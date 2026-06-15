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Escócia e Marrocos iniciam preparação para reedição de confronto da Copa de 1998

Com a Escócia no topo e Marrocos embalado após segurar a Seleção Brasileira, rivais do Grupo C duelam em Boston de olho em vaga no mata-mata

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
15/06/2026 14:47
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Escócia e Marrocos começam preparação para o confronto de sexta-feira (19). (Crédito: FRANCK FIFE / AFP & CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
Escócia e Marrocos começam preparação para o confronto de sexta-feira (19). (Crédito: FRANCK FIFE / AFP & CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

As seleções de Escócia e Marrocos iniciaram a preparação para reeditar um confronto histórico. As duas equipes se enfrentaram pela única vez em Copas do Mundo na fase de grupos de 1998, em uma chave que também contava com Brasil e Noruega. O novo duelo ocorre nesta sexta-feira (19), às 19h (horário de Brasília), no Boston Stadium (Gillette Stadium), na região de Boston, nos Estados Unidos.

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    Como chegam as equipes?

    Escócia

    Após 28 anos de ausência no Mundial, a Escócia chega ao confronto como líder do Grupo C, embalada pela vitória por 1 a 0 sobre o Haiti na estreia. A seleção comandada por Steve Clarke segue na busca por "algo especial" no torneio e tem como objetivo principal alcançar o mata-mata da Copa pela primeira vez em sua história.

    O único gol da partida anterior, marcado por John McGinn, garantiu a quinta vitória dos escoceses na história do torneio. O resultado positivo diante do Haiti faz com que um empate contra o Marrocos deixe a Escócia muito perto de uma vaga inédita na fase eliminatória.

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    A torcida europeia é outro ponto forte do torneio. Os torcedores invadiram os Estados Unidos para apoiar a equipe e não decepcionaram. Segundo estimativas da BBC, o contingente nas ruas de Boston varia entre 20 mil e 30 mil pessoas.

    — Só me dei conta de quantas pessoas escocesas estavam lá quando entramos em campo — disse o meio-campista escocês Lewis Ferguson após a estreia.

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    Escócia enfrenta o Brasil na rodada de encerramento do Grupo C
    Escócia enfrenta o Brasil na rodada de encerramento do Grupo C (Foto: FRANCK FIFE/AFP)

    Marrocos

    Por outro lado, a seleção de Marrocos se encontra na segunda colocação do Grupo C, com um ponto, após arrancar um empate em 1 a 1 com o Brasil. Os marroquinos saíram na frente com gol de Saibari, que, segundo o jornal francês Foot Mercato, já tem um acordo verbal para se transferir ao Bayern de Munique na próxima temporada.

    A equipe africana apresentou um futebol de muita intensidade, complicando a atuação da Seleção Brasileira. Agora, o plano de Marrocos é buscar duas vitórias contra Escócia e Haiti para tentar avançar na liderança da chave.

    — Temos que continuar, seguir em frente com pensamentos positivos e aprendendo com os nossos erros. Teremos mais dois jogos para seguir no torneio, e isso é o mais importante neste momento — projetou o lateral Hakimi, destaque da campanha semifinalista de 2022.

    Seleção do Marrocos perfilada antes de estreia contra o Brasil (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)
    Seleção do Marrocos perfilada antes de estreia contra o Brasil (Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

    O retrospecto do confronto

    As duas seleções se enfrentaram apenas uma vez em partidas oficiais, com vantagem para os africanos. O duelo histórico aconteceu justamente na Copa do Mundo de 1998, na última participação da Escócia em Mundiais. Válida pelo Grupo A, a partida terminou com vitória por 3 a 0 para a seleção marroquina.

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