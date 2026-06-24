logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Raphael Rezende aponta substituto de Raphinha na Seleção: 'Pouco à frente'

Brasil enfrenta Escócia nesta quarta-feira (24)

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 05:40
Favorite o Lance! no Google
Raphael Rezende
Raphael Rezede como comentarista do SBT na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

A Seleção Brasileira enfrenta a Escócia, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), em Miami, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Para a ocasião, o técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com o atacante Raphinha, que se lesionou na última partida. Ao Lance!, o comentarista Raphael Rezende, do SBT, apontou possíveis substitutos para o jogador.

continua após a publicidade
  • Mbappé e Messi na final da Copa do Mundo de 2022 (Foto: Jewel Samad/AFP)

    Mbappé comenta disputa com Messi na Copa do Mundo: ‘Vou sentir que preciso’

    Copa do Mundo 2026
    Há 12 horas
  • Carlo Ancelotti orienta a Seleção Brasileira durante Brasil x Haiti na Copa do Mundo

    Qual jogador da Seleção mais decepcionou até aqui na Copa do Mundo? Vote!

    Seleção Brasileira
    Há 11 horas
  • Lionel Scaloni observa treino da Argentina antes de jogo contra a Jordânia pela Copa do Mundo

    Argentina treina e prevê mudanças para enfrentar Jordânia na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 11 horas

    • ➡️ Deschamps não comandará França contra Noruega na Copa após morte da mãe

    De acordo com a análise do especialista em scout, o técnico italiano deveria iniciar a partida contra a Escócia com o atacante Luiz Henrique. Além dele, Raphael Rezende também chamou atenção para uma possível entrada de Endrick.

    ➡️ Cristiano Ronaldo brilha, e Portugal goleia o Uzbequistão na Copa do Mundo

    — Naturalmente, em jogos onde teremos que tomar a iniciativa, ficar mais com a bola, vejo o Luiz Henrique um pouco à frente. Porque alia explosão, desequilíbrio e ataque ao espaço à uma capacidade de receber no pé e sustentar a posse. Quando estivermos com um desenho mais voltado a se defender no próprio campo, ocupar todo o corredor e buscar atacar as costas da defesa como arma, o Rayan tende a ser uma opção melhor. Assim como o Endrick pode ser a melhor opção se precisarmos pesar mais a área adversária. Tudo depende do contexto. Para o jogo contra a Escócia, seria o Luiz Henrique — analisou o especialista.

    continua após a publicidade

    Além disso, o comentarista também abordou outros assuntos envolvendo a Copa do Mundo e a participação da Seleção Brasileira no Mundial. Veja abaixo:

    Sistema da Seleção

    — Mais importante do que o sistema em si é o modelo de jogo, a forma como esses jogadores interagem dentro de campo. Eu vejo a Seleção muito exposta e pouco paciente quando usa apenas Casemiro e Bruno Guimarães no meio. Não só o Paquetá, como também o uso do Matheus Cunha como 9 que desce para articular e conectar os setores, deixam o time mais equilibrado — analisou o comentarista.

    continua após a publicidade

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Retorno as transmissões

    — Recebi o convite através de um contato inicial do próprio Tiago Leifert, depois da minha saída do Botafogo. A partir daí a minha vinda foi sendo construída também em contato constante com o Tiago Galassi, diretor de esportes do SBT. Sobre um retorno definitivo, sendo muito sincero, não é a minha prioridade. Acho que tenho mais a oferecer no trabalho dentro da gestão dos clubes. Não vejo a cobertura jornalística hoje voltada para uma valorização dos profissionais com uma abordagem mais técnica sobre o jogo. Do "lado de lá do muro" essa abordagem é o coração do trabalho — iniciou, antes de completar.

    — Essa experiência, porém, tem sido maravilhosa, especialmente por ter ficado tanto tempo distante desse ambiente. Não só pelo contato diário com o Leifert ou a Carol Barcellos ou por ter a chance de reencontrar e conversar com o mestre Muricy e os craques Juninho e Nadine, mas também pela convivência com uma equipe extremamente motivada em entregar uma grande Copa do Mundo no SBT e na N Sports, o que tem sido visto no retorno até aqui — concluiu.

