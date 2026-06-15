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Com Copa em andamento, Brasil volta a sofrer com problema que afetou o ciclo

Diante do Marrocos, Seleção chegou ao sexto jogo seguido sofrendo gol

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
15/06/2026 14:13
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Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, durante jogo com o Marrocos pela Copa do Mundo
Carlo Ancelotti durante jogo do Brasil com o Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor/Getty Images via AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Ponto forte durante toda a Era Tite e início da Era Ancelotti, a defesa da Seleção Brasileira volta a ser motivo de preocupação neste início de Copa do Mundo. Já são seis jogos consecutivos que o Brasil deixa o campo tendo sofrido pelo menos um gol, sequência que não era vista desde o início do ciclo para este Mundial.

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    A última vez que a Seleção emendou tantos jogos tendo a defesa vazada foi entre 2022 e 2023. A sequência começou com a derrota por 1 a 0 para Camarões na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, e se estendeu até a goleada por 5 a 1 sobre a Bolívia, pela primeira rodada das Eliminatórias para este Mundial. Ao todo, foram sete partidas sem que a defesa conseguisse sair em branco.

    O recorte inclui o jogo de eliminação para a Croácia no último Mundial. No tempo regulamentar, a partida foi 0 a 0. Mas o time acabou vazado na prorrogação — e por isso o site da Fifa registra o placar como tendo sido 1 a 1 — o que levou a partida para os pênaltis e custou a classificação à semifinal. 

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    O período incluiu três técnicos: Tite, que deixou o comando da Seleção após a eliminação nas quartas de final da Copa; Ramon Menezes, que treinou o Brasil nos três primeiros jogos de 2023, todos amistosos; e Fernando Diniz, que começou a campanha do time nas Eliminatórias.

    O excesso de gols sofridos foi a principal razão para a Seleção Brasileira registrar um dos piores desempenhos da história das Eliminatórias. Foram 17 gols tomados em 18 jogos, sendo que foi justamente a chegada de Carlo Ancelotti que estancou a sangria.

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    Sob o comando do técnico italiano, o Brasil sofreu um único gol em quatro partidas do qualificatório sul-americano. E foi na última, na altitude de 4.150 metros de El Alto, na Bolívia, quando a Seleção, com time misto e já classificada para a Copa, perdeu por 1 a 0.

    Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, durante jogo com o Marrocos pela Copa do Mundo
    Carlo Ancelotti tem a missão de ajustar a defesa do Brasil em meio à Copa do Mundo (Foto: Darrian Traynor/Getty Images via AFP)

    Carlo Ancelotti já disse em algumas oportunidades que está convencido que "se não sofrer gols, temos muitas oportunidades de vencer, porque temos qualidade na frente".

    Mas, desde o fim das Eliminatórias, a defesa do Brasil ficou apenas dois jogos sem ser vazada: foi na goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, em outubro, e na vitória por 2 a 0 sobre Senegal, em novembro.

    Desde então, foram seis partidas seguidas sofrendo gols. Entre o empate por 1 a 1 com a Tunísia, e pelo mesmo placar com o Marrocos, o Brasil foi vazado oito vezes, média superior a um gol por jogo.

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