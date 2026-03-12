Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, recomendou que o Irã não participe da Copa do Mundo "pela própria segurança" em publicação na rede social "Truth" nesta quinta-feira (12). O torneio deste ano é organizado em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

— A seleção nacional de futebol do Irã é bem-vinda para a Copa do Mundo, mas eu realmente não acredito que seja apropriado eles virem para cá, pela própria vida e segurança — escreveu.

A declaração acontece dois dias após o presidente da Fifa, Gianni Infantino, mostrar otimismo sobre a participação iraniana no Mundial, apesar da guerra em curso.

— Reuni-me com o presidente dos Estados Unidos para discutir o andamento dos preparativos para a próxima Copa do Mundo e a crescente empolgação. Também conversamos sobre a situação atual no Irã e o fato de que a seleção iraniana se classificou para participar. Durante as discussões, Trump reiterou que a seleção iraniana é, naturalmente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos. Todos nós precisamos de um evento como a Copa do Mundo para unir as pessoas agora mais do que nunca, e agradeço sinceramente ao presidente dos Estados Unidos por seu apoio, pois isso mostra mais uma vez que o futebol une o mundo. — publicou Gianni Infantino.

Donald Trump e Gianni Infantino em evento para discutir a Copa do Mundo (Foto: Jim Watson / AFP)

Ministro iraniano antecipou que país não participaria da Copa do Mundo

Horas depois da publicação de Infantino, o ministro dos Esportes do Irã, Ahmad Donyamali, afirmou que o país "em hipótese alguma" participará da Copa do Mundo de 2026. No fim do mês passado, uma operação militar conjunta de Estados Unidos e Israel matou o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, após bombardeio em Teerã. Desde então, uma série de ataques foram registrados no Oriente Médio.

— Considerando que este regime corrupto assassinou nosso líder, em hipótese alguma podemos participar da Copa do Mundo. Nossos filhos não estão seguros e, fundamentalmente, essas condições de participação não existem — disparou Ahmad Donyamali à televisão estatal do Irã.

O Irã integra o Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia, e tem todos os jogos da primeira fase agendados para a Costa Oeste dos Estados Unidos, com partidas em Los Angeles e Seattle. Caso a desistência iraniana se confirme, a Fifa precisará decidir o herdeiro da vaga.