim como em 2002, Senegal chega à Copa do Mundo com o vice-campeonato da Copa Africana de Nações. Em 2026, contudo, a seleção senegalesa venceu a final dentro de campo, mas, por ter abandonado o gramado da partida depois de um pênalti marcado a favor de Marrocos no final do jogo, ficou sem o polêmico título.

Os Leões da Teranga disputarão seu terceiro Mundial consecutivo e carregam a ambição de elevar o próprio patamar no cenário internacional. Embalados por uma campanha invicta nas Eliminatórias Africanas, os senegaleses contam com Sadio Mané como principal nome da equipe e Pape Thiaw, presente no elenco de 2002, no comando técnico. A sensação do país é de que esta equipe tem qualidade suficiente para sonhar novamente com uma grande campanha.

Da mesma forma, a França também chega à Copa do Mundo de 2026 como atual finalista do torneio. A diferença para 2002 é que, na edição anterior, os franceses ficaram com a medalha de prata. Apesar disso, a seleção francesa é uma das principais favoritas ao título e conta com enorme profundidade no elenco.

A geração que conquistou o mundo na Rússia, em 2018, foi sendo renovada gradualmente, mantendo a qualidade da equipe intacta. Os Bleus contam com jogadores de elite em praticamente todas as posições e esperam transformar esse potencial em mais uma campanha vencedora.

França x Senegal

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