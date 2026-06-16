Conheça Sadio Mané, a referência e símbolo de Senegal na Copa do Mundo Craque de 34 anos vai para a sua segunda participação no torneio

A seleção de Senegal estreia nesta terça-feira na Copa do Mundo e terá pela frente um grande desafio: encarar a poderosa França. Para buscar um resultado positivo e iniciar com o pé direito a caminhada rumo à próxima fase, os senegaleses depositam suas esperanças no craque Sadio Mané, de 34 anos.

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Principal referência técnica da equipe, o atacante tenta liderar o país em mais uma campanha histórica e reviver as grandes atuações que marcaram a trajetória de Senegal em Copas do Mundo.

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Quem é Sadio Mané?

Sadio Mané segue sendo o principal nome e a grande liderança da seleção de Senegal. Maior goleador da história dos Leões de Teranga, o atacante do Al Nassr chega à Copa do Mundo de 2026 com a responsabilidade de conduzir a equipe em busca de uma campanha histórica. Embora não viva mais o auge de sua carreira, o jogador de 34 anos continua decisivo graças à sua velocidade, capacidade de aceleração, inteligência tática, versatilidade e qualidade técnica.

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➡️Sadio Mané: é craque ou só mídia? Confira a análise do Lance!

Sadio Mané comemora gol por Senegal (Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP)

Mais do que o desempenho dentro de campo, Mané exerce papel fundamental nos bastidores do elenco, servindo como uma referência para seus companheiros e ajudando a manter o equilíbrio emocional da equipe. Sua influência ficou evidente em momentos importantes do ciclo recente da seleção, como na decisão diante do Marrocos. Após ficar fora da Copa de 2022 por conta de uma lesão na fíbula da perna direita, o atacante retorna ao Mundial para fazer sua segunda participação no torneio.

Em uma seleção que mistura jovens talentos e jogadores experientes, Mané permanece como a principal arma ofensiva dos senegaleses. Seja em jogadas individuais, contra-ataques ou na pressão exercida após a perda da posse de bola, o camisa 10 continua sendo o atleta mais capaz de desequilibrar partidas. Dono de uma trajetória vitoriosa no futebol internacional, ele chega à Copa com a missão de liderar Senegal e, possivelmente, disputar o último Mundial de sua carreira.

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Os novatos vencem os campeões mundiais em 2002

Seleção de Senegal na comemoração do gol contra a França na estreia da Copa de 2002 (Foto: Reprodução / FIFA)

Mané pode ser a grande imagem atual da seleção de Senegal, de uma história repetida, feita há mais de duas décadas, em uma Copa do Mundo. Nesta terça-feira (16), França e Senegal voltarão a se enfrentar em uma Copa do Mundo 24 anos após protagonizarem uma das maiores zebras da história do torneio. Na abertura do Mundial de 2002, na Coreia do Sul e no Japão, os senegaleses, que faziam sua estreia na história da competição, surpreenderam ao vencer os então campeões mundiais franceses por 1 a 0. O resultado entrou para a história e marcou o início da campanha que levou Senegal até as quartas de final, até hoje, a melhor campanha da história do país.

➡️Senegal espera repetir feito de 2002 contra a França na Copa do Mundo

Senegal contará com Mané, sua principal esperança, para esse primeiro grande e difícil desafio, que acontece nesta terça-feira, às 16h, em confronto válido pelo grupo I da Copa do Mundo. O favoritismo está novamente do lado francês, mas Senegal já mostrou em sua história que pode surpreender. Saiba onde assistir!

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