Irã poderá ser punido pela Fifa caso desista da Copa do Mundo

A possível desistência do Irã em disputar a Copa do Mundo de 2026 terá impacto na competição, quebrará uma sequência que chegaria a cinco participações seguidas do país em Mundiais, e poderá deixar a seleção e clubes iranianos de fora de competições oficiais por tempo indeterminado. No limite, a federação do Irã poderá até mesmo ser excluída como associação membro da Fifa.

Todas essas punições estão previstas no regulamento oficial da Copa do Mundo de 2026 e no Código Disciplinar da Fifa. A Federação de Futebol da República Islâmica do Irã ainda ficaria sujeita a multas milionárias.

Nesta quarta-feira (11), o ministro dos Esportes do Irã, Ahmad Donyamali, afirmou que o país "em hipótese alguma" irá participar da Copa do Mundo de 2026, que será organizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá. O motivo alegado é a operação militar conjunta de Estados Unidos e Israel, que no fim do mês passado matou o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, após bombardeio em Teerã. Desde então, os países estão em guerra.

Apesar da declaração, ainda não se sabe se o Irã informou oficialmente à Fifa se irá de fato desistir de participar da Copa do Mundo. O Lance! pediu posicionamento à entidade, mas não houve retorno até a publicação deste texto.

Eventuais sanções da Fifa ao Irã vão de multa a exclusão

Certo é que o regulamento do Mundial prevê multa, eventuais reembolsos financeiros e punições esportivas que poderão se prolongar por anos em caso de desistência.

"Qualquer Associação-Membro Participante que se retirar da Copa do Mundo da Fifa até 30 dias antes da primeira partida da competição final será multada em pelo menos 250.000 francos suíços pela Comissão Disciplinar da Fifa", diz o texto. O montante equivale a R$ 1,66 milhão, na cotação atual.

A multa dobra de valor se a desistência acontecer com menos de 30 dias para o início do Mundial, cuja partida de abertura está marcada para 11 de junho, na Cidade do México.

O regulamento prevê ainda que "participantes que se retirarem da Copa do Mundo da Fifa a qualquer momento deverão reembolsar o dinheiro da preparação da equipe, bem como quaisquer outros pagamentos de contribuições relacionadas ao torneio que tenham recebido da Fifa".

Mas, para além de valores milionários, as punições são severas do ponto de vista esportivo.

"As sanções disciplinares podem incluir a expulsão da Associação Membro Participante em questão das competições subsequentes da Fifa", diz trecho do regulamento.

Associações não filiadas à Fifa ou que estejam suspensas ficam impedidas de disputar quaisquer competições organizadas pela entidade ou confederações submetidas à ela. Assim, se punida, a seleção do Irã e qualquer clube de futebol do país não poderiam disputar nenhum jogo oficial até que a punição fosse revista. Atualmente, um caso semelhante acontece com a Federação Russa, que está suspensa pela Fifa e pela Uefa desde fevereiro de 2022, como punição pela invasão à Ucrânia.