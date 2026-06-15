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Algoz do Flamengo, herói contra Messi e parça de Neymar: Conheça Al-Dawsari, estrela da Arábia Saudita

Camisa 10 e capitão saudita tem histórias marcantes na carreira

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
15/06/2026 14:44
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Al dawsari e Neymar (reprodução instagram jogador)
Al Dawsari Arabia Saudita (reprodução instagram jogador)
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A Arábia Saudita estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira (15), diante do Uruguai, e deposita grande parte de suas esperanças no talento de Salem Al-Dawsari. Camisa 10 e principal estrela da seleção, o jogador já protagonizou momentos marcantes ao longo da carreira, incluindo o gol da histórica vitória sobre a Argentina de Lionel Messi na Copa de 2022, além de ter sido algoz do Flamengo e companheiro de Neymar no Al-Hilal.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A Arábia Saudita estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira (15), diante do Uruguai, e deposita grande parte de suas esperanças no talento de Salem Al-Dawsari. Camisa 10 e principal estrela da seleção, o jogador já protagonizou momentos marcantes ao longo da carreira, incluindo o gol da histórica vitória sobre a Argentina de Lionel Messi na Copa de 2022, além de ter sido algoz do Flamengo e companheiro de Neymar no Al-Hilal.

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    • Capitão da equipe saudita, Al-Dawsari é a principal referência técnica da seleção e um dos maiores nomes da história do futebol do país. Dono de grande prestígio entre os torcedores, o atacante chegou a receber o apelido de "Messi Saudita" graças à sua habilidade e capacidade de decidir partidas importantes.

    Gol histórico contra Argentina na Copa de 2022

    Al-Dawsari protagonizou um dos momentos mais marcantes da Copa do Mundo de 2022. Na estreia da Arábia Saudita no torneio, o camisa 10 foi decisivo na histórica vitória por 2 a 1 sobre a Argentina de Lionel Messi, resultado considerado uma das maiores zebras da história das Copas.

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    Após os argentinos abrirem o placar com Messi, a seleção saudita reagiu no segundo tempo. Al-Dawsari marcou o segundo gol da equipe ao receber pela esquerda, cortar para o meio e acertar um chute espetacular no ângulo, sem chances para o goleiro Emiliano Martínez.

    O golaço garantiu a virada saudita e entrou para a história do futebol do país. O resultado ganhou ainda mais importância ao longo da competição, já que a Argentina se recuperou da derrota na estreia e terminou a Copa levantando o título mundial.

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    Comemoração Al dawsari (reprodução instagram jogador)
    Comemoração Al dawsari (reprodução instagram jogador)

    Algoz do Flamengo

    Al-Dawsari também ficou conhecido dos torcedores brasileiros e não traz boas lembranças para a torcida do Flamengo. Em 2023, o camisa 10 foi o grande destaque do Al-Hilal na vitória por 3 a 2 sobre o clube carioca na semifinal do Mundial de Clubes.

    O atacante teve atuação decisiva ao marcar dois gols, ambos em cobranças de pênalti, além de dar a assistência para o argentino Luciano Vietto balançar as redes. Com grande atuação de seu principal jogador, o Al-Hilal surpreendeu o Flamengo e garantiu vaga na decisão da competição. Na final, porém, a equipe saudita não conseguiu repetir a façanha e acabou derrotada pelo Real Madrid por 5 a 3.

    Parceiro de Neymar

    Al-Dawsari também realizou um grande sonho pessoal ao atuar ao lado de Neymar. O saudita dividiu o vestiário com o craque brasileiro no Al-Hilal entre 2023 e 2025, período em que os dois foram companheiros de equipe no clube saudita.

    No entanto, as constantes lesões sofridas por Neymar limitaram a parceria dentro de campo. Ao longo de toda a passagem do brasileiro pelo Al-Hilal, os dois atuaram juntos em apenas sete partidas.

    A admiração de Al-Dawsari por Neymar é antiga e nunca foi escondida. O camisa 10 saudita já declarou em diversas oportunidades ser fã do brasileiro e celebrou a oportunidade de jogar ao seu lado. Apesar do pouco tempo compartilhado em campo, a convivência com um dos maiores jogadores de sua geração foi vista pelo saudita como a realização de um sonho na carreira.

    Neymar e Al dawsari (reprodução instagram jogador)
    Neymar e Al dawsari (reprodução instagram jogador)

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