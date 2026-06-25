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Neymar cita 'mantra' de Hamilton após vitória do Brasil

Camisa 10 compartilha frase marcada na trajetória recente do piloto da Ferrari

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 09:15
Atualizado há 2 minutos
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Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)
Neymar entra em campo pela primeira vez na Copa do Mundo 2026 no jogo entre Brasil e Escócia (Foto: Chandan Khanna/AFP)

Neymar e Lewis Hamilton têm seus nomes marcados na história do esporte mundial. Enquanto um busca reencontrar seu espaço nos campos, o outro enfrenta as adversidades e emoções em uma pista. A conexão entre os atletas, porém, vai muito além do esporte.

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    Duas semanas após a primeira vitória de Hamilton na Ferrari, o camisa 10 enfim encerrou um período de 981 dias afastado da Seleção Brasileira. E o que essas duas conquistas têm em comum? Um mantra que parece ter guiado os veteranos de volta ao sucesso: "Lembre-se de quem você é".

    Curiosamente, foi um torcedor que colocou essa frase na vida de Hamilton, em abril de 2025. Na época, o piloto vivia um momento de grandes cobranças na Ferrari, já que a parceria "dos sonhos" não trouxe resultados de imediato. Pelo contrário, o britânico seguia vendo seu companheiro, Charles Leclerc, conquistar pódios, enquanto o Top 3 parecia cada vez mais distante.

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    Em um evento, porém, tudo mudou. Um fã gritou a Hamilton para que ele sempre se lembrasse de quem era, apesar de os resultados não estarem chegando. Mais de um ano depois, no GP de Barcelona-Catalunha, Lewis enfim reviveria o caminho até o topo e, é claro, não deixou de registrar seu mantra.

    — Remember who you are — escreveu o piloto.

    Lewis Hamilton (centro), George Russell (à esquerda), Lando Norris (à direita) no pódio após o GP de Barcelona na Fórmula 1 (Foto: Lluis Gene / AFP)
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    As exatas mesmas palavras foram reescritas por Neymar horas depois de sua estreia na Copa do Mundo de 2026. Na seção de comentários, uma mensagem que não podia faltar: o "Sempre", de Hamilton. O britânico, inclusive, repostou a publicação do camisa 10 em um ato de grande apoio entre dois grandes amigos.

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    Neymar se emociona em retorno à Seleção

    Na vitória sobre a Escócia, nesta quarta-feira (24), que garantiu a classificação para a segunda fase, Neymar entrou no segundo tempo e fez sua estreia nesta edição do torneio. O jogador do Santos revelou o que passou pela sua cabeça no momento em que foi chamado, relembrando todo o processo de recuperação após a lesão na panturrilha direita.

    — É um momento de gratidão. Agradecer a Deus por viver isso novamente. Foram longos dias longe da Seleção Brasileira. Estava há muito tempo fora, então é uma seleção diferente, vejo isso de uma forma diferente. Mas estou muito feliz por ter conseguido voltar a jogar uma Copa do Mundo e a defender a Seleção Brasileira depois de tantos anos. Agradeço também a todo o povo brasileiro que torceu, incentivou e orou por mim — disse Neymar, camisa 10 da Seleção Brasileira.

    A próxima chance de Neymar voltar a balançar as redes pela Seleção Brasileira será na segunda-feira (29), às 14h (de Brasília). O adversário ainda não está definido. Como o Brasil se classificou em primeiro lugar no Grupo C, pelo cruzamento do torneio a Seleção enfrentará o segundo colocado do Grupo F: Holanda, Japão ou Suécia.

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