    Endrick na Seleção

    - O Ancelotti certamente tem os seus motivos para ser cauteloso sobre a utilização do Endrick. Como 9, não tem nem de perto a mesma influência e participação coletiva que o Matheus Cunha apresenta. O vejo como uma opção mais agressiva para atuar partindo da direita pra dentro, num espaço onde hoje ainda tem Luiz Henrique e Rayan disputando espaço e minutos em campo, já considerando a lesão do Raphinha. O Endrick está onde deveria estar. Convocado, considerado como uma opção de impacto para colocar energia e uma dose de imprevisibilidade nos jogos da seleção — analisou.

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Vini Jr e Endrick durante treino da Seleção Brasileira
    Vini Jr e Endrick durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Narrador estará presente nos dois jogos que serão exibidos (Foto: Reprodução/Instagram)
    Copa do Mundo 2026Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (24)?Há 2 minutos
    Globo, SBT e CazéTV são as emissoras responsáveis por transmitir a Copa do Mundo 2026
    Copa do Mundo 2026CazéTV, Globo e SBT: veja a divisão dos jogos da 3ª rodada da CopaHá 22 minutos
    Copa do Mundo 2026Romário critica futebol atual e diz até onde o Brasil vai na Copa do MundoHá 32 minutos
    Cristiano Ronaldo comemorando gol na vitória de Portugal na Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Copa do Mundo 2026Resultados do dia: veja os placares do 13º dia da Copa do MundoHá 3 horas
    Muñoz comemora gol da vitória da Colômbia contra Congo com companheiros
    Copa do Mundo 2026Balanço do Grupo K da Copa do Mundo: Colômbia 100% decide liderança com PortugalHá 3 horas
    Daniel Munõz comemorando gol pela Colômbia na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Colômbia x RD Congo: veja os melhores momentos do jogo do grupo K da Copa do MundoHá 4 horas

    Mais LANCE!

    Muñoz comemora gol da vitória da Colômbia contra Congo
    Colômbia vence RD Congo, garante classificação e segue invicta na Copa do Mundo
    Cristiano Ronaldo sorrindo contra o Uzbequistão na Copa do Mundo
    Balanço do dia: Cristiano Ronaldo chega na Copa do Mundo, e Inglaterra vacila
    Modric é homenageado pela Croácia, que encaminha classificação na Copa do Mundo
    Neymar conversa com Ancelotti durante treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)
    Fala de Ancelotti sobre Neymar repercute nas redes: 'Tenho certeza'
    Declan Rice, da Inglaterra, em duelo contra Gana pela Copa do Mundo
    Com possível lesão, Rice preocupa Inglaterra após empate com Gana
    Tchéquia x México: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    África do Sul x Coreia do Sul: onde assistir ao jogo da Copa do Mundo
    O sorisso de Cristiano Ronaldo após dois gols diante do Uzbequistão na Copa
    CR7 marca dois, e Kane passa em branco: veja a artilharia da Copa do Mundo
    Carlo Ancelotti durante entrevista coletiva em Miami
    Ancelotti, sobre volta de Neymar: 'Eu posso jogar 90 minutos caminhando'
    A emoção de Erling Haaland ao abrir o placar para a Noruega contra o Iraque na Copa (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)
    Haaland supera Pelé, Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo neste início de Copa
    Croácia x Panamá pela Copa do Mundo
    Croácia x Panamá: veja os melhores momentos do jogo do grupo L da Copa do Mundo
    Jogadores da Croácia comemoram gol contra o Panamá pela Copa do Mundo de 2026
    Balanço do Grupo L da Copa do Mundo: Croácia vence e encosta em Inglaterra e Gana
    Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
    Ancelotti dá pistas sobre substituto de Raphinha e projeta duelo com a Escócia