Quem será o artilheiro da Copa do Mundo? Vote

Ao longo da história das Copas do Mundo, os artilheiros variaram entre nomes consagrados e zebras. Listamos os nomes das casas de apostas que têm mais chances de se tornarem goleadores da Copa do Mundo de 2026: Yamal, Mbappé, Kane, Haaland, Vini Jr., Messi e Cristiano Ronaldo.

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Lamine Yamal (Espanha)

Com apenas 18 anos, a jovem joia do Barcelona chega à sua primeira Copa do Mundo carregando a responsabilidade de liderar o ataque da Fúria. Após encantar o planeta na última Eurocopa, o garoto prodígio quer provar que a sua incrível capacidade de drible e faro de gol pertencem ao maior palco do futebol mundial, desafiando os veteranos logo de cara.

Kylian Mbappé (França)

O astro francês já sabe muito bem o caminho das pedras (e das redes) em Mundiais. Artilheiro isolado da última Copa, Mbappé chega como o motor ofensivo de uma França que foi finalista nas últimas duas Copas do Mundo.

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Harry Kane (Inglaterra)

Garantia pura de bola na rede e artilheiro da Copa de 2018, o capitão inglês continua sendo um dos centroavantes mais letais da atualidade. Kane combina uma presença de área impecável com uma liderança clara. É a referência inglesa no Mundial.

Erling Haaland (Noruega)

Depois de carregar a Noruega de volta ao Mundial com impressionantes 16 gols nas Eliminatórias, o "cometa" escandinavo finalmente fará sua estreia no maior torneio do planeta. Haaland é um fenômeno físico e técnico pelo Manchester City, e chega com sede de gols para provar que não precisa de uma camisa tradicional para dominar a artilharia global. A pulga atrás da orelha é a Noruega chegar à fase final.

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Vinicius Jr é o mais bem cotado do Brasil a ser artilheiro da Copa do Mundo (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Vinícius Júnior (Brasil)

Vivendo o auge técnico da sua carreira, o craque brasileiro chega como a principal esperança do país para a conquista do hexa. Unindo ousadia no um contra um, velocidade e uma evolução letal em frente ao gol, Vini Jr. tem tudo para ser o grande protagonista e o homem-gol da Amarelinha neste torneio.

Lionel Messi (Argentina)

O atual campeão do mundo retorna para o que promete ser a sua "última dança" em palcos mundiais. Conduzindo a Argentina com a genialidade de sempre, Messi compensa o ritmo cadenciado com uma precisão milimétrica em cobranças de falta, chutes de média distância e um posicionamento genial capaz de desmontar qualquer defesa.

Cristiano Ronaldo (Portugal)

Desafiando as leis do tempo e acumulando recordes, o maior artilheiro da história das seleções chega a mais uma Copa com a ambição intocada. Respaldado por uma das melhores seleções que já estiveram ao seu lado, CR7 mantém o seu instinto predador implacável na grande área, pronto para punir qualquer descuido dos adversários.

Artilheiros da Copa do Mundo por edição

2022: K. Mbappé (França - 8) 2018: H. Kane (Inglaterra - 6) 2014: J. Rodríguez (Colômbia - 6) 2010: T. Müller (Alemanha - 5) 2006: M. Klose (Alemanha - 5) 2002: Ronaldo (Brasil - 8) 1998: D. Šuker (Croácia - 6) 1994: H. Stoichkov (Bulgária) / O. Salenko (Rússia - 6) 1990: S. Schillaci (Itália - 6) 1986: G. Lineker (Inglaterra - 6) 1982: P. Rossi (Itália - 6) 1978: M. Kempes (Argentina - 6) 1974: G. Lato (Polônia - 7) 1970: G. Müller (Alemanha Ocidental - 10) 1966: Eusébio (Portugal - 9) 1962: Vavá (Brasil) / Garrincha (Brasil) / L. Sánchez (Chile) / D. Jerković (Iugoslávia) / V. Ivanov (União Soviética) / F. Albert (Hungria - 4) 1958: J. Fontaine (França - 13) 1954: S. Kocsis (Hungria - 11) 1950: Ademir (Brasil - 9) 1938: Leônidas (Brasil - 7) 1934: O. Nejedlý (Checoslováquia - 5) 1930: G. Stábile (Argentina - 8)

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