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Oyarzabal passa 30 minutos sem tocar na bola em Espanha x Cabo Verde; veja estatística

Espanha fez a estreia na Copa do Mundo nesta segunda-feira (15), diante de Cabo Verde

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
15/06/2026 14:48
Atualizado há 1 minutos
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Mikel Oyarzabal quebrou recorde na Copa do Mundo que durou 60 anos. (Foto: Divulgação/ Instagram)
Mikel Oyarzabal quebrou recorde na Copa do Mundo que durou 60 anos. (Foto: Divulgação/ Instagram)

A estreia da Espanha na Copa do Mundo de 2026 reservou uma estatística pouco comum envolvendo um dos principais nomes do ataque da equipe. Durante o confronto contra Cabo Verde, nesta segunda-feira (15), o atacante Mikel Oyarzabal completou os primeiros 30 minutos de partida sem registrar sequer um toque na bola. O dado foi divulgado pela Opta, empresa especializada em estatísticas esportivas.

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    De acordo com o levantamento, nenhum jogador havia permanecido tanto tempo em campo sem participar diretamente de uma jogada em uma partida de Mundial desde o início da série histórica da empresa, em 1966. A marca chamou atenção principalmente por envolver um atleta escalado como referência ofensiva da seleção espanhola.

    O cenário ajuda a explicar a dificuldade encontrada pela atual campeã europeia diante da estreante Cabo Verde. Apesar de dominar a posse de bola e passar a maior parte do tempo no campo adversário, a equipe comandada por Luis de la Fuente encontrou dificuldades para romper o sistema defensivo africano. A organização dos adversários e as boas intervenções do goleiro Vozinha impediram que os espanhóis transformassem a superioridade territorial em oportunidades claras nos minutos iniciais.

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    Mikel Oyarzabal tem contrato com a Real Sociedad até 30 de junho de 2028. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Mikel Oyarzabal tem contrato com a Real Sociedad até 30 de junho de 2028. (Foto: Divulgação/ Instagram)

    A ausência de participação de Oyarzabal também reflete a forma como o jogo se desenvolveu. Grande parte das investidas espanholas ocorreu pelos lados do campo, enquanto o atacante ficou isolado entre os zagueiros de Cabo Verde. Mesmo com nomes como Rodri, Pedri e Fabián Ruiz controlando as ações no meio-campo, a bola demorou a chegar ao camisa 9.

    O curioso episódio contrasta com o momento vivido pelo jogador da Real Sociedad. Antes do Mundial, Oyarzabal vinha em ótima fase pela seleção espanhola, acumulando gols e participações decisivas nos compromissos mais recentes da equipe. No amistoso preparatório contra o Peru, por exemplo, ele voltou a balançar as redes e ampliou sua sequência positiva com a camisa da Espanha.

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    Apontada entre as favoritas ao título mundial, a Espanha iniciou sua caminhada no Grupo H cercada de expectativa. No entanto, os primeiros minutos diante de Cabo Verde mostraram que nem sempre o amplo domínio da posse de bola é suficiente para envolver adversários bem organizados defensivamente. E foi justamente nesse contexto que surgiu uma das estatísticas mais inusitadas desta edição da Copa do Mundo.

    Agenda da Espanha (Grupo H):

    • 21/06 (domingo) - Espanha x Arábia Saudita - 13h (de Brasília) - Atlanta (EUA)
    • 26/06 (sexta-feira) - Uruguai x Espanha - 21h (de Brasília) - Akron (EUA)

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