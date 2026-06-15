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Copa do Mundo: o 'efeito Salah' na diminuição do preconceito religioso

Estudo aponta queda nos crimes anti-muçulmanos na Inglaterra após a chegada do craque ao Liverpool

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 15:42
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Salah em treino da seleção do Egito antes da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram/@egyptnt)
Salah em treino da seleção do Egito antes da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram/@egyptnt)

Mohamed Salah estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta segunda-feira (15), no jogo entre Bélgica e Egito, pela primeira rodada do Grupo G. O craque egípcio de 33 anos chega ao seu segundo Mundial após sair do Liverpool, onde deixou um legado que transcende os diversos gols e conquistas que somou durante os nove anos em que vestiu a camisa dos Reds.

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    Um estudo da Universidade de Stanford indica que os crimes de ódio contra muçulmanos na cidade inglesa apresentaram queda de 19% desde a contratação de Salah, em 2017. Entre os próprios torcedores do clube, os tweets islamofóbicos caíram pela metade: de 7,2% para 3,4%, na comparação com torcedores de outras equipes da Inglaterra. A pesquisa analisou 936 ocorrências criminais, 15 milhões de tweets e uma enquete respondida por 8.060 torcedores.

    No Liverpool, Salah se tornou ídolo e referência geracional. Bateu recordes, virou artilheiro e conduziu a equipe de Anfield à conquista de títulos como a Liga dos Campeões da Europa, em 2018/19, e a Premier League, nas temporadas de 2019/20 e 2024/25. Egípcio, o atacante não esconde suas origens e costuma comemorar seus gols fazendo o 'sujood', típico gesto muçulmano de encostar a cabeça no chão como forma de reverenciar a Deus. Além da atuação dentro de campo, a figura simpática do jogador também é um dos motivos que contribuíram para os números do levantamento.

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    Guia da Copa do Mundo 2026: tudo sobre a competição que reúne 48 seleções

    — Ao verem ele rezar após marcar e ao acompanharem entrevistas e conteúdo nas redes, os torcedores tiveram acesso a informações que, dificilmente, buscariam por conta própria. A imagem mudou percepções. A reputação teve impacto real. Do ponto de vista da gestão de carreira, o caso é rico — afirmou a especialista em branding, Patrícia Dalpra.

    Ainda de acordo com a especialista, a reputação de Salah vai muito além das quatro linhas, o que o fará ser lembrado pelos torcedores não só pelos resultados, mas também pela identificação.

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    — Ele construiu reputação porque sua presença carregava coerência. O que ele fazia em campo, a forma como se comportava fora dele, os valores que representava e a identificação que gerava criaram uma marca que foi além da performance — finalizou Patrícia.

    Salah se despede do Liverpool com 257 gols, 123 assistências e nove títulos em 442 partidas disputadas. O atacante optou por rescindir o contrato com o clube após atritos com o técnico Arne Slot, que também deixou o clube. Enquanto participa da Copa do Mundo com a seleção do Egito, o craque segue com futuro indefinido para a próxima temporada.

    Salah pelo Egito (Foto: FRANCK FIFE / AFP))
    Mohamed Salah em ação pela seleção egípcia (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Tudo sobre Bélgica x Egito (onde assistir, horário, escalações e local):

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Bélgica 🆚 Egito
    Copa do Mundo 2026 – Grupo G

    📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)
    📍 Local: Lumen Field, em Washington, nos Estados Unidos
    👁️ Onde assistir: TV Globo, SporTV, ge tv e CazéTV

    ⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

    🔴 Bélgica
    Thibaut Courtois; Thomas Meunier, Julien Ngoy, Arthur Theate e Maxim De Cuyper; Amadou Onana, Youri Tielemans, Leandro Trossard, Kevin De Bruyne e Jérémy Doku; Romelu Lukaku.
    Técnico: Rudi Garcia.

    ⚪ Egito
    El Shenawy; Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia e Ahmed Fatouh; Lasheen, Hamdy Fathy, Mohamed Salah, Trézéguet e Zizo; Omar Marmoush.
    Técnico: Hossam Hassan.

    Bélgica x Egito
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