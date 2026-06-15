Falta em craque do Japão agita as redes; holandês recebe ofensas e até pedidos de desculpas Japão ficou no empate por 2 a 2 diante da Holanda, pela estreia da Copa do Mundo

O empate por 2 a 2 entre Japão e Holanda, pela primeira rodada da Copa do Mundo, continuou repercutindo nas redes sociais mesmo após o apito final. Um dos assuntos mais comentados foi a entrada dura do lateral Denzel Dumfries sobre o meia Takefusa Kubo, principal referência técnica da seleção japonesa.

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O lance aconteceu durante o segundo tempo da partida e obrigou Kubo a deixar o gramado. A preocupação dos torcedores aumentou após as imagens mostrarem o jogador sentindo dores logo após a dividida. Embora a seleção japonesa ainda não tenha divulgado um diagnóstico definitivo, a cena foi suficiente para gerar uma enxurrada de comentários nas redes sociais.

Grande parte da repercussão ocorreu em uma publicação de Dumfries nas redes sociais. Torcedores japoneses passaram a comentar na foto mais recente do defensor holandês, demonstrando indignação com a jogada. Algumas mensagens continham críticas pesadas ao atleta, com pedidos para que ele fosse punido e acusações de excesso de força no lance.

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Elenco do Japão comemora gol diante da Holanda. (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Ao mesmo tempo, outro grupo de torcedores do Japão chamou atenção por adotar uma postura completamente diferente. Diversos usuários apareceram na mesma publicação para pedir desculpas pelo comportamento mais agressivo de alguns compatriotas e defender uma convivência respeitosa entre as torcidas. Houve também mensagens desejando boa recuperação a Kubo e ressaltando que o lance poderia ter sido apenas uma disputa de jogo sem intenção de machucar.

A divisão de opiniões acabou transformando a postagem do lateral holandês em um retrato da repercussão do episódio. Enquanto alguns comentários demonstravam revolta pela possível lesão de um dos principais jogadores da equipe asiática, outros tentavam amenizar o clima e evitar ataques pessoais ao defensor da Holanda.

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Dentro de campo, Japão e Holanda protagonizaram um dos confrontos mais movimentados desta primeira rodada do Mundial. A partida terminou empatada por 2 a 2 e deixou em aberto a disputa pelas primeiras posições do Grupo F. No entanto, nas horas seguintes ao jogo, o debate sobre a condição física de Kubo acabou roubando a cena e gerando uma intensa mobilização entre os torcedores japoneses nas redes sociais.

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