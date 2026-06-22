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Recorde de Messi e brilho de Mbappé e Haaland marcam o dia na Copa do Mundo

Camisa 10 argentino se tornou o recordista de gols (18) em Mundiais

PorGustavo LoioRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 23:25
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Messi saúda a torcida após mais uma vitória da Argentina na Copa
Messi saúda a torcida após mais uma vitória da Argentina na Copa (Foto: AFA/Divulgação)

As redes não param de balançar na Copa do Mundo. E, nesta segunda-feira (22), foram 10 gols em três partidas, com destaque para mais um recorde protagonizado por Lionel Messi, além do brilho de Kylian Mbappé e Erling Haaland.

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    • Jogadores da Argentina comemoram um dos gols do recordista Messi contra a Áustria (Foto: AFA/Divulgação)
    Jogadores da Argentina comemoram um dos gols do recordista Messi contra a Áustria (Foto: AFA/Divulgação)

    Não satisfeito com seu primeiro hat trick em seis Mundiais, na estreia, nos 3 a 0 sobre a Argélia, o camisa 10 da Argentina, que completa 39 anos nesta quarta-feira, segue imparável. Que o diga a defesa da Áustria, que sofreu mais dois de Messi, que chegou a 18 em Mundiais, ultrapassando o alemão Miroslav Klose como o recordista na história das Copas.

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    Aos 27 anos e apenas em sua terceira Copa, Mbappé já chegou aos 15 gols. O campeão de 2018 e vice, além de artilheiro (com 8), em 2022 fez dois nos 3 a 0 sobre o Iraque.

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    Messi, Mbappé e Haaland garantem países na próxima fase

    Graças, principalmente, aos seus artilheiros, argentinos, que ainda não sofreram gols, e franceses asseguraram, com uma rodada de antecedência, a vaga ao mata-mata.

    Enquanto isso, na partida mais equilibrada desta segunda-feira, Haaland marcou duas vezes nos 3 a 2 da Noruega sobre o Senegal. O feito também assegurou a seleção europeia na próxima fase.

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    Camisa 9, Erling Haaland comemora o terceiro gol da Noruega sobre Senegal (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)
    Camisa 9, Erling Haaland comemora o terceiro gol da Noruega sobre Senegal (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)

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