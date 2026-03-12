Trump recomenda que Irã não participe da Copa do Mundo 'pela própria segurança'
Dois dias antes, Gianni Infantino mostrou otimismo sobre presença iraniana
Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, recomendou que o Irã não participe da Copa do Mundo "pela própria segurança" em publicação na rede social "Truth" nesta quinta-feira (12). O torneio deste ano é organizado em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.
— A seleção nacional de futebol do Irã é bem-vinda para a Copa do Mundo, mas eu realmente não acredito que seja apropriado eles virem para cá, pela própria vida e segurança — escreveu.
A declaração acontece dois dias após o presidente da Fifa, Gianni Infantino, mostrar otimismo sobre a participação iraniana no Mundial, apesar da guerra em curso.
— Reuni-me com o presidente dos Estados Unidos para discutir o andamento dos preparativos para a próxima Copa do Mundo e a crescente empolgação. Também conversamos sobre a situação atual no Irã e o fato de que a seleção iraniana se classificou para participar. Durante as discussões, Trump reiterou que a seleção iraniana é, naturalmente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos. Todos nós precisamos de um evento como a Copa do Mundo para unir as pessoas agora mais do que nunca, e agradeço sinceramente ao presidente dos Estados Unidos por seu apoio, pois isso mostra mais uma vez que o futebol une o mundo. — publicou Gianni Infantino.
Ministro iraniano antecipou que país não participaria da Copa do Mundo
Horas depois da publicação de Infantino, o ministro dos Esportes do Irã, Ahmad Donyamali, afirmou que o país "em hipótese alguma" participará da Copa do Mundo de 2026. No fim do mês passado, uma operação militar conjunta de Estados Unidos e Israel matou o líder supremo iraniano, Ali Khamenei, após bombardeio em Teerã. Desde então, uma série de ataques foram registrados no Oriente Médio.
— Considerando que este regime corrupto assassinou nosso líder, em hipótese alguma podemos participar da Copa do Mundo. Nossos filhos não estão seguros e, fundamentalmente, essas condições de participação não existem — disparou Ahmad Donyamali à televisão estatal do Irã.
O Irã integra o Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia, e tem todos os jogos da primeira fase agendados para a Costa Oeste dos Estados Unidos, com partidas em Los Angeles e Seattle. Caso a desistência iraniana se confirme, a Fifa precisará decidir o herdeiro da vaga.
