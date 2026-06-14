Com novo 7 a 1, Alemanha supera Brasil como seleção com mais gols em Copas do Mundo Tetracampeã mundial chegou à marca de 239 gols no torneio em goleada sobre Curaçao

12 anos depois, o Brasil voltou a ser superado pela Alemanha com um placar de 7 a 1, dessa vez em número de gols em Copas do Mundo. Em sua 21ª participação no torneio, a seleção tetracampeã mundial se tornou a equipe com mais gols marcados na história dos Mundiais, balançando as redes 239 vezes, uma a mais que a Seleção Brasileira. A marca foi batida na goleada aplicada sobre Curaçao, neste domingo (14), em jogo válido pela primeira rodada do Grupo E.

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O novo recorde foi estabelecido aos 43 minutos do segundo tempo, quando Kai Havertz saiu em arrancada, ficou cara a cara com Eloy Room e deu uma cavadinha por cima do goleiro curaçauense, fechando o placar da estreia. Foi o segundo gol do atacante do Arsenal na partida. Completaram a goleada alemã Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Musiala, Nathaniel Brown e Deniz Undav.

Apesar da reedição do histórico 7 a 1, a maior goleada alemã em Copas do Mundo segue sendo a de 8 a 0 sobre a Arábia Saudita, na fase de grupos da edição de 2002.

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Veja a lista de seleções com mais gols em Copas

Jogadores da Alemanha comemora gol contra Curaçao na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Foto por PAUL ELLIS / AFP)

➡️ Por onde andam os jogadores da Alemanha no histórico 7 a 1 sobre o Brasil?

Alemanha: 239 gols Brasil: 238 gols Argentina: 152 gols França: 136 gols Itália: 128 gols Espanha: 108 gols Inglaterra: 104 gols

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