Amistosos encerrados e a Copa do Mundo é a próxima parada da Brasil. Uma dúvida que paira no ar é a respeito do ataque da Seleção Brasileira. Neymar está indisponível para a estreia contra Marrocos, no sábado (13). Porém, temos quatro vagas para nove nomes: Raphinha, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Vini Jr, Matheus Cunha, Endrick, Igor Thiago, Lucas Paquetá e Rayan. Vote nos seus quatro favoritos abaixo!

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Raphinha e Vini Jr estão garantidos no ataque da Seleção

Na entrevista coletiva após a vitória do Brasil sobre o Egito, Carlo Ancelotti diz que Raphinha e Vini Jr, além de serem referências do time, lhe agradaram nos amistosos e vão começar jogando contra Marrocos.

— Eu tenho a escalação inicial para jogar contra o Marrocos, sim, a ideia é clara. Eu acho que a dupla Vinícius e Raphinha funcionou muito bem, porque combinaram bem, tivemos oportunidade daquela posição. Eu acho que a partida dos dois foi muito boa — analisou o italiano, elogiando a atuação da dupla de ataque, que atuou mais próxima neste sábado.

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Paquetá e Luiz Henrique brigam por uma vaga

Eles têm estilos e funções diferentes, mas Lucas Paquetá e Luiz Henrique brigam por uma vaga no time titular de Ancelotti. Enquanto o primeiro compõe melhor a marcação e arma o jogo, o segundo é agudo e cria mais chances de gol.

Matheus Cunha, Igor Thiago ou Endrick?

Antes da Copa, certamente Matheus Cunha seria o escolhido para ser titular. Mesmo sem ser um típico centroavante, ele troca de função constantemente com Vini Jr e Raphinha e faz o "trabalho sujo" para o craques de Real Madrid e Barcelona brilharem ofensivamente. No entanto, os gols marcados por Igor Thiago e Endrick nos amistosos deixaram o torcedor e o técnico com uma pulga atrás da orelha.

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Endrick, Raphinha e Lucas Paquetá podem formar parte do quarteto de ataque da Seleção na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Martinelli e Rayan devem ficar no banco

Gabriel Martinelli já foi titular com Ancelotti, mas a perda de espaço no time titular do Arsenal também contribuiu para sua saída do time na Seleção. O estilo e a posição "brigam" com as características de Vini Jr, o craque do time. Por isso, deve ficar como uma boa opção de segundo tempo. Já Rayan é visto como a joia do futuro e é improvável que bata Luiz Henrique ou Paquetá na disputa.

Danilo Santos pode ocupar vaga no ataque?

É difícil imaginar que, com tantos atacantes "nativos" no elenco, Ancelotti vá com Danilo Santos como um dos quatro jogadores mais ofensivos. Ele pede passagem, mas deve brigar por vaga com Bruno Guimarães.

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