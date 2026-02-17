Estádio da estreia da Copa do Mundo é motivo de preocupação global

O Estádio Azteca, renomeado Estádio Banorte após negociação dos seus naming rights com banco, palco da estreia da Copa do Mundo de 2026, gera preocupação e é pauta em jornais do mundo inteiro. Isso porque as obras de modernização ainda não terminaram a quatro meses do início do torneio. A apreensão aumentou após compartilhamento nas redes sociais de um vídeo que mostra imagens pouco promissoras nos arredores do local. Veja abaixo.

O estádio, localizado na Cidade do México, tem a reinauguração programada para o amistoso entre México e Portugal, no dia 28 de março. Segundo o presidente executivo da Federação Mexicana de Futebol (FMF), Ivar Sisniega, a entidade sequer trabalha com um "plano B" para a partida.

— Tudo indica que (o estádio) estará pronto, que o campo estará em excelentes condições nessa data e que as arquibancadas e os espaços necessários para a partida estarão prontos. Não há plano B hoje. Jogaremos no Estádio Azteca, no Estádio Banorte, no dia 28 de março, conforme programado, e não estamos considerando nenhum outro cenário neste momento — afirmou.

O dirigente entende que a situação do estádio pode ser classificada como de "risco controlado".

— Em qualquer projeto de construção, sempre existem riscos, mas hoje acreditamos que se trata de um risco controlado. Temos a garantia das pessoas que gerenciam e supervisionam a obra de que o estádio estará pronto até 28 de março. Não há dúvidas de que estará pronto para a Copa do Mundo. Nós não duvidamos disso, e a Fifa também não — completou Sisniega.

Proprietário do estádio é mais realista

Apesar de manter otimismo no avanço das obras, Emilio Azcarraga Jean, principal proprietário do Estádio Azteca, foi bastante realista ao abordar o assunto. O empresário confirmou que nem todos os reparos projetados terminarão antes da Copa do Mundo.

— Há coisas que não podem ser feitas devido à complexidade da obra. Por exemplo, teremos que finalizar a construção do estacionamento depois da Copa do Mundo. Há também a questão da iluminação das colunas, que não foi feita corretamente. Em março, o estádio não estará 100% pronto, isso é um fato. No dia 3 ou 4 de maio, a Fifa dirá: "Me deem o estádio, eu assumo o controle porque queremos preparar tudo". Se a Fifa descobrir que o estádio não estará pronto em maio, ela nos retirará o direito de sediar a partida de abertura e o torneio — explicou.

Imagem do dia 3 de fevereiro mostra situação das obras do Estádio Azteca, na Cidade do México (Foto: Alfredo Estrella / AFP)

Importância histórica do Estádio Azteca

O Estádio Azteca fará parte da Copa do Mundo pela terceira vez, mas não com o mesmo destaque das outras edições, quando foi palco de finais e prestigiou momentos históricos de Pelé e Maradona. Em 1970, foi lá que o Brasil garantiu o tricampeonato em uma das grandes exibições de sua história, diante de 107 mil torcedores. Em 1986, além de conquistar o mundo para a Argentina no Azteca sob olhares de 114 mil pessoas, o ídolo argentino marcou no mesmo local os dois gols emblemáticos sobre a Inglaterra, um de mão e o outro arrancando desde o meio-campo.

A capacidade do Azteca diminuiu ao longo dos anos. Para o próximo Mundial, a projeção é que o público máximo seja de cerca de 87 mil espectadores.

Quais jogos da Copa do Mundo de 2026 serão no Azteca?

México x África do Sul (estreia) - 11/06 - 1ª rodada da fase de grupos Uzbequistão x Colômbia - 17/06 - 1ª rodada da fase de grupos México x equipe a definir - 24/06 - 3ª rodada da fase de grupos Equipe a definir x equipe a definir - 30/06 - oitavas de final Equipe a definir x equipe a definir - 05/07 - quartas de final

Repercussão do "caso Azteca" em jornais do mundo

Marca (Espanha): "É um risco controlado": FMF nega complicações e Plano B para o Estádio Azteca

El Sol (México): Estará pronto a tempo? Órgão do Governo supervisiona os avanços no Estádio Azteca

Mirror (Inglaterra): Jogo da Inglaterra na Copa do Mundo pode ser realocado enquanto estádio encara corrida contra o tempo para ficar pronto

A Bola (Portugal): Estádio mítico e da aberta corre sério risco de ser excluído da Copa do Mundo de 2026