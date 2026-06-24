Raphael Rezende aponta substituto de Raphinha na Seleção: 'Pouco à frente' Brasil enfrenta Escócia nesta quarta-feira (24)

A Seleção Brasileira enfrenta a Escócia, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Para a ocasião, o técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com o atacante Raphinha, que se lesionou na última partida. Ao Lance!, o comentarista Raphael Rezende, do SBT, apontou possíveis substitutos para o jogador.

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De acordo com a análise do especialista em scout, o técnico italiano deveria iniciar a partida contra a Escócia com o atacante Luiz Henrique. Além dele, Raphael Rezende também chamou atenção para uma possível entrada de Endrick.

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— Naturalmente, em jogos onde teremos que tomar a iniciativa, ficar mais com a bola, vejo o Luiz Henrique um pouco à frente. Porque alia explosão, desequilíbrio e ataque ao espaço à uma capacidade de receber no pé e sustentar a posse. Quando estivermos com um desenho mais voltado a se defender no próprio campo, ocupar todo o corredor e buscar atacar as costas da defesa como arma, o Rayan tende a ser uma opção melhor. Assim como o Endrick pode ser a melhor opção se precisarmos pesar mais a área adversária. Tudo depende do contexto. Para o jogo contra a Escócia, seria o Luiz Henrique — analisou o especialista.

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Além disso, o comentarista também abordou outros assuntos envolvendo a Copa do Mundo e a participação da Seleção Brasileira no Mundial. Veja abaixo:

Sistema da Seleção

— Mais importante do que o sistema em si é o modelo de jogo, a forma como esses jogadores interagem dentro de campo. Eu vejo a Seleção muito exposta e pouco paciente quando usa apenas Casemiro e Bruno Guimarães no meio. Não só o Paquetá, como também o uso do Matheus Cunha como 9 que desce para articular e conectar os setores, deixam o time mais equilibrado — analisou o comentarista.

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Retorno as transmissões

— Recebi o convite através de um contato inicial do próprio Tiago Leifert, depois da minha saída do Botafogo. A partir daí a minha vinda foi sendo construída também em contato constante com o Tiago Galassi, diretor de esportes do SBT. Sobre um retorno definitivo, sendo muito sincero, não é a minha prioridade. Acho que tenho mais a oferecer no trabalho dentro da gestão dos clubes. Não vejo a cobertura jornalística hoje voltada para uma valorização dos profissionais com uma abordagem mais técnica sobre o jogo. Do "lado de lá do muro" essa abordagem é o coração do trabalho — iniciou, antes de completar.

— Essa experiência, porém, tem sido maravilhosa, especialmente por ter ficado tanto tempo distante desse ambiente. Não só pelo contato diário com o Leifert ou a Carol Barcellos ou por ter a chance de reencontrar e conversar com o mestre Muricy e os craques Juninho e Nadine, mas também pela convivência com uma equipe extremamente motivada em entregar uma grande Copa do Mundo no SBT e na N Sports, o que tem sido visto no retorno até aqui — concluiu.

Endrick na Seleção

- O Ancelotti certamente tem os seus motivos para ser cauteloso sobre a utilização do Endrick. Como 9, não tem nem de perto a mesma influência e participação coletiva que o Matheus Cunha apresenta. O vejo como uma opção mais agressiva para atuar partindo da direita pra dentro, num espaço onde hoje ainda tem Luiz Henrique e Rayan disputando espaço e minutos em campo, já considerando a lesão do Raphinha. O Endrick está onde deveria estar. Convocado, considerado como uma opção de impacto para colocar energia e uma dose de imprevisibilidade nos jogos da seleção — analisou.

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