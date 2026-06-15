Gavi iguala feito de Pelé e alcança marca histórica na Copa do Mundo Gavi disputa seu segundo Mundial antes dos 22 anos

A Copa do Mundo de 2026 tem sido palco de marcas importantes para jovens talentos, e um dos destaques é Gavi. Titular da Espanha na estreia da equipe no torneio, o meio-campista alcançou um feito raro na história dos Mundiais ao disputar sua segunda Copa do Mundo antes de completar 22 anos.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com 21 anos e 314 dias, o jogador do Barcelona tornou-se apenas o sexto atleta a participar de duas edições diferentes da Copa do Mundo da FIFA antes dos 22 anos. A marca o coloca ao lado de nomes que fizeram história no futebol internacional, como Pelé, Norman Whiteside, Rigobert Song, Salomon Olembe e Samuel Eto'o.

Revelado pelo Barcelona, Gavi estreou pela seleção principal ainda adolescente e rapidamente se tornou peça importante no esquema da equipe comandada por Luis de la Fuente.

continua após a publicidade

Gavi atuando pela Espanha (Foto: Divulgação/ Espanha)

Feito raro entre grandes nomes do futebol

Ao longo da história das Copas do Mundo, poucos jogadores conseguiram disputar mais de uma edição do torneio antes de atingir os 22 anos. Pelé é o caso mais emblemático, tendo participado e ganhado os Mundiais de 1958 e 1962 ainda muito jovem.

A marca também evidencia a longevidade que o meia pode ter em Copas do Mundo. Caso mantenha presença constante na seleção espanhola, ele tem potencial para disputar várias edições do torneio ao longo da carreira.

continua após a publicidade

➡️Por que Yamal não é titular da Espanha contra Cabo Verde?

Entre os mais jovens da história da Espanha

Além do recorde internacional, Gavi também entrou para uma lista importante da seleção espanhola. Com a estreia da Espanha na Copa de 2026, ele se tornou o terceiro jogador mais jovem da história da Espanha a alcançar cinco jogos em Copas do Mundo.

Confira o ranking:

Iker Casillas (2002)- 21 anos e 33 dias;

Miguel Tendillo (1982)- 21 anos e 154 dias;

Gavi (2026)- 21 anos e 314 dias.

➡️ Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável