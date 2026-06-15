Trio brasileiro é escalado para Bélgica x Egito na Copa do Mundo Brasil marca presença na arbitragem do confronto

A Fifa definiu uma equipe brasileira para comandar a arbitragem do confronto entre Bélgica e Egito, nesta segunda-feira (15), pela primeira rodada da Copa do Mundo de 2026. A partida será disputada às 16h (de Brasília) e marca a estreia das duas seleções no Grupo G da competição.

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O árbitro principal será Ramon Abatti Abel, que terá como assistentes Danilo Manis e Rafael da Silva Alves. O peruano Kevin Ortega ficará responsável pelo VAR.

Ao todo, o Brasil conta com nove representantes convocados pela Fifa, o maior número entre todas as nações presentes no torneio.

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Brasil lidera presença entre os árbitros

Além de Ramon Abatti, o Brasil também conta com Raphael Claus e Wilton Sampaio entre os árbitros principais da Copa do Mundo de 2026.

No grupo de assistentes estão Bruno Boschilia, Bruno Pires, Danilo Manis, Rafael Alves, Rodrigo Figueiredo e Rodolpho Toski. A presença expressiva de brasileiros evidencia o reconhecimento internacional da arbitragem nacional.

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Dentro de campo, Bélgica e Egito prometem um duelo de destaque na rodada de estreia. Os belgas contam com nomes como Courtois e Kevin De Bruyne, enquanto os egípcios apostam na liderança de Mohamed Salah para buscar um resultado positivo.

Bélgica (reprodução Instagram seleção Belga)

Bélgica x Egito

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