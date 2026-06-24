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Colômbia x RD Congo: veja os melhores momentos do jogo do grupo K da Copa do Mundo

Duelo aconteceu no México

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 01:21
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Colômbia e República Democrática do Congo se enfrentaram na noite da última terça-feira (23) em partida válida pela Copa do Mundo. O duelo do Grupo K terminou com vitória da equipe sul-americana pelo placar de 1 a 0. Com o resultado, o time comandado por Nestor Lorenzo joga por um empate contra Portugal na última rodada para se classificar em primeiro.

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    Apesar de muitas chances no primeiro tempo, os colombianos só conseguiram abrir o placar aos 31 minutos da segunda etapa com Daniel Muñoz. O jogador já havia marcado na metade inicial, mas teve o seu feito anulado.

    O lateral direito balançou as redes após passe de Juan Fernando Quintero, meio-campista do River Plate, da Argentina. O jogador recebeu na direita da área e finalizou de primeira para superar o arqueiro Lionel Mpasi Nzau.

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    A seleção colombiana chegou a marcar mais duas vezes com Luis Díaz, uma por cobertura e a outra com um chute forte de perna direita. O ponta do Bayern de Munique, no entanto, teve ambos os tentos invalidados.

    Yoane Wissa e Daniel Munoz foram tiulares no jogo entre Colômbia e RD Congo na Copa do Mundo (Foto: Ulises RUIZ / AFP)

    Como foi o jogo entre Colômbia e RD Congo?

    A Colômbia controlou as ações desde os primeiros minutos e criou as melhores oportunidades da primeira etapa. Logo aos três minutos, Muñoz apareceu livre na área e finalizou na rede pelo lado de fora. Pouco depois, o lateral voltou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento.

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    A pressão colombiana continuou. James Rodríguez, Mojica, Luis Díaz e Puerta obrigaram o goleiro Mpasi a realizar boas defesas. O arqueiro da RD Congo foi o principal responsável por manter o empate sem gols até o intervalo.

    Do outro lado, os africanos tiveram dificuldades para construir jogadas e assustaram apenas em chutes de média distância e investidas isoladas de Bakambu e Wissa.

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    O cenário permaneceu semelhante após o intervalo. A Colômbia seguiu controlando a posse de bola e criando oportunidades, enquanto a RD Congo apostava nos contra-ataques. Luis Díaz teve a melhor chance da partida aos quatro minutos, mas voltou a parar em Mpasi. Pouco depois, Moutoussamy respondeu para os africanos em chute perigoso para fora.

    O gol saiu aos 30 minutos. Quintero encontrou Córdoba com um passe preciso na entrada da área. O atacante fez o corta-luz e deixou a bola passar para Muñoz, que apareceu livre pelo lado direito e finalizou, contando com um desvio na defesa para vencer Mpasi e abrir o placar.

    A Colômbia ainda chegou a marcar outras duas vezes com Luis Díaz, mas ambos os lances foram anulados pela arbitragem. Nos minutos finais, a RD Congo tentou pressionar em busca do empate. Mbuku exigiu grande defesa de Vargas e Mbemba teve uma oportunidade de cabeça nos acréscimos, mas a igualdade não veio. Os colombianos administraram a vantagem até o apito final e garantiram a classificação antecipada.

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