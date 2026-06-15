logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Falta em craque do Japão agita as redes; holandês recebe ofensas e até pedidos de desculpas

Japão ficou no empate por 2 a 2 diante da Holanda, pela estreia da Copa do Mundo

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
15/06/2026 15:48
Favorite o Lance! no Google
Torcida do Japão no duelo diante da Holanda. (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
Torcida do Japão no duelo diante da Holanda. (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

O empate por 2 a 2 entre Japão e Holanda, pela primeira rodada da Copa do Mundo, continuou repercutindo nas redes sociais mesmo após o apito final. Um dos assuntos mais comentados foi a entrada dura do lateral Denzel Dumfries sobre o meia Takefusa Kubo, principal referência técnica da seleção japonesa.

continua após a publicidade
  • Gavi x Pelé

    Gavi iguala feito de Pelé e alcança marca histórica na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 1 hora
  • Memphis avaliou possível confronto entre Brasil x Holanda (Foto: REUTERS/Hannah Mckay/FolhaPress)

    Memphis fala sobre possível encontro com o Brasil na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 2 horas
  • Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

    Torcedores do Barcelona torcem contra a Espanha na Copa do Mundo; entenda

    Copa do Mundo
    Há 1 hora

    • ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    O lance aconteceu durante o segundo tempo da partida e obrigou Kubo a deixar o gramado. A preocupação dos torcedores aumentou após as imagens mostrarem o jogador sentindo dores logo após a dividida. Embora a seleção japonesa ainda não tenha divulgado um diagnóstico definitivo, a cena foi suficiente para gerar uma enxurrada de comentários nas redes sociais.

    Grande parte da repercussão ocorreu em uma publicação de Dumfries nas redes sociais. Torcedores japoneses passaram a comentar na foto mais recente do defensor holandês, demonstrando indignação com a jogada. Algumas mensagens continham críticas pesadas ao atleta, com pedidos para que ele fosse punido e acusações de excesso de força no lance.

    continua após a publicidade
    Elenco do Japão comemora gol diante da Holanda. (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)
    Elenco do Japão comemora gol diante da Holanda. (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

    Ao mesmo tempo, outro grupo de torcedores do Japão chamou atenção por adotar uma postura completamente diferente. Diversos usuários apareceram na mesma publicação para pedir desculpas pelo comportamento mais agressivo de alguns compatriotas e defender uma convivência respeitosa entre as torcidas. Houve também mensagens desejando boa recuperação a Kubo e ressaltando que o lance poderia ter sido apenas uma disputa de jogo sem intenção de machucar.

    A divisão de opiniões acabou transformando a postagem do lateral holandês em um retrato da repercussão do episódio. Enquanto alguns comentários demonstravam revolta pela possível lesão de um dos principais jogadores da equipe asiática, outros tentavam amenizar o clima e evitar ataques pessoais ao defensor da Holanda.

    continua após a publicidade

    Dentro de campo, Japão e Holanda protagonizaram um dos confrontos mais movimentados desta primeira rodada do Mundial. A partida terminou empatada por 2 a 2 e deixou em aberto a disputa pelas primeiras posições do Grupo F. No entanto, nas horas seguintes ao jogo, o debate sobre a condição física de Kubo acabou roubando a cena e gerando uma intensa mobilização entre os torcedores japoneses nas redes sociais.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Salah em treino da seleção do Egito antes da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram/@egyptnt)
    Copa do MundoCopa do Mundo: o 'efeito Salah' na diminuição do preconceito religiosoHá 8 minutos
    Goleiro Vozinha foi o destaque de Cabo Verde x Espanha (Foto: Roberto Schmidt / AFP)
    Copa do MundoHerói de empate contra a Espanha, Vozinha se emociona em entrevista: 'Sonhei toda minha vida'Há 26 minutos
    Copa do MundoDê suas notas! Quem foi bem e quem foi mal em Espanha 0 x 0 Cabo Verde?Há 35 minutos
    Fora de CampoVozinha ganha 1 milhão de seguidores durante jogo da CopaHá 39 minutos
    Espanha e Cabo Verde empataram pela Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt / AFP)
    Copa do MundoZEBRA! Espanha pressiona, mas Cabo Verde faz história e segura empate na CopaHá 45 minutos
    Copa do MundoVozinha, destaque de Cabo Verde, é um dos mais velhos da CopaHá 45 minutos

    Mais LANCE!

    Mikel Oyarzabal quebrou recorde na Copa do Mundo que durou 60 anos. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Oyarzabal passa 30 minutos sem tocar na bola em Espanha x Cabo Verde; veja estatística
    Escócia e Marrocos começam preparação para o confronto de sexta-feira (19). (Crédito: FRANCK FIFE / AFP & CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Escócia e Marrocos iniciam preparação para reedição de confronto da Copa de 1998
    Al dawsari e Neymar (reprodução instagram jogador)
    Algoz do Flamengo, herói contra Messi e parça de Neymar: Conheça Al-Dawsari, estrela da Arábia Saudita
    logo da Globo e Casimiro Miguel, dono da Cazé TV
    Casimiro provoca Globo ao vivo em Espanha x Cabo Verde: 'Passa novela'
    Jerry de Jong defendeu as cores do Heerenveen, da Holanda (Foto: Divulgação/Heerenveen)
    Morre ex-jogador da seleção holandesa; filho está na Copa do Mundo
    Gavi x Pelé
    Gavi iguala feito de Pelé e alcança marca histórica na Copa do Mundo
    Galvão Bueno
    SBT tem audiência histórica em estreia do Brasil na Copa
    Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, durante jogo com o Marrocos pela Copa do Mundo
    Com Copa em andamento, Brasil volta a sofrer com problema que afetou o ciclo
    Memphis avaliou possível confronto entre Brasil x Holanda (Foto: REUTERS/Hannah Mckay/FolhaPress)
    Memphis fala sobre possível encontro com o Brasil na Copa do Mundo
    Vozinha, goleiro de Cabo Verde, vira assunto em jogo contra a Espanha na Copa: 'Assustador'
    Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
    Torcedores do Barcelona torcem contra a Espanha na Copa do Mundo; entenda
    Promessa espanhola não foi convocada para a disputa da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Reprodução)
    Ansu Fati participa de transmissão da CazéTV em jogo da Copa do Mundo
    Seleção da França com Mbappé e Dembélé no aeroporto (Foto: Jaiden Tripi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Copa do Mundo reúne R$ 111 bilhões em talentos; Brasil é o sexto elenco mais valioso